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Piqué už je minulostí, teď se mluví o obrovi z NBA. Shakira má údajně nového partnera

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Shakira má podle všeho pro sportovce slabost. Po někdejším obránci Barcelony Gerardu Piquém se v jejím soukromí údajně objevil další známý sportovec, tentokrát z basketbalového prostředí. Podle americké televizní stanice Univisión se kolumbijská zpěvačka už několik měsíců tajně schází s bývalým hráčem NBA Sergem Ibakou. Ani jedna ze stran však údajný vztah veřejně nepotvrdila.
Piqué už je minulostí, teď se mluví o obrovi z NBA. Shakira má údajně nového partnera

Piqué už je minulostí, teď se mluví o obrovi z NBA. Shakira má údajně nového partnera

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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