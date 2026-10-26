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Pikantní hovězí guláš s knedlíkem je ideální na neděli. Kližka mu dodává bohatou chuť a šťavnatost

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Hovězí kližka je jeden z těch kusů masa, které se nevzdají hned. Chce čas, trpělivost a správný postup, ale výsledek za to rozhodně stojí. Mírně pikantní guláš s beraními rohy a domácím knedlíkem je jídlo, které dokáže zahřát i v nejšedivější den. A pokud ho necháte táhnout v troubě na 120 °C místo na plotně, odměnou vám bude omáčka hustá a sametová, bez jediné kapky zbytečné práce.
Hovězí guláš z kližky

Hovězí guláš z kližky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Hovězí guláš z kližky s beraními rohy: Doma ho vyžadují každý týden a knedlík k němu patří jako nic jiného
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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