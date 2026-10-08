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Petr Pavel schytává kritiku i od známých tváří. Jeho neúčast na volbách je pořádně naštvala

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Dennívýzva
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Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vynechat letošní komunální volby kvůli soukromé zahraniční cestě dál vyvolává reakce. Po politicích se ozývají také známé osobnosti. Herec a komik Miloš Knor si z prezidentovy chyby v plánování veřejně vystřelil a jeho příspěvek pobavil také herečku Alici Bendovou. Celou situaci navíc připomíná Pavlův vlastní výrok z roku 2022, kdy komunální volby označil za jedny z nejdůležitějších pro běžného občana.
Petr Pavel schytává kritiku i od známých tváří. Jeho neúčast na volbách je pořádně naštvala

Petr Pavel schytává kritiku i od známých tváří. Jeho neúčast na volbách je pořádně naštvala

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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