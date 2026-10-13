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Pijte 1 sklenici denně. Trávení bude fungovat jako hodinky

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Tíha v žaludku po obědě, odpolední nadýmání nebo zácpa, která přichází, kdy se jí zachce. Takové potíže zná skoro každý a většina lidí je začne řešit až ve chvíli, kdy...
Pijte 1 sklenici denně. Trávení bude fungovat jako hodinky

Pijte 1 sklenici denně. Trávení bude fungovat jako hodinky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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