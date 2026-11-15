Petr Čadek ze StarDance skončil v nemocnici. Po pádu ze schodů má ruku na šest týdnů v ortéze

Tanečník a choreograf Petr Čadek skončil koncem týdne v nemocnici. Sedmačtyřicetiletý manžel herečky Jitky Čvančarové upadl ze schodů a pravou ruku má teď na šest týdnů v ortéze. Fanouškům se ozval přímo z lůžka a přidal vtip o smolném pátku třináctého.
„Malý pád ze schodů a problémek na šest týdnů je na světě. Buď jsem nemehlo, nebo… že by pátek třináctého?“ napsal do stories.
Úraz ho zastihl v době, kdy v Praze stále učí a vede taneční studio. Jen pár dní před nehodou přitom v pořadu Prodloužená mluvil o tom, jak je spokojený a s manželkou si zatančí i doma. „Dál se věnuji tanci, protože ho mám velmi rád. Nechci se ho zbavit,“ řekl.
Rodáka z Liberce kdysi zviditelnil především titul mistra České republiky profesionálů z roku 2007 a účast ve slovenském Let’s Dance.
Utajené těhotenství na parketu
Televizní diváci si ho ale pamatují hlavně ze StarDance, i když soutěž původně vůbec nechtěl vzít. „Říkal jsem si, proč bych měl tančit s někým, kdo tančí hůř než já, ještě k tomu v televizi, kde to každý uvidí,“ přiznal. Nakonec ho přemluvila tehdejší partnerka a ve druhé řadě v roce 2007 skončil s Táňou Vilhelmovou na druhém místě.
Teprve teď prozradil, že herečka během soutěže skrývala těhotenství a nikdo z diváků to nevěděl. „Musel jsem ty choreografie vymýšlet tak, aby jí to neublížilo,“ dodal k náročné přípravě.
Po úspěchu na parketu se na zhruba osm let stal hlavním choreografem pořadu a sám skládal soutěžní páry. Před pár lety sice funkci opustil, práce ho ale naplňovala. „Hrozně mě bavilo spojit Honzu Ondera s Danou Batulkovou. Potom se z toho vyklubal fenomén ‚máma a syn‘,“ zavzpomínal. Loni pak navázal na staré časy a s Vilhelmovou, dnes Tatianou Dykovou, se na parket vrátil během celorepublikové StarDance Tour.
Osudový vánoční bazar
Tanec mu do života přivedl i manželku Jitku Čvančarovou. Dvojice se potkala na vánočním bazaru v pražském Lucerna baru, kde byl tanec s ním hlavní draženou položkou. Budoucí žena si ho vydražila a vztah zpečetili v roce 2011 svatbou na zámku Mělník.
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