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Petr Macinka daleko překročil hranici: Ministr se nechutně pustil do novinářů a Miroslavy Němcové

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Komentář / Tvrdá slova k politice běžně patří, ale osobní ponižování by nemělo být běžnou normou. Petr Macinka svým vystupováním překročil hranice.
Fotografie Petra Macinky a Miroslavy Němcové

Fotografie Petra Macinky a Miroslavy Němcové

Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Macinka a Miroslava Němcová
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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