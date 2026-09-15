Pilates je krok k fašismu, prohodil Strakatý v podcastu. Linda Bartošová mu poslala jedovatý vzkaz

7. září se v epizodě podcastu Čestmír & Daniela stočila řeč od Danieliny zkušenosti s pilates k podivuhodné odbočce.
prohodil Strakatý směrem ke své spolumoderátorce Daniele Brzobohaté. Hned dodal: „A víš, že pilates je v podstatě jenom jeden krok k fašismu?“ „Já to trošku parafrázuju.“ Jenže právě ta „trošku“ parafráze spustila veřejnou přestřelku s novinářkou Lindou Bartošovou, jejíž podcast Sirény Strakatý volně převyprávěl. A ukázala něco víc než jen spor dvou podcastových osobností, ukázala, jak snadno se z komplexního argumentu stane virální bonmot, který žije vlastním životem. Co Strakatý skutečně řekl
V uvolněné konverzaci epizody nazvané „Kauza Macinky a casting Zrádců“ Strakatý vysvětloval svou parafrázi takhle: tenhle tlak na vizáž a na pilates je podle něj jeden z kroků,
jak společnost kontroluje ženy a utváří je k tomu, jaké mají být. Znělo to jako provokativní zkratka, ne jako promyšlená teze. Kontext epizody, lehký, odbočující, konverzační, tomu odpovídal. Pilates bylo jedno z mnoha témat mezi kauzou Macinky a castingem reality show.
Problém nastal ve chvíli, kdy se zkratka oddělila od kontextu a začala kolovat samostatně.
Co říkaly Sirény doopravdy
Původní argument pochází z letní epizody Sirén ze 4. srpna 2026 s názvem „
Pije matchu, nosí legíny, nedělá problémy. Víš, kam ten trend fakt vede?“. Hostkou byla Jana Patočková, známá jako Pakočka, a oficiální popis epizody mluví o něčem podstatně širším než o jednom cvičení: Od Ozempic body a kultu štíhlosti přes clean girl estetiku a fenomén „pilates princess“ až k takzvané Mar-a-Lago face. Patočková ukazuje, jak dnešní beauty trendy odkazují k eugenice 19. století, viktoriánské morálce odříkání a estetice krajně pravicových režimů. Klíčová věta anotace: „ Cesta od hezkých legín a matchi k fašistickému diskurzu bývá kratší, než se zdá.“
Rozdíl je zásadní. Sirény netvrdí, že pilates rovná se fašismus. Rozebírají širší kulturní balíček, estetiku disciplinovaného ženského těla, její historické kořeny a politické konotace. Strakatý z toho vytáhl jedno slovo, pilates, a přilepil k němu závěr. Vznikl bonmot, který je úderný, zapamatovatelný a nepřesný.
Zdroj fotografie: Nextfoto Jedovatý vzkaz z Instagramu
Bartošová reagovala na svém Instagramu. Podle serveru
eXtra, který její příspěvek přepsal, sdílela úryvek Strakatého výroku a připojila komentář: „ Malinko to Čestmír parafrázuje. Chápu, že pochopit náročnější koncepty může být pro někoho složitější, zároveň pro lidi z médií by to nemuselo být až tak obtížné.„
Tím neskončila. Dodala, že v Sirénách téma rozebraly na základě reálných faktů a poctivé rešerše a že se na epizody „reálně připravujeme“.
Věcně měla pravdu, parafráze byla zkreslující. Tón ale přesáhl pouhou opravu. Zpochybnit něčí schopnost „pochopit náročnější koncepty“ je osobní rýpnutí, které mění korekturu v útok. Právě proto vzkaz působí jedovatě: nejde jen o to, co řekl špatně, ale o naznačení, proč to řekl špatně. Spor o zkratku, ne o cvičení
Celá výměna je učebnicový příklad toho, jak mediální zkratka přeroste původní obsah. Sirény natočily čtyřicetiminutovou
analytickou epizodu s hostem, rešerší a historickým kontextem. Strakatý z ní udělal jednu větu v odlehčeném podcastu. A právě ta věta, ne původní epizoda, se stala tím, o čem se mluví.
Přitom mezi oběma stranami nešlo o žádnou dlouhodobou válku. Ještě v prosinci 2024 byla Bartošová hostem Strakatého vlastního podcastu, kde spolu mluvili o ženské sexualitě ve veřejnoprávních médiích. Profesní kontakt existoval, ochota ke společnému obsahu taky. O to víc zamrzí, že se z nepřesné parafráze stala veřejná přestřelka.
Strakatému může zůstat nálepka zkratkovitosti, Bartošové zase pověst mentorky, která opravuje shora. Paradoxně ale oba profitují z pozornosti, kterou by ani jeden z původních dílů sám o sobě nevygeneroval. Virální hláška zkrátka funguje, i když říká něco jiného než originál.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová