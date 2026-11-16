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Pikantní mexické fazole s volskými oky: Krajíc chleba je ideálním doplňkem tohoto vydatného domácího jídla

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Když potřebuji uvařit něco sytého bez dlouhého stání u sporáku, sahám právě po mexických fazolích s klobásou a volskými oky. Je to jídlo z jedné pánve, které má říz díky paprice, česneku a rajčatovému základu, a s krajícem čerstvého chleba u nás doma mizí opravdu rychle.
Obrázek k receptu s názvem Jednou ochutnáte a vrátíte se k nim: Mexické fazole s volskými oky a chlebem jako jednoduché jídlo na oběd i večeři

Obrázek k receptu s názvem Jednou ochutnáte a vrátíte se k nim: Mexické fazole s volskými oky a chlebem jako jednoduché jídlo na oběd i večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jednou ochutnáte a vrátíte se k nim: Mexické fazole s volskými oky a chlebem jako jednoduché jídlo na oběd i večeři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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