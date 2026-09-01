Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Petr Pavel přiznal, že mu žádná žena neřekla „Miluju tě". Promluvil i o marihuaně a o tom, kdy naposledy plakal

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prezident v osobním dotazníku pro Reflex odpovídal na otázky, které dosud nikdy nedostal. Výsledek je nezvykle intimní.
Petr Pavel přiznal, že mu žádná žena neřekla „Miluju tě". Promluvil i o marihuaně a o tom, kdy naposledy plakal

Petr Pavel přiznal, že mu žádná žena neřekla „Miluju tě". Promluvil i o marihuaně a o tom, kdy naposledy plakal

Zdroj: Foto: NextFoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Zaměstnanci odmítli natáčet, tak sehnala kamarády. Majitelka hostince z Ano, šéfe! promluvila, jak probíhalo natáčení
Zaměstnanci odmítli natáčet, tak sehnala kamarády. Majitelka hostince z Ano, šéfe! promluvila, jak probíhalo natáčení
Zradil ji manžel i žena, které vařila a starala se o ni. Belohorcová poprvé popsala, co se dělo za zavřenými dveřmi
Zradil ji manžel i žena, které vařila a starala se o ni. Belohorcová poprvé popsala, co se dělo za zavřenými dveřmi

Slovenská moderátorka ve své show detailně vylíčila dvojí zradu, manželovu nevěru i kolaps důvěry v...

Borhyová po létu u moře zamířila ke kadeřníkovi a výsledek mluví za vše. Krása střídá nádheru, píšou jí fanoušci
Borhyová po létu u moře zamířila ke kadeřníkovi a výsledek mluví za vše. Krása střídá nádheru, píšou jí fanoušci

Lucie Borhyová se po letní dovolené ve Španělsku rozloučila s dlouhými vlasy. Tentokrát nešlo o zastřižení...

Petr Pavel promluvil o Babišovi s nečekanou otevřeností. Nejsem kladeč věnců, vzkázal vládě. Ustupovat nehodlá
Petr Pavel promluvil o Babišovi s nečekanou otevřeností. Nejsem kladeč věnců, vzkázal vládě. Ustupovat nehodlá

Prezident v rozsáhlém rozhovoru pro Reflex přiznal, že spolupráce s premiérem fakticky nefunguje, a odmítl...

Tento týden v Ulici: Vanda se vrátí z dovolené a najde doma milenku. Luděk si myslel, že to má skvěle vymyšlené
Tento týden v Ulici: Vanda se vrátí z dovolené a najde doma milenku. Luděk si myslel, že to má skvěle vymyšlené

Luďkův plán zněl jednoduše: Vandu s Esterkou poslat na dovolenou, doma si užít klid se Sandrou. V úterý 1....

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.