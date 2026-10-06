Petr Fiala se na výletě s krásnou manželkou musel uklidňovat: Kvůli cenám paliv zastavili u vody

Petr Fiala se ozval z výletu se svou manželkou Janou a ukázal polohu, kterou u politiků člověk nevídá každý týden.
Expremiér na své síti X zveřejnil fotografii a pár vět z Rájce-Jestřebí, což nám na In-Lifestyle neuniklo. Popsal, že cestou musel natankovat, a po dnešních cenách pohonných hmot se prý člověk potřebuje nějak uklidnit. Hned nato doporučil lidem tamní zámecký park. Podle jeho slov tam s manželkou našli dost prostoru, klid, rybníčky a dokonce i malý vodopád. Ceny pohonných hmot tak evidentně nerozčilují už jen běžné občany.
Politik, který si pečlivě hlídá soukromí
Petr Fiala podobné společné snímky se ženou nepřidává nijak často, je to spíše vzácnost. Jana Fialová se samozřejmě po jeho boku na veřejnosti objevila už dřív. Manželky českých premiérů se společenských setkání účastní poměrně běžně. Mimo oficiální rámec ale Fialovi vystupují spíš zdrženlivě.
Poznámka o tankování by sama o sobě nejspíš rychle zmizela v proudu dalších politických glos, i když nutno uznat, že se s ní ztotožní snad každý člověk. Tady ale dostala druhou část: od čerpací stanice do parku, od podráždění z cen k místu, kde se neřeší kampaň, marže ani průzkumy. Vlastně docela obyčejná situace, jen s politickým podtextem, který si čtenář snadno doplní.
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Fiala navíc v posledních týdnech ukázal, že téma cen paliv umí použít i mnohem ostřeji. Můžeme připomenout jeho dřívější video z čerpací stanice Pumpa v Průhonicích, kde si rýpl do cen pohonných hmot i do samotného Andreje Babiše. Výletový vzkaz z Rájce-Jestřebí byl mírnější, nebo možná spíš lépe zaobalený. Zapadá do způsobu komunikace, v němž bývalý premiér kombinuje lehkou ironii s politickou narážkou.
Náhodou jsme jeli přes Rájec-Jestřebí a potřeboval jsem natankovat – a to se člověk při dnešních cenách potom musí nějak uklidnit ;-). Napadlo nás se po letech podívat do zdejšího zámeckého parku. Moc doporučuji, nádherné místo. Překvapí vás rozloha, úžasný klid a najdete tu i rybníčky a dokonce malý vodopád. Hezký zbytek víkendu :-). — Petr Fiala (@P_Fiala) October 3, 2026
A má to ještě jeden rozměr. Fiala dnes vystupuje jako představitel opozice, takže je logické, že se do vlády kvůli cenám paliv strefuje. Zároveň ale není těžké si vzpomenout, že podobné výtky slýchala během svého vládnutí právě Fialova vláda. Vysoké ceny pohonných hmot tehdy opozice opakovaně používala jako argument proti ní a Andrej Babiš nebyl výjimkou. Politika v tomto ohledu někdy funguje trochu jako kyvadlo. Když se změní, kdo sedí ve Strakově akademii, mění se i role těch, kteří na zdražování upozorňují.
Když veřejná role na chvíli ustoupí
Čeští politici často dávají ven buď čistě pracovní obsah, nebo rodinné snímky, které někdy vypadají až příliš načančaně. Tato fotka z výletu není žádná velká kampaňová scéna, snažil se ukázat běžnou situaci: cesta autem, nepříjemné pocity u tankování, potřeba na chvíli vypnout. Fiala podobné momentky s manželkou zveřejňuje dávkuje opatrně, takže jeden nenápadný snímek pak nese větší význam než série běžných příspěvků od lidí, kteří sdílejí skoro všechno.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Petr Fiala se na výletě s manželkou musel uklidňovat: Kvůli cenám paliv zastavili u vody byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.