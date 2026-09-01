Petr Pavel přiznal, že mu žádná žena neřekla „Miluju tě". Promluvil i o marihuaně a o tom, kdy naposledy plakal

Koncem srpna 2026 zveřejnil týdeník Reflex rozsáhlý rozhovorový balík s Petrem Pavlem. Vedle klasických politických témat obsahoval i osobní anketu,
sérii krátkých, civilních otázek o emocích, rodině, drogách a soukromí. Právě ta vyvolala největší mediální ohlas. „Nevzpomínám si, že by mi to nějaká řekla“
Nejcitovanější moment ankety přišel na otázku, co pocítil, když mu poprvé nějaká žena řekla, že ho miluje. Pavel odpověděl stroze:
Žádné doplnění, žádné vysvětlení. Věta okamžitě zamířila do titulků Blesku, eXtra.cz i dalších serverů. „Nevzpomínám si, že by mi to nějaká řekla.“
Co si pod ní představit? Zda zahrnuje i současnou manželku Evu Pavlovou, z dostupných zdrojů nevyplývá. Může jít o suchý humor, o vědomou nadsázku, o skutečný pocit. Kontext ankety, tedy krátké, bleskové odpovědi bez prostoru na nuance, naznačuje spíš první variantu. Jenže právě ta nejednoznačnost z věty dělá virální materiál.
Pláč, vnoučata a medojed
Další odpovědi byly čitelnější. Na otázku, kdy naposledy plakal, Pavel uvedl:
Za svůj největší životní úspěch označil to, „že máme slušné děti“. Nejsilnější emoce spojuje s vnoučaty. A jako zvíře, které ho nejlépe vystihuje, zvolil medojeda, protože se „nikoho nebojí“. „Když zemřel můj otec.“
Dohromady to skládá obraz, který Pavel buduje od inaugurace: přístupný, uzemněný, bez pózy. Medojed jako totemové zvíře sedí na image odolnosti a tvrdohlavosti. Vnoučata a děti jako životní úspěch zase na roli rodinného člověka, který funkci nepovyšuje nad soukromí.
Marihuana: ne poprvé, ne naposledy
V anketě padla i otázka na zkušenost s drogami. Podle dostupných přepisů Pavel uvedl, že tvrdou drogu nikdy nezkusil, marihuanu ano. Není to ale žádná novinka. Už v lednu 2023, uprostřed prezidentské kampaně, odpovídal v
Blesku na totožnou otázku stejně. A jeho dlouhodobý postoj k regulaci konopí je konzistentní: nepodporuje prohibici, ale trvá na přísně kontrolované dostupnosti a vymahatelných pravidlech. Reflexovská anketa tedy jen zopakovala to, co je veřejně známé roky. Zdroj fotografie: Nextfoto Civilní prezident jako strategie
Osobní dotazníky nejsou v českém prezidentském prostoru úplná novinka. Václav Klaus dával lifestylové rozhovory o snech, lyžování i spodním prádle. Miloš Zeman v Blesku otevřeně mluvil o ženách a přitažlivosti, i když
zároveň tvrdil, že předvádění rodiny je „trochu bulvární“. Pavel ale v jednom balíku koncentruje emoce, drogy, rodinu i kuriózní sebepopis způsobem, který nemá u předchozích hlav státu přímou paralelu.
A dělá to vědomě. Od
inauguračního projevu v březnu 2023 sliboval srozumitelnou a pravidelnou komunikaci, výjezdy do regionů, otevřenější Hrad. V plánu prvních sto dnů zmiňoval modernizaci komunikačních kanálů a strategii pro mladší generaci. Seznam Zprávy ho na přelomu roku 2026 popsaly jako „outdoorového prezidenta“, který míchá státnické vystupování s neformálním kontaktem. Osobní anketa pro Reflex je logickým pokračováním téhle linie, ne výstřelem z ničeho. Čísla, která mu kryjí záda
Před publikací rozhovoru vstupoval Pavel do veřejného prostoru z relativně silné pozice. Lednové měření
CVVM mu naměřilo 62 % důvěry, nejvíc ze všech vrcholných politiků. Tři čtvrtiny respondentů kladně hodnotily jeho reprezentaci v zahraničí, 69 % jeho autoritu a 66 % kontakt s občany. Podle nás právě ta poslední položka vysvětluje, proč si Pavel může dovolit odpovídat na otázky o pláči a marihuaně, aniž by riskoval zásadní ztrátu. Veřejnost ho už vnímá jako člověka, který komunikuje, ne jako nedotknutelnou instituci.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová