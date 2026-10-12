Petr Fischer: Nálady lidu trvalé – významný odliv ANO vítán

KOMENTÁŘ. Česko má za sebou další demokratické volby. Tentokrát komunální a senátní. Ukázaly hned několik trendů, které stojí za zmínku. Zásadní otřesy ale nepřišly. Jen toužebně konstruované naděje, že příště už to praskne.
Pravda, ANO ztratilo jistě více, než se čekalo. Celková ztráta se ale odehrává na úrovni tří procentních bodů, což rozhodně není osudový zásah. To se naopak dá říct o hořké porážce ANO v Praze i v Brně, o poklesu vlivu v Ostravě, ale především o mocenském výmazu v Ústí nad Labem.
ANO ztratilo tento severní region, který minule zcela ovládlo, nota bene místo částečně vylučované a zanedbané, o něž se mělo ANO jako sociálně citlivá strana pro slabší postarat. Letošní prohra v Ústí jako by naznačovala, že se to nepovedlo.
Ústečtí po čtyřleté zkušenosti už nevěří, že by ANO mohlo v jejich městě garantovat život směřující k lepšímu. A to je rána na politický solar. Sociální naděje spojovaná s ANO se tomto symbolickém místě rozplývá jako každá jiná minulá iluze. Šanci tak dostávají jiní, kteří to zkusí z jiného konce.
Text publikujeme na základě spolupráce s nezávislým týdeníkem Přítomnost.
Autorem textu je Petr Fischer, šéfredaktor Přítomnosti. Titulek a mezititulky jsou redakční.
Bourání pevnosti
Podobné symbolické prohry zažilo ANO i v Praze nebo v Brně. V obou největších městech nemají politici hlavního vládního hnutí důvěru, že by mohli něco zlepšit.
Pokud ale hnutí nepřesvědčí skoro dva miliony lidí žijících v nejmodernějších lokalitách České republiky o tom, že jejich politik stojí za to, znamená to, že jako městsky orientovaní lidé asi příliš nevěříme, že by politika premiérova hnutí mířila k moderní budoucnosti. Je to doposud největší vyjádření nedůvěry vládě a ANO, a to přesto, že se o důvěře přímo nehlasovalo.
ANO zažilo ještě jednu symbolickou prohru, a to ve volebním okrsku Vyškov, kde nasadilo všechny své největší zbraně a kde chtělo skrze vliv svých nejvyšších porazit jihomoravského hejtmana a šéfa lidovců Jana Grolicha. Všechna ta energie vyšla vniveč a hejtman Grolich suverénně a hladce vplul do druhé komory parlamentu.
Ukázalo se, že symbolická síla lídra ANO i jeho nejbližších má své limity a že lid, kterému ANO tolik rozumí, nepodléhá vždy a všude marketingové mašinérii hnutí, jindy tak bezchybně svůdné (ostatně totéž se stalo v Praze, kde voliči odmítli kvůli lacinému marketingovému nátlaku premiéra poslat do čela Prahy nikoli přímo koně, ale nevyzrálou slabou osobnost určitě).
Vzhledem k trvajícímu plošnému pokrytí republiky barvami ANO jde možná o drobnosti, jenže o drobnosti příznakové a zásadní. Ukazují totiž cesty prolomení, které vedou k probourávání pečlivě budované politické pevnosti ANO.
Dokazuje se tu nejen to, že je něco takového možné, ale i to, jak a kudy na to. Důvěryhodné osobnosti a jasná vize, to je cesta, která na ANO platí stejně jako masivní spojení politických sil, k němuž došlo nejen v Ústí nad Labem.
Pokračování za dva roky
Překreslit politickou mapu Česka se v těchto volbách ještě nepovedlo, první linie a náčrty ale už byly udělány, a někdy docela silnou, viditelnou tužkou, kterou nepůjde hned tak vygumovat.
Není to asi ještě začátek konce dominance či konce hnutí ANO na české politické scéně, jak naznačují někteří hyperoptimističtí nadšení komentátoři, jistý významný odliv mocenské energie ale přece jen vidět je. Jak ale víme, přílivy a odlivy patří k politice stejně jako k jiným oceánům a mořím.
A odlivy a přílivy mají své (mocenské) rytmy, takže je třeba počkat, až přijdou příští slapové pohyby, způsobené volbami. Ty další budou až za dva roky. Dost času na to, aby se dnešní nadějný odliv proměnil v pravý opak.
Bude tedy lepší držet se při zemi a pomáhat občansky tam, kde roste nová naděje na prolomení hradeb pevnosti ANO. Politický úspěch konkurence ANO v místech, kde nemělo šanci a prohrálo, je jediná cesta, jak prodloužit probíhající drobný odliv v náladách lidu, jež – bohužel – jinak zůstávají vcelku trvalé…