Philadelphia vytvořila rekord, který žádný klub nechce. Sedm zápasů bez vítězství, fanoušci už volají po odchodu trenéra

Sedmý zápas měl přinést obrat. Místo toho přišel klubový rekord
Philadelphia v neděli nastoupila proti Carolině s vědomím, že její sezona začíná nabírat nepříjemný směr. Šest utkání bez vítězství už vyrovnalo nejhorší start v klubové historii a domácí fanoušci očekávali, že právě proti Hurricanes se mužstvo konečně dokáže prosadit.
Jenže Carolina patří mezi nejlépe hrající týmy úvodu sezony a v neděli svou formu potvrdila. Po bezbrankové první třetině se v prostřední části prosadili Andrej Svečnikov a Shayne Gostisbehere. Christian Dvorak sice dokázal snížit, ale Sebastian Aho velmi rychle vrátil hostům dvoubrankový náskok.
Mark Jankowski pak ve třetí třetině uzavřel skóre na 4:1. Philadelphia tak utrpěla sedmou porážku v sedmi zápasech a překonala dosavadní negativní klubový rekord.
Flyers se nedaří ani vytvářet dostatečný tlak
Samotný počet porážek je nepříjemný, ale současný problém Philadelphie není omezený pouze na výsledky. Proti Carolině dokázali Flyers vyslat na branku pouze devatenáct střel. Soupeř jich měl třicet a během zápasu dokázal kontrolovat značnou část nebezpečných situací. Domácí brankář Joseph Woll předvedl 26 zákroků, ale ani jeho výkon nemohl mužstvu zajistit lepší výsledek.
Philadelphia přitom potřebuje především zlepšit schopnost vytvářet šance a proměňovat útočnou aktivitu v góly. Pokud se tým pravidelně dostává pod tlak a současně nemá dostatek nebezpečných střel, musí brankáři podávat téměř bezchybný výkon, aby měl vůbec šanci vítězit. Právě takový způsob hry je v dlouhé základní části mimořádně obtížně udržitelný.
Fanouškům dochází trpělivost, Tocchet je pod tlakem
Nespokojenost ve Philadelphii už není omezena pouze na kritiku výsledků. Během nedělního utkání se z tribun ozývalo pískání a také pokřiky požadující odchod trenéra Ricka Toccheta. Pro klub s tak výraznou hokejovou tradicí je podobná situace velmi nepříjemná. Flyers mají fanoušky, kteří očekávají tvrdou práci, vysoké nasazení a schopnost pravidelně bojovat o vítězství.
Sedm porážek na začátku sezony proto vytváří značný tlak nejen na realizační tým, ale i na vedení organizace. Tocchet přitom nemůže všechny problémy vyřešit jedinou změnou v sestavě. Potřebuje zlepšit fungování celého mužstva, jeho defenzivní organizaci i produktivitu. Právě to bude při současném nedostatku sebevědomí velmi náročné.
Historie přesto ukazuje, že špatný start nemusí znamenat konec
Philadelphia už podobně nepovedené začátky zažila. V sezonách 1999/2000 a 2008/09 prohrála prvních šest utkání, ale v obou případech nakonec postoupila do play-off. To je pro současný tým alespoň určitá naděje.
Sedm porážek v říjnu totiž automaticky neznamená, že se mužstvo nemůže během dalších měsíců výrazně zlepšit. NHL má dlouhou základní část a výsledkové rozdíly se mohou poměrně rychle měnit. Zároveň však platí, že body ztracené na začátku ročníku už nikdo nevrátí.
Pokud se Flyers chtějí vyhnout další sezoně mimo play-off, potřebují začít pravidelně vítězit mnohem dříve, než se jejich ztráta na soupeře stane příliš výraznou. Philadelphia se tedy může utěšovat historickými příklady dvou mužstev, která dokázala katastrofální začátek napravit. Jenže předchozí generace Flyers měly po sedmém utkání na kontě alespoň jedno vítězství. Ta současná stále čeká na první.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Aho, Svechnikov help Hurricanes stay hot, keep Flyers winless [2], The Philadelphia Inquirer – Flyers set franchise history with seventh winless game [3], Associated Press – Hurricanes send Flyers to franchise-record seventh straight loss [4].