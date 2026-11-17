Dva muži, dva mikrofony a staré zprávy, na jejichž obsahu se dodnes neshodnou. Pak padlo slovo suplementace a tón se zlomil. Při staredownu sestoupil polský veterán k soupeři a vytáhl to nejosobnější, co měl po ruce. Samuel Krištofič nehnul brvou a odešel bez odpovědi. Redakce MMAmag porovnala databázové záznamy obou jejich vzájemných zápasů a spočítala, kolik času spolu tahle dvojice v kleci reálně strávila.
Začalo to u lékárničky toho druhého
Na pódiu organizace RFA, celým názvem Real Fight Arena, česko-slovenské organizace bojových sportů, seděli 16. listopadu 2026 soupeři, kteří se potkali už dvakrát. Samuel Krištofič, 37letý slovenský bojovník střední váhy s bilancí 18-8-0, vystupuje jako Pirát. Marcin Naruszczka je 43letý Polák téže kategorie s bilancí 23-14-2. Dotaz, co se o soupeři dozvěděli ve druhém zápase, odbyl Krištofič podle serveru Káóčko jednou větou: „Bere kvalitní suplementaci.“
Naruszczka podle téhož textu odmítl, že by bral zakázané látky, odkázal na to, kolik času MMA věnuje, a narážku poslal zpátky: podezřelé vitamíny prý bere Krištofič. Slovák to vzal jako poklonu. „Zalichotil mi,“ reagoval. „Všichni mi říkají, že jsem nějaký hubený, takže děkuju.“
Obvinění z dopingu to ale není, jsou to slova dvou soupeřů před zápasem. Ve veřejných přehledech porušení antidopingových pravidel slovenské, polské a mezinárodní agentury redakce MMAmag ke 17. listopadu 2026 ani jedno z obou jmen nenašla. O výsledcích jejich testů to nevypovídá nic. Zlom večera přišel o pár minut později.
Chvíle, kdy přestalo jít o zápas
Když se oba postavili proti sobě na staredown, Naruszczka soupeři podle Káóčka zdůraznil, že si k němu některé věci dovolovat nebude. Pak dodal: „Rozkazovat můžeš své ženě, mně ne.“ Krištofič zůstal klidný a poznámku přešel bez odpovědi.
Co tím Polák sledoval, nevysvětlil. Ze záznamu scény to vypadá na pokus rozhodit soupeře něčím, co s klecí nesouvisí, doložený motiv to ale není. Nejhlasitější moment tiskovky zůstal bez protiúderu. Proč spolu dva muži lezou do klece potřetí, vysvětlí čísla z jejich předchozích dvou zápasů.
Třicet minut v kleci a půlminuta, která je zneplatnila
Poprvé se potkali 24. července 2021 na turnaji OKTAGON 26 v Praze a Krištofič vyhrál jednomyslným rozhodnutím po pěti kolech. Odveta na turnaji RFA 32 15. srpna 2026 skončila jinak: Naruszczka zasáhl kolenem uzemněného soupeře a byl ve 2. kole v čase 0:32 diskvalifikován. Koleno do hlavy bojovníka, který se kromě rukou a chodidel dotýká podlahy i jinou částí těla, jednotná pravidla MMA nedovolují. Z výsledkových záznamů na Sherdogu a FightMatrixu, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že spolu v kleci strávili dohromady 30:32.
|Zápas
|Konec
|Čistý čas
|OKTAGON 26, 24. července 2021
|jednomyslné rozhodnutí po pěti kolech
|25:00
|RFA 32, 15. srpna 2026
|diskvalifikace, 2. kolo, 0:32
|5:32
|Celkem
|—
|30:32
Druhé dějství tedy trvalo 5 minut a 32 sekund. Spor z něj žije 3 měsíce. Třetí dějství má termín i halu, na oficiální kartě turnaje ale chybí jedno jméno.
Prosinec v Prešově a jedna věta, kterou organizace zatím nenapsala
Na oficiální stránce turnaje RFA 36 redakce MMAmag ke 17. listopadu 2026 dohledala datum 11. prosince 2026, začátek v 18:30, Tatran Handball Arenu v Prešově a Samuela Krištofiče jako hlavní hvězdu večera. Marcin Naruszczka v textu stránky jako soupeř uvedený není. Dvojici pro tento večer vede databáze Sherdog a potvrzení zápasu ve smluvené váze do 87 kg popsal 15. října 2026 server MMA Fanatik. Nejbližší turnaj organizace, RFA 35, se koná 27. listopadu 2026 v pražské hale Královka.
Naruszczkův rejstřík se přitom nemění. Po srpnové diskvalifikaci ho 3. září 2026 MMA Fanatik citoval slovy „Pirátku, poslouchej, neříkej mi lhář, protože lhář nejsem…“. O dva a půl měsíce později, 16. listopadu 2026, nepřijal ani nálepku uživatele zakázaných látek a vrátil ji soupeři. Do role kajícího se viníka faulu nešel ani jednou.
Trilogii nevypsal výsledek, ale faul
KOMENTÁŘ Třetí zápasy bývají promotérská berlička, kterou se dá prodat cokoli. Tady je ale sportovní důvod na stole: odveta skončila po půlminutě druhého kola kolenem, které pravidla zakazují, a čistou odpověď nedostal nikdo. Ani vítěz, kterému zvedli ruku u stolku, ani poražený, který prohrál verdiktem rozhodčího, ne úderem.
Čím se ale třetí dějství prodává teď? Slovy. Nejdřív rozhodlo koleno, které pravidla nedovolují, pak přišly narážky na látky, které pravidla nedovolují. Odpověď zatím nepadla ani v kleci, ani u mikrofonu. Nejbližší příležitost je 11. prosince 2026 v Prešově.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek