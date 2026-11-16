Když se dříve vařilo pro početnou rodinu, musela hospodyně často vystačit s několika surovinami ze spíže. Brambory, mouka a trocha obilovin dokázaly zasytit všechny u stolu. Domácí pirohy s bramborovou náplní připomínají právě takovou kuchyni. Pod tenkým těstem se skrývá směs, ve které má své místo také pohanka, a když se hotové pirohy opečou na másle, chutnají snad ještě lépe než čerstvě uvařené.
Pirohy mají blízko k taštičkám, které známe z české domácí kuchyně třeba s povidly a mákem. Zajímavé je, jak různou roli v nich mohou mít brambory. U povidlových taštiček bývají součástí těsta, zatímco v těchto pirozích tvoří základ náplně. Pod tenkou vrstvou těsta krásně vynikne rozdíl mezi hladkými bramborami a drobnými zrnky pohanky.
Pohanka bývala důležitou součástí venkovského jídelníčku, protože byla dostupná, sytá a dala se dlouho skladovat. Přestože ji běžně řadíme mezi obiloviny, botanicky patří mezi rdesnovité rostliny. V kuchyni se používá pražená i nepražená. Do těchto pirohů doporučujeme světlou nepraženou pohanku, která má jemnější chuť a dobře ladí s bramborami.
Nejlépe si na pirozích pochutnáte s cibulkou opečenou na sádle nebo s několika lžícemi zakysané smetany. Kdo má rád vydatnější jídla, může přidat také slaninu nakrájenou na drobné kostičky. Příjemným doplněním jsou kyselé okurky nebo salát z kysaného zelí, jejichž svěží kyselost vyváží sytou náplň. A pokud vám pirohy zůstanou do druhého dne, stačí je opéct na pánvi dozlatova.
Brambory oloupejte, nakrájejte na menší kousky a vložte do hrnce s osolenou vodou. Vařte je přibližně 20–25 minut doměkka. Vodu slijte a ještě horké brambory důkladně rozmačkejte šťouchadlem na hladkou kaši bez hrudek. Nechte je mírně vychladnout.
Pohanku propláchněte pod tekoucí vodou a nasypte do menšího hrnce. Zalijte ji 200 ml vody, lehce osolte a vařte pod pokličkou přibližně 12–15 minut, dokud nezměkne a nevstřebá tekutinu. Hotovou pohanku nechte krátce odstát a poté ji načechrejte vidličkou.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na drobné kostičky. Na pánvi rozehřejte 5–6 lžic oleje a cibuli na středním plameni opékejte přibližně 6–8 minut dozlatova. Během opékání ji pravidelně míchejte, aby se nepřipálila a získala příjemně nasládlou chuť.
Do větší mísy vložte rozmačkané brambory, uvařenou pohanku a opečenou cibuli i s olejem z pánve. Přidejte majoránku promnutou mezi prsty, sůl a čerstvě mletý pepř. Vše důkladně promíchejte, aby vznikla náplň, která bude dobře držet tvar. Podle potřeby ji ještě dochuťte a nechte vychladnout.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku a přidejte špetku soli. Přilijte olej a postupně zapracovávejte horkou vodu, nejprve pomocí vařečky, abyste se neopařili. Jakmile těsto trochu zchladne, přeneste ho na pracovní plochu a hněťte přibližně 5–7 minut, dokud nebude hladké, měkké a pružné.
Vypracované těsto vytvarujte do koule a přikryjte čistou utěrkou nebo obrácenou miskou. Nechte ho odpočívat 20–30 minut při pokojové teplotě, aby se lépe rozvalovalo. Během odpočinku těsto nevysychá a při následném tvarování se méně smršťuje.
Odpočinuté těsto rozdělte na několik menších částí a jednu z nich rozválejte na lehce pomoučené ploše na plát silný přibližně 1,5–2 mm. Skleničkou nebo kulatým vykrajovátkem o průměru 7–8 cm vykrajujte kolečka. Zbývající těsto ponechte přikryté, aby neosychalo a dobře se s ním pracovalo.
Doprostřed každého kolečka položte přibližně 1 vrchovatou lžičku vychladlé náplně. Těsto přeložte napůl a okraje pevně stiskněte prsty, aby se při vaření neotevřely. Podle chuti můžete vytvořit ozdobný vroubkovaný okraj, ale důležité je především důkladné spojení těsta.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství vody, přidejte 1 lžíci soli a 1 lžíci oleje. Pirohy vkládejte do vroucí vody postupně po menších dávkách a opatrně je promíchejte, aby se nepřichytily ke dnu. Jakmile vyplavou na hladinu, ztlumte plamen a vařte je ještě 3–4 minuty. Hotové pirohy vyjměte děrovanou naběračkou a nechte okapat.
Uvařené pirohy rozdělte na talíře a podávejte je ještě teplé s opečenou cibulkou nebo zakysanou smetanou. Pro výraznější chuť je můžete doplnit křupavou slaninou nebo čerstvě mletým pepřem. Pokud vám část pirohů zůstane, uložte je po vychladnutí do lednice a druhý den je opečte na pánvi s trochou másla dozlatova.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová