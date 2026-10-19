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Petra Hřebíčková se vrací na obrazovky v seriálu Hec. Filmaři tři měsíce stavěli kostel, který pak za jediný den spálili

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Česká televize uvádí šestidílnou minisérii Hec režiséra Michala Samira. Petra Hřebíčková v ní vyšetřuje nález lidských ostatků ve spáleném kostele.
Hec

Hec

Zdroj: FOTO:distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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