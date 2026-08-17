Pilot nemusí hnout prstem a Rusové ho nesestřelí. Německý Vector dostal AI, která sama uniká ruským stíhačům

Od poloviny loňského roku Rusko masově nasazuje interceptorové drony, které pronásledují a ničí průzkumné bezpilotníky. Ztráty ukrajinských ISR strojů rostly, operátoři museli měnit taktiku: létat výš, rychleji, trávit nad cílem méně času. Quantum Systems na to odpověděl třemi konkrétními kroky. V březnu 2026 spustil retrofit starších Vectorů, od dubna dodává novou generaci Vector AI rovnou z výroby a paralelně sám vstoupil do segmentu interceptorů kontraktem na 15 000 kusů dronu STRILA pro ukrajinskou Národní gardu. Výsledek? Pilot řídí průzkumnou misi a o hrozbu za zády se stará palubní umělá inteligence.
Co přesně ta AI dělá, a co ne
Formulace „pilot nemusí hnout prstem“ neznamená, že dron letí zcela sám od startu po přistání. Podle vyjádření Oleksandra Berežného pro Militarnyi jde o autonomní obranný podrežim: Vector detekuje blížící se hrozbu, sám provede úhybný manévr a upozorní obsluhu. Operátor ale celou dobu zůstává u řízení mise a průzkumného úkolu. Má prostě oči na mapě a kameře, ne na obloze za sebou.
Technicky to zajišťuje softwarový balík Receptor AI, který běží na dvou palubních procesorech NVIDIA Jetson Orin. Systém zvládá navigaci bez GPS signálu, rozpoznávání a klasifikaci objektů, automatické sledování cílů a adaptivní plnění mise. Přesné parametry senzoru pro detekci interceptoru (dosah, spolehlivost, míra falešných poplachů) veřejně zveřejněné nejsou. Výrobce i ukrajinské zdroje popisují efekt, ne laboratorní data.
Klíčový přínos je tedy v čase. Sekundy, které operátor ušetří tím, že nemusí ručně reagovat na útočící dron, mohou rozhodnout o dokončení průzkumné mise. Nejde o nesestřelitelnost. Jde o vyšší šanci na přežití.
Tři vrstvy modernizace: retrofit, tovární AI, interceptory
Quantum Systems neřeší hrozbu jedním tahem, ale třemi paralelními cestami.
Retrofit starších Vectorů odstartoval v březnu 2026 a zahrnuje tři kroky: výměnu příďové části s AI upgradem, instalaci modulu pro úhyb před interceptory a nové baterie prodlužující vytrvalost. Kolik přesně strojů program pokrývá, firma veřejně neupřesnila, ale na Ukrajině Vector nalétal přes 20 tisíc operačních hodin a ukrajinské jednotky si ho od srpna 2025 kupují přímo z lokální výroby.
Vector AI z továrny se dodává od dubna 2026. Oproti starší generaci nabízí dvojici procesorů Jetson Orin, vyšší modularitu payloadů, EO/IR senzoriku a vytrvalost až čtyři hodiny. Část obranných funkcí je integrovaná od výroby, operátor nemusí čekat na terénní úpravu.
Interceptor STRILA je třetí dílek skládačky. V březnu 2026 Quantum Systems oznámil kontrakt na 15 000 kusů pro ukrajinskou Národní gardu. Firma tedy hrozbu interceptorů neřeší jen defenzivně na Vectoru, ale zároveň sama staví útočné drony pro druhou stranu rovnice. Podle nás je to strategicky nejzajímavější posun: z dodavatele průzkumných očí se stává hráč pokrývající obě strany souboje dron proti dronu.
Proč interceptory změnily pravidla hry
Aby bylo jasné, proč vůbec Quantum Systems musel reagovat: interceptorové drony přestaly být kuriozitou a staly se masovou zbraní. Ukrajinské ministerstvo obrany v dubnu 2026 oznámilo, že jen v březnu interceptory zničily 33 000 nepřátelských UAV, dvojnásobek oproti předchozímu měsíci. A totéž dělá i ruská strana.
Analytická zpráva KSE Institute z března 2026 popisuje mechanismus eskalace: od poloviny roku 2025 rozšířené nasazení nepřátelských interceptorů zvýšilo ztráty průzkumných UAV a vynutilo si celou sadu protiopatření, tedy snižování radarové a vizuální signatury, automatizované úhybné manévry, vyšší letové hladiny a kratší dobu nad cílem. Reuters doplňuje, že obě strany konfliktu budují celé nové vrstvy obrany založené na dronech-interceptorech, protože jsou řádově levnější než rakety.
Tempo adaptace je brutální. KSE uvádí, že po zachycení nových komunikačních pásem se na frontě objevily odpovídající rušičky během dvou až tří měsíců. Každá inovace má omezenou životnost, než protivník najde odpověď. Vector AI je v tomto kontextu další kolo závodu, ne jeho konec.
Český rozměr: drony se vyrábějí i v Kolíně
Česko není v dronové revoluci pouhým divákem. Kolínská firma U&C vyrábí průzkumné bezpilotníky na základě zkušeností z Ukrajiny s kapacitou 300 kusů měsíčně a pracuje na vlastním interceptoru Chaser. Ministr obrany firmu navštívil v březnu 2026 a zdůraznil odolnost jejích dronů proti elektronickému boji.
Armáda ČR mezitím institucionalizuje bezpilotní schopnosti: má samostatný 533. prapor bezpilotních systémů a pořizuje modulární bojové komplety zahrnující drony, senzory a elektroniku s prvními dodávkami do konce roku 2026. Potvrzený nákup Vector AI pro českou armádu veřejně doložený není. Ale pokud AČR půjde po moderních ISR platformách s otevřenou architekturou, schopnost odolat interceptorům a elektronickému boji bude logickým požadavkem; válka na Ukrajině denně ukazuje, že průzkumný dron bez schopnosti přežít je jen drahý spotřební materiál.
Závod, který nikdo nevyhraje nadobro
Vector AI není zázračná zbraň, která ukončí ztráty průzkumných dronů. Je to taktický posun: automatizovaná obranná reakce, která šetří operátorovi kritické sekundy a zvyšuje počet dokončených misí. Ruská strana bude hledat protiopatření, Quantum Systems bude iterovat dál. Na dnešním bojišti nevyhrává ten, kdo má nejlepší technologii, ale ten, kdo ji nejrychleji přizpůsobí tomu, co přinesl včerejšek.
Zdroj: ArmádníZpravodaj.cz
Autor: Oto Dufek