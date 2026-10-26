Pikantní hovězí guláš s knedlíkem je ideální na neděli. Kližka mu dodává bohatou chuť a šťavnatost

je jeden z těch kusů masa, které se nevzdají hned. Chce čas, Hovězí kližka trpělivost a správný postup, ale výsledek za to rozhodně stojí. Mírně pikantní guláš s beraními rohy a je jídlo, které dokáže zahřát i v domácím knedlíkem nejšedivější den. A pokud ho necháte táhnout v troubě na 120 °C místo na plotně, odměnou vám bude omáčka hustá a sametová, bez jediné kapky zbytečné práce. Proč sáhnout po kližce: Maso, které na první pohled moc neslibuje
Kližka pochází z přední části
hovězí kýty. Má víc pojivové tkáně a šlach, takže vedle libovějších kusů na řeznickém pultu nepůsobí zrovna slavnostně. Jenže u guláše je to skoro přednost. Při pomalém dušení se pojivo rozpouští na , která želatinu omáčku přirozeně zahustí a dá jí plnější chuť. Šlo by to i bez mouky. V tomhle receptu ji ale necháváme, protože omáčka je pak jemnější, víc sametová a drží pěkně pohromadě. Recept na hovězí guláš z kližky v pikantní podobě
Ingredience pro přípravu (4 porce)
Guláš: Hovězí kližka (nebo zadní)-600 g Cibule-600 g Olej-na restování Česnek-4 stroužky Drcený kmín-1 lžička Sušená majoránka-1 lžička Hladká mouka-2 lžíce Sladká paprika-1 lžíce Hovězí vývar-1 litr Gulášové koření-1 lžíce Rajčatový protlak – 2 lžíce Chilli paprička-1 ks (bez zrníček pro mírnější pikantnost, se zrníčky pro ostřejší chuť) Sůl a pepř-podle chuti Beraní rohy-hrst (sušené nebo zavařené)
Domácí knedlík: Hladká mouka-300 g Mléko-200 ml (vlažné) Droždí-15 g čerstvého Vejce-1 ks Sůl-špetka Rohlíky (starší)-2 ks, nakrájené na kostičky Foto: Cooky.cz, Hovězí guláš z kližky s beraními rohy: Doma ho vyžadují každý týden a knedlík k němu patří jako nic jiného Jak připravit pikantní hovězí guláš s knedlíkem
1.
Marinujte maso. Kližku nakrájejte na kostky přibližně 3-4 cm velké. Osolte, opepřete a přidejte drcený kmín. Rukama koření do masa pořádně vetřete, není potřeba být přehnaně jemný. Nechte odpočívat alespoň 30 minut, ideálně v chladu.
2.
Opečte cibuli. Cibuli nakrájejte nahrubo a v silnostěnném hrnci ji na oleji restujte do zlatohněda. Tady se vyplatí zpomalit. Slabě opečená cibule udělá mdlý základ, dobře opečená podrží chuť celého guláše.
3.
Zatáhněte maso. Maso položte na cibuli pokud možno v jedné vrstvě a nechte ho zhruba 2 minuty být, bez míchání. Teprve potom promíchejte a opečte ho i z dalších stran. Jde o barvu na mase, ne o to, aby se v hrnci hned vytvořila louže šťávy.
4.
Přidejte česnek a protlak. Česnek prolisujte přímo do hrnce, krátce ho rozvoňte a hned vmíchejte rajčatový protlak. Restujte 2-3 minuty. Protlak tak ztratí syrovou kyselost a guláš bude chuťově kulatější.
5.
Přidejte majoránku. Vsypte majoránku, promíchejte a hrnec na chvíli odstavte z ohně.
6.
Přisypte papriku mimo oheň. Sladká paprika se na prudkém žáru v tuku snadno připálí a pak hořkne. Přidejte ji proto až mimo plotnu a dobře ji rozmíchejte v základu.
7.
Zahustěte moukou. Přisypte 2 lžíce hladké mouky, zapracujte ji do cibulovo-masového základu a hrnec vraťte zpátky na oheň. Zalijte vývarem
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8. Přilijte litr hovězího vývaru, přidejte gulášové koření a nasekanou chilli papričku. Chcete-li ostřejší výsledek, nechte v papričce i zrníčka.
9.
Přidejte beraní rohy. Do hrnce dejte také hrst beraních rohů. V omáčce změknou, pustí chuť a přidají guláši barvu i lehce pikantní tón, který k hovězímu sedí.
10.
Duste do měkka. Hrnec přikryjte pokličkou a duste na slabém ohni hodinu a půl. Pohodlnější varianta je přesunout ho na stejnou dobu do trouby vyhřáté na 120 °C. Teplo se v ní rozkládá rovnoměrněji a maso má menší tendenci zůstat v některých kusech tužší.
11.
Připravte knedlíkové těsto. Droždí rozdrobte do vlažného mléka, přidejte špetku cukru a nechte asi 10 minut vzejít. Pak kvásek smíchejte s moukou, vejcem, solí a kostičkami rohlíků. Vypracujte vláčné těsto a nechte ho 30 minut kynout.
12.
Tvarujte a vařte knedlíky. Z vykynutého těsta vytvarujte válečky a vařte je v osolené vodě zhruba 20 minut. Po vytažení je hned propíchejte jehlou nebo párátkem, aby odešla pára a knedlíky se nesrazily.
13.
Podávejte. Guláš nandejte na talíř s plátky knedlíku. Kdo chce výraznější závěr, může přidat trochu čerstvé majoránky nebo lžičku zakysané smetany. Foto: Cooky.cz, Hovězí guláš z kližky s beraními rohy: Doma ho vyžadují každý týden a knedlík k němu patří jako nic jiného Naše tipy: Co guláši pomůže a čemu se raději vyhnout
Trouba nastavená na 120 °C u tohohle receptu dává větší jistotu než plotna. Hrnec se prohřívá ze všech stran, u dna nevzniká tak prudký var a maso se dusí klidněji. Při porovnání obou způsobů byl největší rozdíl v omáčce: ta z trouby vyšla hladší a maso bylo měkčí rovnoměrněji. Pokud máte litinový nebo jiný těžký hrnec, vytáhněte ho. Tady se hodí.
Pár drobných poznámek z vaření: Guláš bývá výrazně lepší druhý den. Přes noc se chutě propojí a omáčka ještě lehce zhoustne. Když nejsou po ruce beraní rohy, dá se použít sušená pálivá paprika nebo několik kapek tabaska. Nebude to totožné, ale chuťově půjdete podobným směrem. Kostičky staršího rohlíku do knedlíků nevynechávejte. Těsto je s nimi vláčnější a knedlíky lépe drží tvar. Pokud chcete guláš bez mouky, zahušťovací krok jednoduše přeskočte. Kližka při delším dušení pustí kolagen a omáčka se zahustí sama.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz