Paddy Pimblett, 31letý anglický bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 24-4, měl mít rok uzavřený rychle a vítězně. Ještě jeden zápas před Vánoci, ať je to z hlavy. Místo toho mluví o konci března a vzápětí si sám odpovídá, že to nejspíš bude až duben. Čeká přitom na rozhodnutí, které nemá ve svých rukou: šampion Justin Gaethje dosud neřekl, jestli bude pokračovat, nebo skončí. Redakce MMAmagu proto otevřela protokoly nevadské atletické komise ke dvěma turnajům a dohledala, co k téže věci Pimblett říkal už na jaře.
Prosincový plán vydržel do první otázky
Výrok padl v rozhovoru pro britskou stanici talkSPORT. Server MMAWeekly, který výrok talkSPORTu připisuje, ho zveřejnil 17. listopadu 2026, o den dřív přinesl totéž web Fighters Only.
„Po posledním zápase jsem chtěl bojovat v prosinci, ale to se teď očividně nestane. Takže doufám, že budu bojovat někdy v dubnu, na konci března nebo začátkem dubna. Myslím, že to bude duben,“ řekl Pimblett. Citace zazněly anglicky a do češtiny je převedla redakce MMAmagu.
Je to plán bojovníka, nic víc. Oficiální přehled akcí UFC ani profil Pimbletta na webu největší organizace smíšených bojových umění k 17. listopadu 2026 žádný jarní zápas neuvádějí: ani soupeře, ani datum, ani galavečer. Jenže termín je to nejmenší, co Pimblettovi komplikuje život.
Pás má Gaethje, klíč od divize taky
Druhý výrok je výmluvnější. „V současnosti jsou věci v divizi trochu zmatené. Justin stále drží pás, který získal proti mně v lednu, ale nikdo neví, jestli ukončí kariéru, nebo bude pokračovat,“ popsal Pimblett lehkou váhu.
Jedno upřesnění k tomu patří. V lednu 2026 šlo o dočasný titul, 14. června 2026 pak Gaethje podle oficiálního výsledku UFC sesadil Iliu Topuriu a stal se nesporným šampionem kategorie. Právě Topuriu si Pimblett podle Fighters Only přeje jako soupeře. Přání, ne domluvený zápas.
Sám Gaethje se k odvetě vyjádřil už v létě. V pořadu The Pat McAfee Show na otázku, zda jsou s Pimblettem předurčeni bojovat znovu, odpověděl: „Že jsme předurčení znovu spolu bojovat? Ne.“ Jeho slova přinesly 15. července 2026 servery CBS Sports a MMA Fighting. V oficiálním žebříčku UFC redakce MMAmagu dohledala Pimbletta k 17. listopadu 2026 na 5. místě lehké váhy. Tvrzení, že se po lednu teprve chystá zpátky, ale neobstojí ani při zběžném pohledu do jeho zápasového záznamu.
Jedna noc v Las Vegas a jedno zapomenuté datum
Od prohry s Gaethjem Pimblett nestál. 11. července 2026 v Las Vegas porazil soupeře z lehké váhy Benoita Saint Denise technickou submisí, škrcením D’Arce, v 1. kole v čase 0:52. Plyne to z protokolu nevadské atletické komise.
Ani lednový večer nebyl jednostranný. Podle protokolu komise k turnaji UFC 324 z 24. ledna 2026 vyhrál Gaethje jednomyslným rozhodnutím rozhodčích po pěti kolech, ale lístky se rozešly: jeden sudí bodoval 48-47, zbylí dva 49-46. Na vážení měl Gaethje 70,3 kg, Pimblett 69,9 kg. Mezi červencovou výhrou a začátkem dubna 2027, na který Pimblett míří, uplyne zhruba 9 měsíců. A právě to ticho je tady tím zajímavým.
Co si Pimblett kupuje za devět měsíců ticha
ANALÝZA Pimblettovu pozici v první pětce drží jméno a jedno škrcení z července. Nic víc. Zápas v lehké váze neexistuje, dokud ho UFC neoznámí, a ta neoznámila nic.
Redakce MMAmagu postavila vedle sebe dva jeho výroky z roku 2026. Na konci dubna, kdy jeho slova z vlastního videa přebraly MMA Fighting a BBC Sport, mluvil o sobě: „Upřímně, v posledním zápase se mi do toho trochu připletlo ego. Chtěl jsem ho knokautovat.“ V polovině listopadu už mluví o kalendáři a o zmatku kolem cizího pásu. Posun od sebekritiky k vyčkávání.
Pimblett stojí ve frontě u brány k titulu, klíč od ní drží muž, který ho v lednu porazil, v červnu si pás sjednotil a teď neříká, jestli bude pokračovat. Duben 2027 je sázka na to, že brána cvakne dřív, než Pimblettovi uteče pořadí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek