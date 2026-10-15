Piloti vynechali jedinou kontrolu. Letadlo se s cestujícími sotva odlepilo od země, vzápětí 156 cestujících zemřelo

Letadlo McDonnell Douglas MD-82 společnosti Northwest Airlines mělo namířeno do kalifornského Phoenixu. Nikdy se tam nedostalo. Pouhých čtrnáct sekund po odpoutání od dráhy 3C detroitského letiště stroj narazil levým křídlem do světelného stožáru, pak do dalších překážek, proletěl střechou půjčovny aut a dopadl na silnici. Ze 154 lidí na palubě přežila jediná, čtyřletá dívka. Na zemi zahynuli další dva lidé. Vyšetřovatelé z
NTSB postupně odhalili, že za katastrofou nestojí jedno velké pochybení, ale řetězec malých, běžně zvládnutelných odchylek, které se tentokrát sečetly. Co jsou vztlakové klapky a proč bez nich letadlo nezvládne vzlet
Křídlo dopravního letounu je navržené pro efektivní let ve vysoké rychlosti. Při vzletu, kdy je rychlost nízká, potřebuje pomoc. Tu zajišťují pohyblivé plochy: klapky na odtokové hraně křídla a slaty na hraně náběžné. Obojí zvětšuje účinnou plochu a zakřivení profilu, čímž roste vztlak i při malé rychlosti. Jak vysvětluje
NASA, při vzletu jde o kombinaci „vysoký vztlak, nízký odpor“, proto se klapky nastavují do střední polohy, ne do plného vysunutí.
Bez správného nastavení se pádová rychlost letounu dramaticky zvýší. Stroj potřebuje mnohem delší rozjezd, a i když se odlepí, nemá prakticky žádnou rezervu. Přesně to se stalo letu 255. MD-82 se rozjížděl s klapkami i slaty v nulové poloze. Rotace přišla až zhruba 370 až 460 metrů (1 200 až 1 500 stop) před koncem dráhy, odlepení téměř na jejím samém konci. Půl sekundy po odpoutání se aktivoval stick shaker, zařízení, které třesením řídící páky varuje pilota před blížícím se pádem. Letoun vystoupal sotva na 14 metrů. Pak začal padat.
Checklist, který nikdo nedokončil
Klíčová otázka vyšetřování zněla: jak je možné, že dva zkušení piloti vzlétli s letadlem v naprosto špatné konfiguraci? Odpověď se skrývala v organizaci kontrolních seznamů. V prosinci 1986, tedy osm měsíců před nehodou, FAA schválila změnu, která položku „FLAPS“ přesunula z checklistu prováděného těsně před vzletem do checklistu prováděného při pojíždění, takzvaného TAXI checklistu. Ten se stal jedinou procedurální bariérou, která měla správné nastavení křídla ověřit.
Posádka letu 255 TAXI checklist nedokončila. NTSB rekonstruoval, že piloty rozptýlilo několik okolností najednou:
Zpoždění odletu a hrozba dalšího zdržení počasím Hlášení o střihu větru v okolí letiště Změna přidělené vzletové dráhy na poslední chvíli
Žádná z těchto okolností nebyla sama o sobě mimořádná. Piloti podobné situace řeší denně. Jenže tentokrát se rozptýlení nakumulovalo v jediném kritickém bodě. Nebyl to úmyslný hazard. Byla to past rutiny.
Záložní pojistka, která mlčela
I kdyby posádka checklist vynechala, existoval ještě druhý bezpečnostní řetěz: takzvaný takeoff warning system. Ten měl při zahájení rozjezdu automaticky spustit zvukové varování, pokud křídlo nebylo ve správné konfiguraci. Systém ale mlčel.
Vyšetřovatelé zjistili, že varovný systém byl bez napájení. Přerušení lokalizovali k jističi označenému P-40 v obvodu mezi levým DC sběrným vedením a jednotkou centrálního varovného systému. Zásadní je, co NTSB
nezjistil: způsob přerušení. Nebylo možné určit, zda jistič někdo ručně otevřel, zda vybavil sám vlivem přechodového proudu, nebo zda šlo o jinou poruchu. Formulace „posádka vypnula varovný systém“, která se občas objevuje v médiích, nemá oporu v oficiálním vyšetřování.
Výsledek byl fatální. Piloti nedokončili checklist, a systém, který měl jejich chybu zachytit, nefungoval. Dvě nezávislé pojistky selhaly současně.
Čtrnáct sekund a jedna šance
NTSB provedl výkonovou studii, která ukázala, že existoval úzký okamžik, kdy se dalo katastrofě ještě zabránit. Kdyby kapitán asi tři sekundy po aktivaci stick shakeru rozpoznal blížící se pád a okamžitě provedl předepsaný manévr (plný výkon motorů a vysunutí klapek na 15 stupňů), letoun by světelný stožár minul přibližně o 100 metrů. Každá další vteřina zpoždění tuto rezervu rychle mazala. V reálném čase, v kokpitu stroje, který se třásl a kymácel ze strany na stranu, byla ta šance prakticky neuchopitelná.
Ze 154 lidí na palubě přežila jediná: čtyřletá Cecelia Cichanová. Utrpěla těžká zranění a popáleniny. Přesný důvod jejího přežití nebyl oficiálně určen. Ujali se jí příbuzní v Alabamě. Veřejně o nehodě promluvila až v dospělosti.
Co se změnilo
Havárie letu 255 patří mezi nejtragičtější letecké nehody v historii USA; více obětí si vyžádala například katastrofa American Airlines 191 v Chicagu v roce 1979 s 273 mrtvými, ale Northwest 255 výrazně překonal počet obětí nehody Air Florida 90 z roku 1982. A co je podstatnější: spustila konkrétní změny, ne jen obecné proklamace o bezpečnosti.
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McDonnell Douglas doporučil kontrolu takeoff warning systému před každým letem. NTSB vydal sérii doporučení zahrnujících úpravu MD-82 tak, aby ztráta napájení varovného systému rozsvítila výstražné světlo, přísnější checklistovou disciplínu, výzkum designu kontrolních seznamů z pohledu lidského faktoru a urychlení výcviku posádkové spolupráce.
FAA v roce 1993 vydala směrnici, která formalizovala požadavky na návrh a spolehlivost vzletových varovných systémů.
Dodnes ale platí jeden zásadní princip: americké předpisy vyžadují automatické zvukové varování při nebezpečné konfiguraci, nikoli fyzický zámek, který by vzlet zablokoval. FAA výslovně chápe takeoff warning system jako zálohu checklistu, ne jeho náhradu. Poslední bariéra mezi bezpečným a smrtelným letem je pořád člověk s kontrolním seznamem v ruce.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková