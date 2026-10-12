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Philadelphia vytvořila rekord, který žádný klub nechce. Sedm zápasů bez vítězství, fanoušci už volají po odchodu trenéra

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Philadelphia Flyers nezažila za celou svou historii tak špatný vstup do sezony. Po nedělní porážce 1:4 s Carolinou má sedm zápasů bez jediného vítězství a fanoušci už otevřeně volají po odchodu trenéra Ricka Toccheta. Přitom samotný rekord ještě nemusí znamenat definitivně ztracenou sezonu. Flyers totiž podobně špatně začali také v letech 1999 a 2008, kdy se nakonec dokázali dostat do play-off. Současné mužstvo však musí rychle najít způsob, jak nepříjemnou sérii zastavit.
Philadelphia vytvořila rekord, který žádný klub nechce. Sedm zápasů bez vítězství, fanoušci už volají po odchodu trenéra

Philadelphia vytvořila rekord, který žádný klub nechce. Sedm zápasů bez vítězství, fanoušci už volají po odchodu trenéra

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:44

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