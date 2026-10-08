Pilotovi letadla se za letu udělalo špatně. Kapitán musel okamžitě změnit trasu

Pilotovi letadla se za letu udělalo špatně. Kapitán musel okamžitě změnit trasuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pilotovi letadla se za letu udělalo špatně. Kapitán musel okamžitě změnit trasuZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 08.10.2026 06:10
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