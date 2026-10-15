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Piloti vynechali jedinou kontrolu. Letadlo se s cestujícími sotva odlepilo od země, vzápětí 156 cestujících zemřelo

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Večer 16. srpna 1987 zahynulo při havárii v Detroitu 156 lidí. Příčinou nebyl jediný dramatický moment, ale tichý souběh drobných selhání.
Piloti vynechali jedinou kontrolu. Letadlo se s cestujícími sotva odlepilo od země, vzápětí 156 cestujících zemřelo

Piloti vynechali jedinou kontrolu. Letadlo se s cestujícími sotva odlepilo od země, vzápětí 156 cestujících zemřelo

Zdroj: Foto: Aero Icarus - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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