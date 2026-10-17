Petr Nárožný se po úrazu už na jeviště nevrátí. Volný čas dnes tráví s manželkou a vnučkami v Třěboni u Hřbitova

Osmaosmdesátiletý Petr Nárožný obdržel letos v říjnu Cenu Thálie za celoživotní mistrovství, na divadelní prkna se už ale nevrátí. Následky těžkého úrazu nohy mu komplikují pohyb a další operaci ze zdravotních důvodů jednoznačně odmítl. Většinu času tak tráví se svou manželkou a rodinou v oblíbené Třeboni, kde pořídil byty i svým dvěma dětem.
Zdravotní potíže a definitivní konec v divadle
Letos v říjnu převzal Petr Nárožný v Národním divadle prestižní Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Kvůli potížím s chůzí přišel na ceremoniál opatrně s hůlkou a pořadatelé mu pro větší pohodlí poskytli přenosný mikroport.
Ve svém projevu divákům potvrdil, že klasickému divadelnímu herectví se už nevěnuje. „Už tři roky nehraju, jsem už zmordovaný úrazy a dělám jen besedy. Ale dělám je strašně rád. Mám díky nim pocit, že jednou nohou na tom jevišti, které znamená svět, pořád tak trochu stojím,“ vysvětlil na pódiu a poděkoval své manželce Ivaně i režisérovi Ladislavu Smočkovi.
Téměř před dvěma lety upadl v hotelové koupelně ve Zlíně a zlomil si stehenní kost. U stejné nohy už dříve podstoupil výměnu kyčelního kloubu a po zlomenině kosti se navíc přidala nepříjemná infekce. Lékaři mu následně navrhli další zákrok, on do něj ale nešel. „To jsem odmítl. V mém věku je to už hodně velké riziko, tak mám smůlu. Bez operace se to totiž nikdy nezlepší, říkají samotní lékaři,“ řekl letos v červnu pro Nedělní Aha.
Nestabilita spojená s nedoléčenou nohou mu způsobuje i další nehody. Letos na jaře před oslavou narozenin kolegy Zdeňka Svěráka se zamotal a poranil si obličej. Následně se omluvil ze společnosti s tím, že vypadá jako Frankenstein a nehodlá návštěvníky oslavy strašit.
Jihočeské útočiště s netradičním výhledem
Velkou část roku tráví Petr Nárožný v jižních Čechách. Třeboň si s manželkou oblíbili už v roce 1972, kdy sem vyrazili na svatební cestu na kolech. Během let zde herec pořídil apartmán, ve kterém pobýval po většinu času i během pandemie. Na rozdíl od běžných rekreačních objektů má jeho byt výhled přímo na místní hřbitov. Herec si toto umístění pochvaluje, protože venkovský hřbitov považuje na rozdíl od těch pražských za velmi krásný.
V Třeboni koupil byty také své dceři Kateřině a synovi Petrovi, aby měla rodina možnost trávit víc času pohromadě. Synův apartmán má podle médií běžný výhled do ulice. Samotný herec v minulosti jezdil po jihočeském okolí na kole. Po zlomenině nohy se však této radosti musel vzdát a věnuje se spíše opatrným procházkám.
Obavy o budoucnost vnuček
Nárožný se pravidelně stýká s dcerou Kateřinou a svými dvěma vnučkami. Jejich dospívání bedlivě sleduje a netají se obavami ohledně budoucího směřování Evropy. Loni v rozhovoru pro časopis Reportér přiznal, že kvůli tomu přehodnotil plány na financování jejich studia.
Původně totiž počítal s tím, že jim přispěje na školy v cizině. V loňském roce už ale tvrdil, že by je do Německa, Francie nebo Ameriky pouštěl nerad. „Zatím jsou dobře vychované a já bych se děsil, že se vrátí třeba jako zelené ekokomunistky. Ale naštěstí o tom už nebudu rozhodovat. Je to jejich svět a věřím, že to holky všechno zvládnou,“ dodal smířlivě k budoucnosti svých vnuček.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zena.aktualne, blesk, aplausin, vlasta).