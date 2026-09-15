Petr Janda ukázal fanouškům svůj domov: Starou chatu od roku 1973 proměnil v luxusní vilu snů

Petr Janda si v roce 1973 nekoupil hotovou vilu, jakou si člověk snadno představí u známého muzikanta. Byla to obyčejná chata.
Petr Janda patří k výrazným postavám české hudební scény. Frontman Olympicu je na pódiu už desítky let, jeho život je ale spojený také s místem poblíž Jevan, které si postupně přizpůsobil podle svých potřeb. Dům se v průběhu let měnil, přibývaly další prostory a velkou roli v Jandově životě začala hrát také zahrada. Tam ostatně pořádá své proslulé letní oslavy, které každoročně dostávají nové téma. Na In-Lifestyle jsme se podívali, jak jeho bydlení vypadá a co všechno se za více než padesát let změnilo.
Dům, který se měnil spolu s majitelem
Petr Janda narazil podle
Prima Ženy na usedlost poblíž Jevan vlastně náhodou. Když doma tapetoval byt, všiml si v novinách inzerátu na prodej usedlosti na Jevansku. Vyrazil se podívat a rozhodnuto bylo prakticky okamžitě. Samotný dům tehdy podle jeho vlastních slov nebyl nic moc, zato zahrada ho nadchla. Vzrostlé stromy a okolní příroda nakonec převážily nad stavem nemovitosti.
Dům leží v oblasti zvané Propast a Janda v něm žije už více než čtyři desetiletí. Za tu dobu samozřejmě došlo na rekonstrukce a úpravy, ale zajímavé je, co všechno se v areálu postupně zabydlelo. V domě je mimo jiné vlastní vinárna a zpěvák si tu vybudoval také nahrávací studio, které nesloužilo pouze Olympicu. Hudba je přitom v domě přítomná prakticky všude. Jandova pracovna je jeho nejoblíbenějším místem a tráví v ní velkou část dne: píše texty, hraje na kytaru a vyřizuje pracovní záležitosti. Místnost už jednou nechal zvětšit a architekti mu do ní navrhli nábytek na míru.
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Jestli ale nějaká část Jandova bydlení získala vlastní pověst, je to právě zahrada. Už dávno neslouží jen k odpočinku nebo zahradničení, které ale vždy patřilo k Jandovým koníčkům, jak se svěřil
Novinkám. Každé léto se na ní scházejí Jandovi přátelé, kolegové z hudební branže i další známé tváře na tradiční garden party. A nejde o obyčejné posezení u grilu. Témata večírků si Janda vymýšlí sám a hosté se podle nich oblékají. V minulosti se zahrada proměnila například v prostředí divokého západu, Mexika nebo hippies, v roce 2025 přišel na řadu cirkus. Tehdy nechyběli velbloudi ani lamy a průvod v kostýmech doprovodili hudebníci.
A že si Janda na této tradici opravdu zakládá, ukázala i letošní oslava. Přestože narozeniny slaví 2. května, velkou zahradní party si nechává na léto. V roce 2026 se zahrada proměnila ve starověký Egypt a záběry se objevily i na jeho
sociálních sítích. Janda dorazil v kostýmu Caesara na nosítkách, hosty bavili tanečnice, hadi i živý velbloud a nechyběla ani velká pyramida s mumiemi. Sám přitom předem přiznal, že přípravy večírku řeší prakticky celý rok, od výběru tématu přes kostýmy a výzdobu až po shánění kapely. Na party dnes podle něj dorazí kolem dvou set lidí.
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Dnes už by asi jen málokdo poznal, že na místě kdysi stála nenápadná chata. Janda si dům postupně přizpůsobil práci i běžnému životu a zahrada dostala úplně nový rozměr. V létě se z ní pravidelně stává dějiště několikahodinové oslavy, kde nechybějí kostýmy, hudba ani poněkud neobvyklí hosté. Letos to byli třeba velbloudi a hadi v egyptských kulisách. Takové večírky ostatně ukazují, že Jandův dům není jen místem, kde bydlí. Po více než padesáti letech je pořád místem, kde se něco děje.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Petr Janda ukázal fanouškům svůj domov: Z maličké chaty vytvořil krásnou vilu s bazénem a velkou zahradou byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.