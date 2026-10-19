Petra Hřebíčková se vrací na obrazovky v seriálu Hec. Filmaři tři měsíce stavěli kostel, který pak za jediný den spálili

Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize
Petra Hřebíčková se vrací na televizní obrazovky v hlavní roli šestidílné minisérie Hec. Temné psychologické drama Hec z česko-polského pohraničí uvede Česká televize již v neděli 25. října. Příběh režiséra Michala Samira začíná požárem historického dřevěného kostela, v jehož ohořelých troskách policie objeví lidské ostatky. Návrat do odlehlé rodné vesnice
Šestidílný seriál Hec se na podzim představil mezinárodnímu publiku na festivalu seriálů Serial Killer v Brně a tento týden zamíří na ČT1. Děj se odehrává v malé vesnici Kouty nedaleko polských hranic. Během srpnové noci se parta teenagerů vyhecuje a jeden z nich zapálí dřevěný kostel ze šestnáctého století. Budova do rána lehne popelem. Následný nález mrtvého těla na spáleništi odstartuje vyšetřování, které dostává na starost kapitánka Alena Kočí. Tu ztvárnila Petra Hřebíčková.
Kriminalistka kvůli případu opouští město a přijíždí do svého rodného kraje, odkud v minulosti odešla. Musí vyřešit složité vztahy s vlastní stárnoucí matkou, kterou hraje Milena Steinmasslová. Případ zasáhne celou místní komunitu. Dotkne se faráře Vojtka v podání Stanislava Majera i tajemné rodiny Majewských, jejíž silné náboženské přesvědčení obyvatele vesnice rozděluje.
Režisér a scenárista Michal Samir, spolutvůrce úspěšné minisérie Iveta, zasadil děj do prostředí, které sám od dětství dobře zná.
„Od dětství mě fascinovalo přemýšlet nad tím, kdo žije za zavřenými dveřmi odlehlých stavení a jaké příběhy se tam odehrávají. Právě tato atmosféra je pro Hec naprosto zásadní,“ vysvětlil Samir. Kostel postavili a hned spálili
Tvůrci z produkční společnosti Up&Up production připravovali sérii pět let a natáčení všech šesti dílů zabralo zhruba tři měsíce. Dřevěný kostel, který tvoří vyšetřovací i vizuální centrum vyprávění, filmaři skutečně postavili v Krušných horách. Stavba trvala čtvrt roku a štáb ji následně nechal během jediného natáčecího dne celou shořet.
Při natáčení požáru filmaři čelili nečekané komplikaci. Přepálilo se ocelové lano, které jistilo věž budovy. Vzniklo tak reálné riziko, celá scéna se ale přesto natočila na první a jediný pokus. Interiéry před požárem vznikaly na Moravě, venkovní scény filmaři hledali na úmyslně izolovaných místech u česko-polských hranic.
Do scénáře se dostaly i detaily, které od celého štábu vyžadovaly velkou trpělivost. Produkce například čekala několik týdnů, aby mohla na kameru zaznamenat skutečný porod hříběte.
Náboženský fanatismus i ztráta víry
Kriminální zápletka funguje v minisérii spíše jako podklad pro rodinné drama s prvky neowesternu. Postavy řeší staré křivdy a ztrátu důvěry.
„Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. I o tom vypráví Hec. Nejde jen o vyšetřování zločinu, ale především o pečlivě vystavěné rodinné drama,“ popsala seriál producentka Monika Schwarcz.
Publikum uvidí známé herce v neobvyklých úlohách
. „Chtěl jsem, aby diváci viděli známé herce v úplně nových polohách,“ uvedl Samir. Petra Hřebíčková dostala velký herecký prostor ve vážné dramatické roli. Stanislav Majer si kvůli postavě faráře, který vnitřně zápasí s pocitem viny, nechal oholit hlavu.
Náboženského fanatika Majewského ztvárnil Jaromír Dulava. Herec shodou okolností pochází z vesnice Hnojník ve stejném severomoravském kraji, kam tvůrci děj seriálu umístili. Jana Plodková hraje Ladu Kotasovou, ženu ztrácející víru v Boha i vlastní rodinu. Jejího manžela Rudolfa ztvárnil Vasil Fridrich a Tomas Sean Pšenička se pro postavu Radka naučil jezdit na koni. V dalších rolích se objeví Juraj Loj, Jan Hájek, Magdaléna Borová, Jaroslav Plesl nebo Prokop Zach.
Minisérie se výrazně liší od běžné televizní produkce. Tento přístup už ocenil filmový kritik Milan Rozšafný, který prvním dvěma epizodám na festivalu udělil hodnocení osmdesát procent. Pochválil odvahu odlišit se od tradiční kriminální tvorby, originální žánrové pojetí a temnou atmosféru.
Sám režisér diváky upozorňuje, že nemají očekávat obvyklé pátrání po vrahovi.
„Byl bych rád, kdyby diváci nepřistupovali k Hecu jako k další televizní detektivce. Je to především příběh lidí, jejich vztahů a tajemství, která si nesou,“ uzavřel Samir.
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Česká televize).