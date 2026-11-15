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Petra Vlhová se vrátila tam, kde kdysi vítězila. Šestnácté místo v Levi ale vypráví úplně jiný příběh

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Po téměř 34 měsících bez slalomu Světového poháru se Petra Vlhová postavila na start v Levi. Na vítěznou Emmu Aicherovou ztratila 2,43 sekundy. Číslo na výsledkové listině však nevysvětluje, proč je tenhle závod pro její další kariéru tak důležitý.
Petra Vlhová se vrátila tam, kde kdysi vítězila. Šestnácté místo v Levi ale vypráví úplně jiný příběh

Petra Vlhová se vrátila tam, kde kdysi vítězila. Šestnácté místo v Levi ale vypráví úplně jiný příběh

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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