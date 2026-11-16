Pikantní mexické fazole s volskými oky: Krajíc chleba je ideálním doplňkem tohoto vydatného domácího jídla

Na slavnostní talíř by to asi nikdo nefotil jako vrchol elegance, ale doma se po tomhle jídle zapráší. Mexické fazole s klobásou, volskými oky a čerstvým chlebem vařím hlavně ve dnech, kdy je potřeba dostat na stůl něco rychlého, sytého a bez velkého nákupu. Základ dělají fazole v rajčatové omáčce, opečená cibule, česnek a trochu papriky. Výsledek má šmrnc, ale když člověk nepřežene koření, snesou ho bez řečí i děti.
Tenhle recept mám ráda hlavně proto, že se dá snadno ohýbat
podle lednice. Jednou do něj přijde kukuřice, jindy víc červené papriky, protože už na ni v šuplíku dochází čas. A volské oko? Z obyčejné fazolové směsi udělá pořádné jídlo, zvlášť když k tomu leží na stole pár krajíců chleba.
Můj tip zní: na začátku neuspěchejte. Když se pěkně opeče, pustí do základu chuť, která se pak nese celou pánví. Klobásu Recept na syté mexické fazole s volskými oky
Doba přípravy: 15 minut Doba vaření: 20 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 35 minut Ingredience k přípravě 2 lžíce oleje 1 větší cibule 2 stroužky česneku 2 kusy pikantnější klobásy nebo jiné dobré uzeniny 1 kus červené papriky 2 plechovky bílých nebo červených fazolí v rajčatové omáčce 1 malá plechovka sterilované kukuřice 1 lžička sladké mleté papriky 2 lžíce kečupu 1 špetka čerstvě mletého pepře podle chuti sůl 4 kusy vajec 4 až 8 plátků čerstvého chleba k podávání Postup přípravy mexických fazolí s klobásou
1.
Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno. Klobásu pokrájejte na kolečka, případně na menší půlměsíčky. Papriku zbavte jádřince a nakrájejte na proužky nebo menší kostky.
2. Ve větší pánvi, případně v hlubším kastrolu, rozehřejte
olej. Dejte na něj klobásu a krátce ji opečte, aby pustila trochu tuku a chytila barvu. Pak přidejte cibuli a restujte asi 3 až 4 minuty, dokud nezesklovatí.
3. Přisypte nasekaný
česnek a sladkou papriku. Stačí krátce promíchat, zhruba 30 sekund. Paprika se nesmí připálit, jinak zhořkne.
4. Do pánve přidejte nakrájenou
červenou papriku, podlijte několika lžícemi vody a přiklopte. Duste asi 5 minut. Paprika má změknout, ale neměla by se úplně rozpadnout.
5. Přidejte
fazole v rajčatové omáčce, scezenou kukuřici a kečup. Všechno promíchejte a nechte na mírném ohni probublávat asi 8 až 10 minut. Pokud směs moc houstne, přilijte trochu vody.
Pomalu vařené mexické fazole s vepřovou krkovicí a kouřovým nádechem
6. Ochutnejte a dochuťte
solí a pepřem. Se solí raději pomalu, protože klobása i fazole z plechovky už bývají slané dost.
7. Na druhé pánvi si mezitím připravte
volská oka. Rozehřejte trochu oleje nebo kousek másla a vejce smažte na středním plameni, aby bílek ztuhl a žloutek zůstal měkký. Obvykle to trvá asi 3 až 4 minuty.
8.
Chléb nakrájejte na silnější krajíce. Kdo má rád křupavější přílohu, může ho krátce opéct nasucho na pánvi nebo v troubě. Foto: Cooky.cz, Solte opatrně, protože klobása a fazole už osolené jsou.
9. Horké
mexické fazole rozdělte na talíře, na každou porci položte jedno volské oko a podávejte s čerstvým nebo opečeným chlebem. Zbytky dejte do lednice a snězte nejlépe do 2 dnů; vejce už si ale udělejte čerstvé. Proč mexické fazole doma tak dobře fungují Vaříte-li pro děti, sáhněte po jemnější klobáse a pálivé koření vynechte. Jídlo bude pořád výrazné i bez něj. Když máte doma jen sterilované fazole bez omáčky, přidejte několik lžic rajčatového protlaku a trochu vody navíc. Nejlepší je servírovat jídlo hned, dokud je žloutek tekutý a může se promíchat s fazolovou směsí.
Fazolová polévka tentokrát jako hlavní chod s mletým masem a smetanou je ideální k obědu i večeři
Bretaňské fazole: Poctivá domácí klasika z pár surovin, která zasytí celou rodinu a nestojí skoro nic