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Philadelphia postavila vedle sebe pět hvězd. LeBron vystřelil jednou a ukázal, proč to celé může fungovat

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LeBron James poprvé nastoupil za Philadelphii společně s Joelem Embiidem, Jaylenem Brownem, Tyresem Maxeym a VJ Edgecombem. Za 18 minut dal deset bodů a pětkrát asistoval, ale ze hry vystřelil pouze jednou. Právě to může být pro 76ers důležitější než jakýkoli výsledek přípravného utkání.
Philadelphia postavila vedle sebe pět hvězd. LeBron vystřelil jednou a ukázal, proč to celé může fungovat

Philadelphia postavila vedle sebe pět hvězd. LeBron vystřelil jednou a ukázal, proč to celé může fungovat

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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