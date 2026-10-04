Petržel ostříhaná v září až k zemi už neobroste. Zkušení zahrádkáři řežou jen určité stonky a sklízí až do mrazů

Většina zahrádkářů sahá po nůžkách a trs prostě oholí. Zbude pahýl, pár centimetrů nad hlínou, a pocit dobře odvedené práce. Jenže právě tenhle zvyk dokáže během jediného odpoledne ukončit sezonu, která by jinak klidně vydržela o měsíc déle. Petržel naťová totiž obrůstá z jednoho jediného místa, z centrálního srdéčka uprostřed růžice. Kdo ho zasáhne, připraví rostlinu o schopnost nasadit nové listy. A v září, kdy se den krátí a teploty klesají, už na opravu zbývá zoufale málo času.
Srdéčko růžice: místo, kde se rodí každý nový list
Botanicky se tomu říká centrální koruna. Z ní vyrůstají všechny listové řapíky, které pak nesou tu zelenou plochu, kvůli které petržel pěstujeme. Univerzita na Floridě popisuje listy petržele jako vyrůstající právě z této koruny a
N.C. Cooperative Extension výslovně upozorňuje, že řez u báze jednotlivých stonků zachová růstový střed neporušený.
Když vezmete nůžky a seříznete trs vodorovně, jako trávník, zasáhnete korunu téměř jistě. Nové listy pak buď nenasadí vůbec, nebo se objeví se zpožděním několika týdnů. V červnu by to rostlina ještě stihla dohnat. V září už ne.
Druhá vrstva problému je čistě energetická. Zelené listy fungují jako solární panely: vyrábějí cukry, které financují růst dalších listů i ukládání zásob do kořene. Fyziologické studie defoliace ukazují, že bez dostatečné zbytkové listové plochy se fotosyntéza dramaticky zpomalí a tvorba nových pletiv se zadrží. Pozdně letní a podzimní silný řez je proto problematičtější než totéž v hlavní sezoně; rostlina má méně světla, kratší dny a chladnější noci na regeneraci.
Jak zkušení zahrádkáři sklízejí petržel, aby vydržela do mrazů
Princip je překvapivě prostý. Žádná speciální technika, žádné náčiní navíc. Stačí změnit jediný návyk: místo plošného stříhání odebírat jednotlivé vnější stonky.
Postup krok za krokem:
Vyberte vnější, starší stonky, ty na obvodu růžice, často tmavší a tužší. Střihněte je nízko u báze, přibližně 2–3 cm nad zemí. UMass doporučuje asi 2,5 cm nad půdou, aby zůstal růstový bod chráněný. Střed růžice nechte stát, mladé, světlejší lístky uprostřed jsou budoucí sklizeň. Žloutnoucí a hnědnoucí vnější listy odstraňte, spotřebovávají energii a mohou šířit houbové choroby. Květní stvoly vylamujte, jakmile se objeví; petržel je dvouletka a ve druhém roce přepíná do kvetení na úkor chuti listů.
Při každé návštěvě záhonu tak odeberete dva, tři stonky a trs pokračuje v produkci.
RHS uvádí, že tímto způsobem lze sklízet opakovaně od pozdního jara až do podzimu. Alabama Cooperative Extension jde ještě dál a doporučuje odebírat vnější listy až do příchodu silnějších zimních mrazů. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Český podzim 2026: kolik času záhonu zbývá
Podle měsíčního výhledu
ČHMÚ pro období 28. září až 25. října 2026 se rýsuje nadprůměrně teplý začátek října s nočními minimy kolem 8 °C. Teprve poslední říjnový týden by měl přinést noční průměry okolo 3 °C.
Pro zasazení do širšího rámce: analýzy ČHMÚ z předchozích let ukazují, že v Polabí přicházejí slabé podzimní mrazy průměrně kolem 20. října, mírné kolem 29. října a silné zhruba 1. listopadu. V mrazových kotlinách a vyšších polohách se termíny posouvají o dny až týdny dopředu.
Co to znamená pro petržel? První polovina října nabízí ještě slušné teplotní okno pro obrůstání. Kdo ale v září trs vyholí, připraví rostlinu o schopnost tohle okno využít. Regenerace po silné defoliaci trvá v chladnějším počasí výrazně déle, a než se nové listy vytáhnou, přijdou noční mrazy, které růst definitivně zabrzdí.
Naopak záhon se správně sklízenými trsy může v teplejších polohách dodávat čerstvou nať klidně do konce října, s jednoduchou ochranou i déle.
Mulč a textilie: jak podzimní sklizeň protáhnout o další týdny
Samotný mulč (seno, listí, jehličí) chrání především půdu a kořenový systém. University of New Hampshire doporučuje petržel po prvním lehkém mrazu zamulčovat, aby kořeny přečkaly chladné noci v lepší kondici.
Pro ochranu samotných listů je účinnější fyzická bariéra: nízký fóliový tunel, zvon nebo netkaná textilie přehozená přes oblouky. UConn uvádí, že s trochou zimní ochrany lze sklizeň protáhnout o další týdny, v příznivých podmínkách zhruba o měsíc. V českých podmínkách to znamená posunout konec sezony z října až někam na přelom října a listopadu, podle lokality a průběhu počasí.
Co s nadbytkem natě: mražení poráží sušení na celé čáře
Září bývá obdobím, kdy se petržel urodí víc, než kuchyně stihne spotřebovat. Nabízejí se dvě cesty, a rozdíl mezi nimi je zásadní.
Oregon State University výslovně uvádí, že sušením petržel ztrácí většinu svého aroma. RHS doporučuje alternativu: nasekat listy, naplnit jimi formu na ledové kostky, dolít vodou a zmrazit. Hotové kostky pak stačí přesypat do sáčku a v zimě přihodit rovnou do polévky nebo omáčky.
Mražení zachová podstatně víc chuti i vůně. Kdo celé léto pečoval o záhon, zaslouží si, aby se ta práce projevila i v prosincovém talíři.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková