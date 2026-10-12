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Petr Fischer: Nálady lidu trvalé – významný odliv ANO vítán

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Česko má za sebou další demokratické volby. Tentokrát komunální a senátní. Ukázaly hned několik trendů, které stojí za zmínku. Zásadní otřesy ale nepřišly. Jen toužebně konstruované naděje, že příště už to praskne. Pravda, ANO ztratilo jistě více, než se čekalo. Celková ztráta se ale odehrává na úrovni tří procentních bodů, což rozhodně není osudový zásah.
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Zdroj: Andrej Babiš a Karel Havlíček. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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