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Petr Macinka si trefně rýpl do dovolené Petra Pavla: Ministr pronesl vtip, který nyní baví celý národ

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KOMENTÁŘ / Petr Macinka si z prezidentovy dovolené udělal politickou pointu. Tentokrát mu ale na smeč nahrál sám Petr Pavel.
Fotografie Petra Pavla a Petra Macinky

Fotografie Petra Pavla a Petra Macinky

Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Pavel a Petr Macinka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 15:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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