Pijte 1 sklenici denně. Trávení bude fungovat jako hodinky

Tíha v žaludku po obědě, odpolední nadýmání nebo zácpa, která přichází, kdy se jí zachce. Takové potíže zná skoro každý a většina lidí je začne řešit až ve chvíli, kdy pořádně obtěžují. Přitom v lednici může čekat obyčejný nápoj, který střevům pomáhá den za dnem. Jmenuje se kefír a stačí mu v jídelníčku udělat trochu místa.
Proč kefír rozhýbe i líná střeva
Kefír se vyrábí kvašením mléka pomocí takzvaných kefírových zrn. Během toho se v něm namnoží desítky druhů prospěšných bakterií a kvasinek. Právě ony mění obyčejné mléko v nápoj, po kterém se střeva probudí.
Těmto mikroorganismům se říká probiotika a pomáhají držet střevní mikroflóru v rovnováze. Osídlené a klidné střevo si pak s jídlem poradí plynuleji a víc z něj pro tělo vytěží. Čím vyrovnanější střevní prostředí je, tím pravidelněji se střeva ozývají a tím méně často přijde pocit plného a napjatého břicha. Pravidelné popíjení kefíru tak může ulevit od běžných potíží, jako je nadýmání nebo zácpa.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do vánočního cukroví a bude křehké ještě v lednu
Pomáhá i jedna méně známá vlastnost. Kefír obsahuje enzymy, které mléčný cukr laktózu pomáhají rozkládat, a část se jí ztratí už během kvašení. Díky tomu ho často snesou i lidé, kterým jinak mléko dělá potíže.
Jedna sklenice sama zázrak neudělá
Nadpis slibuje trávení jako hodinky a kefír k tomu umí hodně přispět. Výsledek ale vždycky stojí i na zbytku životního stylu. Sklenice kefíru zapadne do většího celku, sama za něj práci neodvede.
Pravidelné trávení potřebuje:
dostatek vlákniny z ovoce, zeleniny a celozrnných potravin; dost tekutin během dne; pohyb. Přečtěte si také: Otevřete dnes mrazák a podívejte se na těsnění dvířek. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně
Kefír tuhle trojici příjemně doplní. Kdo k němu přidá i každodenní procházku a talíř zeleniny, všimne si rozdílu mnohem dřív.
Kefír funguje nejlépe jako součást jídelníčku s dostatkem vlákniny z ovoce a zeleniny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Důležitá je vytrvalost. Jeden den kefíru střeva nepřeprogramuje, zato několik týdnů pravidelného popíjení už na trávení poznat bývá. Naštěstí se o nápoj člověk nemusí nijak starat. Nalije si sklenici, vypije ji a je hotovo, žádné odměřování ani složité recepty.
Kolik kefíru pít a kdy si ho dát
Množství nemusí nikdo složitě odměřovat. Zdravému dospělému obvykle svědčí někde mezi 250 a 750 mililitry denně, což odpovídá zhruba jedné až třem sklenicím. Kdo s kefírem začíná, udělá dobře, když vyrazí z malého. Pár doušků kolem 100 až 150 mililitrů na den stačí a přidávat se dá teprve podle toho, jak střeva reagují.
Přečtěte si také: Kdo má na chalupě starou termosku po dědovi, sedí na pokladu. Sběratelé za 1 typ dávají i 16 000 Kč
Nejlépe kefíru svědčí ranní hodiny, hodí se k snídani i jako dopolední svačina. Vypít se dá samotný. Komu vadí jeho nakyslá chuť, může si ho rozmixovat s kouskem zralé hrušky nebo trochou manga přímo ve sklenici.
Vyplatí se taky mrknout na složení. Dobrý kefír se obejde bez přidaného cukru i umělých aromat, drží si živé kultury a klidně může být plnotučný, tuk tady tělu neškodí.
Komu kefír sedne a komu míň
Kefír zvládne většina lidí bez potíží, výjimky se ale najdou. Když to člověk s dávkou přežene, umí se dostavit přesně to, čemu měl nápoj zabránit, tedy nadýmání, plynatost nebo křeče v břiše. Právě proto se vyplatí držet rozumné množství a nehnat to hned první den.
Přečtěte si také: Babiččin trik na krupicovou kaši funguje pokaždé. Stačí 1 věc do mléka a nikdy nebude mít hrudky
Zdrženlivost se vyplatí u histaminové intolerance, kde kvašené potraviny často dělají problém, a opatrní by měli být i lidé s oslabenou imunitou; u nich je nejlepší zařazení kefíru probrat s lékařem. Pozor i na rozdíl mezi nesnášenlivostí laktózy a alergií na mléčnou bílkovinu, protože při skutečné alergii na mléko kefír do jídelníčku nepatří. Při zrání navíc vzniká stopové množství alkoholu, takže léky je rozumnější zapíjet čistou vodou.
Pokud trávicí potíže přetrvávají nebo se zhoršují, úprava jídelníčku nestačí a je na místě se poradit se svým lékařem. Kefír je výborný pomocník pro každodenní pohodu střev, vážnější problémy ale patří do rukou odborníka.
Zdroje: https://www.svetzeny.cz/zdravi/prirodni-medicina/1-sklenice-tohoto-mlecneho-vyrobku-denne-dokaze-zlepsit-traveni-posilit, https://www.ireceptar.cz/zdravi/jake-ucinky-ma-kefir/, https://www.kondice.cz/hubnuti-a-strava/zdravi-kefir-benefity-proc-jist-denne-kefir/, https://zdravopedie.cz/mlecne-vyrobky/kefir, https://www.tozax.cz/rubriky/nase-novinky/9-prokazanych-zdravotnich-prinosu-kefiru/