Petr Kolečko měl černou listinu lidí, se kterými odmítal pracovat. Jedno jméno tají dodnes: „To v žádným případě neřeknu"

5. října 2026, jen pár dní před startem vězeňské komedie na platformě Oneplay, stanul Petr Kolečko před novináři a pustil se do tématu, které by řada tvůrců raději obešla obloukem. Ano,
potvrdil, seznam existoval. Neformální, ryze soukromý, o jednom jediném člověku. A vzápětí dodal větu, která celý příběh uzamkla na zámek: Smál se u toho, ale hranice stála pevně. Právě ta kombinace otevřenosti a nekompromisního odmítnutí prozradit víc dělá z jeho přiznání jednu z nejzajímavějších zákulisních střípků české televizní sezóny. „To v žádným případě neřeknu.“ Jeden člověk, jeden seznam, a pak usmíření
Kolečkova „černá listina“ neměla podobu excelové tabulky ani interního dokumentu produkce. Šlo o čistě osobní postoj: s jedním konkrétním člověkem z branže odmítal profesně cokoli sdílet.
Kdy přesně seznam vznikl, scenárista neprozradil. Víme pouze, že ještě koncem září 2026 na něm dotyčné jméno figurovalo, a že přibližně v posledním zářijovém týdnu došlo k usmíření. „Dali jsme si to dohromady minulý týden,“ řekl Kolečko v rozhovoru pro eXtra. Seznam tak ke dni premiéry Oddílu B čítal nula položek.
Co za konfliktem stálo, zda profesní selhání, osobní křivda, nebo směs obojího, zůstává neznámé. Kolečko okolnosti nerozvádí a žádný další veřejný zdroj identitu oné osoby neodhaluje. Právě kategoričnost odmítnutí ale naznačuje, že spor měl hloubku, kterou ani smíření zcela nesmazalo. Kdyby šlo o banální nedorozumění, sotva by stálo za tak důraznou formulaci.
Proč o tom Kolečko promluvil zrovna teď
Načasování výroku spadá do kontextu, který mu dodává zvláštní váhu. Oddíl B, desetidílná vězeňská komedie, kterou Kolečko
napsal společně s režisérem Janem Prušinovským, měla festivalovou premiéru 23. září 2026 na brněnském festivalu Serial Killer. O pět dní později získala zvláštní uznání poroty za herecký kolektiv, v němž se mísí profesionální herci s neherci. A 9. října seriál odstartoval na Onep lay.
Kolečko tedy stál uprostřed mediálního kolotoče kolem svého nového projektu. Otázky na spolupráci, vztahy s kolegy a zákulisní dynamiku padají v takových chvílích přirozeně. Zajímavé je, že téma černé listiny nevytáhl sám, reagoval na dotaz. A právě fakt, že odpověděl upřímně, místo aby mávl rukou, ukazuje na vědomou strategii: sdílet tolik, aby příběh žil, ale zastavit se přesně tam, kde by veřejné pojmenování mohlo čerstvé usmíření ohrozit.
Zdroj fotografie: Nextfoto Z Godlových historek vznikl svět za mřížemi
Oddíl B nevznikl v kanceláři nad bílým papírem. Impulz přišel od Zdeňka Godly, herce a bývalého vězně, který si v devadesátých letech odseděl pět a půl roku v Novém Sedle. Jeho historky z výkonu trestu zaujaly Prušinovského už během natáčení seriálu Most! a postupně přerostly v samostatný projekt.
Příprava byla důkladná:
Prušinovský rok dojížděl do Věznice Nové Sedlo, zařízení Vězeňské služby s kapacitou několika set míst a vícestupňovou ostrahou. Tvůrci vedli rozhovory s odsouzenými, dozorci i vězeňskou psycholožkou. Julius Oračko, další herec se zkušeností z výkonu trestu, potvrdil, že značná část detailů v seriálu vychází z reálných zážitků jeho i Godly.
Výsledek je příběh vyprávěný očima dvacetiletého prvoodsouzence Davida Broulíka, který vstupuje do uzavřeného ekosystému kriminálu.
Festivalový popis seriál výslovně označuje za temnější než Most! a první recenze, například na Kinoboxu, potvrzují model, kde nekorektní humor otevírá dveře a drsnější vrstvy postupně vystupují do popředí. Kde končí humor a začíná drama
Prušinovský opakovaně zdůrazňuje, že chtěl narušit zavedený žánr „vězeňského filmu“. Místo spektakulárních útěků a gangsterských hierarchií
ukazuje nudu, rutinu a absurdní pravidla malého uzavřeného systému. Kolečko k tomu dodává, že dobrá komedie potřebuje vážný základ, a Oddíl B ho má v každém záběru.
Pro diváka, který hledá ansámblovou tragikomedii ve stylu Kolečko–Prušinovský, je seriál podle prvních ohlasů přesně tím, co čeká. Vstupní postava outsidera funguje jako průvodce pro kohokoli, kdo vězeňské prostředí nezná a nepotřebuje ho znát; stačí zájem o ostré hlášky, komplikované vztahy a sociální sondu zabalenou do zábavy. Sledovat ho lze od 9. října 2026 na Oneplay v prohlížeči, mobilní aplikaci i na chytrých televizorech; věkové hodnocení je 18+.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová