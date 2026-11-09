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Pilot Imrich Gablech má v Havlíčkově Brodě pamětní desku. Přežil gulag i komunistickou perzekuci

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Na letišti v Havlíčkově Brodě má od pátku svou pamětní desku válečný veterán Imrich Gablech, rodák ze slovenského Hrachoviště, který celý svůj poválečný život…
1886

1886

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:57

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