Petr Macinka daleko překročil hranici: Ministr se nechutně pustil do novinářů a Miroslavy Němcové

Komentář / Tvrdá slova k politice běžně patří, ale osobní ponižování by nemělo být běžnou normou. Petr Macinka svým vystupováním překročil hranice.
Na In-Lifestyle jsme si všimli především toho, že v celé výměně nezůstalo jen u sporu o obsah článku. Macinka se pustil do novináře Lukáše Valáška ze Seznam Zpráv a později také do senátorky Miroslavy Němcové. Podobné výroky mohou část publika pobavit, jenže otázka nezní, zda jsou dost pohotové nebo vtipné. Důležitější je, jestli pomáhají něco vysvětlit, nebo mají především shodit člověka na druhé straně.
Když argument nestačí, nastupuje osobní útok
Tvrdá slova k politice patří. Jakmile ale politik místo odpovědí na nepříjemné otázky začne zesměšňovat jejich autora, přestává jít o věcnou polemiku. Pondělní vystoupení ministra zahraničí Petra Macinky ukázalo, jak snadno se může veřejná debata změnit v osobní přestřelku. A právě u člena vlády by mělo záležet na tom, jak se ke kritice staví.
Jak je vidět ve videu na
YouTube z konference, Macinka se na vládním brífinku pustil do novináře Lukáše Valáška kvůli článku o finském návrhu na omezení vstupu Rusů do Evropské unie. Ministr uvedl, že se situaci pokusil vysvětlit „blbuvzdorně“, ale podle něj narazil na člověka s mimořádnou „rezistencí“. Následně přidal doporučení, aby šéfredaktor Robert Čásenský koupil redaktorovi lízátko.
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Politik samozřejmě může mít výhrady k novinářově práci. Může upozornit na chyby, zpochybnit jeho interpretaci nebo vysvětlit, proč považuje článek za zavádějící. To by mělo být jádrem jeho odpovědi. Výsměch novináři sám o sobě neříká nic o tom, zda byla jeho otázka oprávněná nebo zda článek správně popsal danou problematiku.
Někdo může podobné poznámky chápat jako nadsázku nebo politický humor. Ani ostrá ironie nemusí být automaticky za hranou. Rozdíl je v tom, zda míří na argument, nebo na člověka, který ho předkládá. V prvním případě může debatu obohatit, v druhém snadno zastíní samotné téma. A veřejnost se pak místo odpovědi na původní otázku dozvídá hlavně to, kdo koho dokázal lépe zesměšnit.
Ještě dál Macinka zašel v poznámce směrem k senátorce Miroslavě Němcové, které doporučil politický důchod a dětskou knihu Čuk a Gek. I tady se nabízí otázka, co takový výrok vlastně přináší. Pokud má politik vůči své oponentce věcné výhrady, měl by být schopen je pojmenovat. Samotné zesměšnění její osoby nic nevyřeší a o správnosti jeho vlastních postojů také nic nevypovídá.
Co u takového vystupování očekávat od ministra
U politika, který se pohybuje v každodenním stranickém střetu, se ostré výměny dají očekávat. Ministr zahraničí však nezastupuje jen sebe nebo svou politickou stranu. Je členem vlády a jeho vystupování se stává součástí toho, jak veřejnost vnímá výkon veřejné funkce.
Neznamená to, že by měl na každou otázku odpovídat bez emocí jako stroj nebo že musí s novináři vždy souhlasit. Novinář není automaticky v právu jen proto, že klade otázky, stejně jako politik nemá automaticky pravdu jen proto, že zastává ministerský post. Jenže je důležité, aby se případné chyby a sporná tvrzení řešily konkrétně. Bez toho tu máme jen soutěž v osobních výpadech. Takový způsob komunikace navíc může odvádět pozornost od věcí, které by měly být pro veřejnost podstatné.
Babiš se distancoval. Otázkou zůstává, co z toho plyne
Pozornost si zaslouží také reakce premiéra Andreje Babiše, který se od ministrova způsobu vyjadřování odlišil slovy: „
Pan ministr nějak promluvil, já tak nemluvím. My chceme komunikovat slušně.“ Je dobře, že premiér dal najevo, že takový styl nepovažuje za vlastní. Tím by to ale nemělo končit.
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Samotné konstatování, že každý politik mluví jinak, totiž neodpovídá na otázku, jaké standardy má vláda od svých členů očekávat. Není nutné, aby premiér veřejně komentoval každou ostřejší poznámku. Pokud se ale od určitého způsobu komunikace distancuje, je namístě ptát se, zda jde jen o osobní rozdíl, nebo také o jasné vymezení toho, co je při výkonu veřejné funkce přijatelné.
V tom je ostatně rozdíl mezi pouhým nesouhlasem a odpovědností za fungování vlády. Členové kabinetu nemusejí mít stejný temperament ani totožný styl vyjadřování. Základní očekávání by však mělo být společné: kritiku lze odmítnout, chybu lze pojmenovat a protivníkovi lze důrazně oponovat, aniž by se z něj člověk snažil udělat terč posměchu. A premiér by měl být schopný si členy vlády alespoň trochu krotit.
Novinář má právo ptát se. Politik má povinnost odpovídat
Lukáš Valášek na síti X reagoval tím, že na něj ministr může útočit, ale on bude svou práci dělat dál. Je to důležitá připomínka role novináře, který má právo klást nepříjemné otázky a podrobovat politická tvrzení kritice. Podstatné je, aby obě strany mohly své postoje obhájit a aby se spor vedl o obsah, nikoli o osobní vlastnosti zúčastněných. Kritický článek není automaticky útokem na politika a nepříjemná otázka sama o sobě není důvodem k ponižování jejího autora.
Politika se bez střetu názorů neobejde. Ministr má právo kritizovat novináře, stejně jako novinář může klást nepříjemné otázky. Rozdíl je v tom, zda se spor vede o fakta a argumenty, nebo sklouzne k osobním urážkám. Právě za způsob, jakým nakládají s kritikou, nesou veřejní činitelé odpovědnost.
Autorský text komentář In-Lifestyle.cz
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Petr Macinka překročil hranici: Jeho urážky novinářů a Miroslavy Němcové nelze jen tak přejít byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.