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Pilot nemusí hnout prstem a Rusové ho nesestřelí. Německý Vector dostal AI, která sama uniká ruským stíhačům

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Německý průzkumný dron Vector od Quantum Systems se od jara 2026 umí sám vyhnout ruským dronům-interceptorům, bez zásahu operátora.
Ukrajinský dron Vector s únikovým modulem

Ukrajinský dron Vector s únikovým modulem

Zdroj: Quantum Systems
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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