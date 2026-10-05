Petr Macinka si trefně rýpl do dovolené Petra Pavla: Ministr pronesl vtip, který nyní baví celý národ

KOMENTÁŘ / Petr Macinka si z prezidentovy dovolené udělal politickou pointu. Tentokrát mu ale na smeč nahrál sám Petr Pavel.
Na situaci nás v redakci In-Lifestyle.cz nezaujala ani tak prezidentova dovolená jako spíš způsob, jakým se kolem ní okamžitě vytvořil politický příběh. Z běžné informace se stal materiál pro politický vzkaz a z osobní záliby v motorkách zase nástroj k politickému šťouchnutí. Petr Macinka toho využil jednoduše. Ve svém příspěvku pracoval s motorkami, prezidentem a krátkým heslem. Je to přesně ten typ sdělení, který nepotřebuje dlouhé vysvětlování. Člověk pochopí pointu prakticky okamžitě.
Velmi nešťastné načasování dovolené
Na dovolené prezidenta republiky samo o sobě není nic zvláštního. I hlava státu má právo odjet si odpočinout a věnovat se tomu, co má ráda. V tomto případě je ale problém v tom, že si Petr Pavel dovolenou naplánoval tak, že se kvůli ní nezúčastní komunálních voleb. A to už není úplně šťastná situace.
Lidsky se takové přehlédnutí dá pochopit. U prezidenta republiky je ale přece jen namístě počítat s tím, že jeho kalendář a povinnosti mají trochu jinou váhu než u běžného člověka. Je to zbytečná chyba, která se v jeho pozici nabízí kritikům prakticky sama. Ostatně právě toho Petr Macinka využil, když na svém Facebooku uveřejnil screen z webu Echo24 a doplnil ho poznámkou „Prezident volí MOTORKY! Buď jako prezident.“
Eva Decroix se pochlubila, jak tráví babí léto: Fotky ze zahrady i cyklovýletu potěšily fanoušky
Politický soupeř dostal velmi snadný terč
Nemusel přicházet s dlouhou kritikou ani vysvětlovat složitou politickou pozici. Stačilo vzít něco, co už veřejnost s Petrem Pavlem spojuje, a zasadit to do vlastního politického rámce. A vzhledem k tomu, že prezident skutečně kvůli dovolené nebude u voleb, má taková narážka mnohem jednodušší půdu, než kdyby šlo pouze o útok na jeho koníček.
To je podle nás důležitá část celé situace. Macinkův příspěvek může být zjednodušující nebo účelový, ale není nijak překvapivé, že ho prezidentovi kritici využijí. Pokud hlava státu udělá chybu, která se dá tak snadno převést do jedné krátké věty, bylo by vlastně zvláštní očekávat, že ji političtí protivníci nechají bez povšimnutí.
Vtip funguje hlavně proto, že je jednoduchý
Macinkova narážka má jednu nepopiratelnou vlastnost: je snadno pochopitelná. Prezident, motorka a výzva, aby se ostatní chovali stejně. K tomu ještě politické hnutí, jehož název se do celé slovní hry přirozeně nabízí. To je z hlediska politického marketingu poměrně šikovná kombinace.
Současně ale podle nás stojí za to všimnout si, jak málo toho takový slogan skutečně říká. Neřeší žádný zásadní politický problém. Nepřináší argument ani nenabízí řešení. Jeho hlavní funkcí je vytvořit obraz. V tom je dnešní politická komunikace někdy až překvapivě jednoduchá. Není nutné přesvědčit člověka argumentem. Někdy úplně stačí nabídnout mu jednu větu, kterou si zapamatuje.
Prezidentův civilní obraz je zároveň jeho výhodou i slabinou
Petr Pavel si podle našeho názoru vybudoval poměrně specifický veřejný obraz. Působí civilně, má blízko k motorkám a nesnaží se vystupovat jako nedostupná autorita někde vysoko nad běžným životem. Zároveň ale může stejný obraz fungovat oběma směry. To, co jedni vnímají jako autenticitu a obyčejnou lidskost, mohou političtí soupeři prezentovat jako nevhodnou volbu priorit.
A tentokrát jim k tomu prezident sám poskytl poměrně snadný materiál. Macinkova narážka tak může být přehnaně zjednodušená a čistě politická, ale její vznik vlastně není těžké pochopit. Prezident udělal chybu, jeho odpůrci ji využili a ze soukromé záliby se během chvíle stal politický vzkaz. Přesně tak dnes podobné zkratky fungují.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Macinkovo rýpnutí do dovolené Petra Pavla: Ministr se vtipem o motorkách trefil do černého byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.