Pětiminutová jablečná roláda ke kávě s vůní skořice: Rychlá a šťavnatá, ze stolu mizí rychlostí blesku

Když potřebuju narychlo dát do trouby něco ke kávě a tuším, že se nás doma u stolu zase sejde víc, sahám po téhle jablečné roládě. Nezabere skoro žádný čas, stačí na ni pár úplně obyčejných surovin a nastrouhaná jablka se ji udrží příjemně vláčnou. Jediný problém znám předem: jedna roláda u nás většinou nestačí a plech mizí podezřele rychle. skořicí
Na téhle
roládě je fajn, že se kolem těsta nemusí dělat žádná velká věda. Celá vejce se vyšlehají s cukrem, přidá se mouka a hotové těsto se jen rozetře přes . V tomhle jablka jednoduchém postupu je vlastně celé kouzlo. Jablka pustí při pečení trochu šťávy, piškot zůstane měkký a po vychladnutí mu stačí už jen trochu cukru navrch. Když jsem ji pekla poprvé, říkala jsem si, že jeden plech na zkoušku bude až dost. Dneska už si tím tak jistá nejsem, většinou dělám raději víc.
Můj tip: U kyselejších jablek klidně přisypte o lžičku cukru navíc a skořicí úplně nešetřete. V kuchyni to pak voní tak, že se někdo přijde podívat ještě dřív, než roláda vychladne. Recept na rychlou domácí jablečnou roládu
Doba přípravy: 5 minut Doba pečení: 12 až 15 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 1 menší roláda Ingredience pro přípravu 2 ks jablek 4 ks vajec 150 g mletého cukru 6 lžic hladké mouky 1 balíček vanilkového cukru 1 až 2 lžičky mleté skořice 1 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy rychlé jablečné rolády
1. Troubu zapněte na 170 °C a připravte si menší plech s pečicím papírem. Kdo chce mít jistotu, může papír jen lehce potřít olejem, po upečení se bude lépe sundávat.
2. Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nastrouhejte je nahrubo. Rozložte je na plech v pokud možno stejnoměrné vrstvě a posypte skořicí.
3. Do mísy rozklepněte 4 vejce, přidejte mletý cukr a vanilkový cukr. Šlehejte několik minut, až vznikne světlá nadýchaná pěna. Tuhle část se opravdu nevyplatí uspěchat.
4. Do vaječné pěny opatrně vmíchejte hladkou mouku. Nejlépe stěrkou nebo vařečkou, bez divokého míchání, aby těsto zbytečně nespadlo. 5. Těsto nalijte a rozetřete na připravenou vrstvu jablek. Dotáhněte ho až ke krajům plechu a zkuste, aby nebylo někde příliš vysoké a jinde skoro žádné.
6. Plech dejte do trouby a pečte zhruba 12 až 15 minut, až povrch lehce zezlátne do růžova. Trouby si někdy dělají, co chtějí, takže po deseti minutách už je lepší roládu kontrolovat.
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7. Upečený plát vyndejte a překlopte na čistou utěrku nebo na další arch pečicího papíru tak, aby byla vrstva jablek nahoře. Původní papír pomalu stáhněte.
8. Ještě vlažný plát pomocí utěrky stočte do rolády. Nemusí to být žádná chirurgická práce, ale jednejte svižně a opatrně. Když plát moc vychladne, rád při rolování praská.
9. Roládu nechte vychladnout a potom ji zlehka poprašte moučkovým cukrem. Krájejte ji na plátky a podávejte ke kávě nebo čaji. Nejlepší bývá v den upečení, přikrytá v chladu ale vydrží vláčná i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Vychladnutou roládu lze poprášit moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Roládu krájejte na plátky, nejlepší je v den upečení. Rady z kuchyně: proč jablka v moučnících mají své pevné místo Chcete-li vyšší roládu, použijte menší plech. Na velkém plechu bude nižší, zato se obvykle stáčí o něco snadněji. Do jablek se hodí trochu citronové kůry nebo menší hrst rozinek, když má být moučník slavnostnější. Pokud těsto působí hustší, nepřilévejte do něj mléko. Lepší je vzít stěrku a poctivě ho rozetřít po celé ploše. K podávání se hodí lžíce zakysané smetany nebo trochu šlehačky. Upřímně ale, u nás často zmizí i bez jakékoli ozdoby. Jablečné moučníky se u nás pekly snad vždycky. Závin, žemlovka, kynuté koláče, obrácené buchty, každý má doma nějakou svoji verzi. Jablka jsou vděčná, protože bývají po ruce skoro celý rok a snesou jednoduché pečení i trochu svátečnější úpravu. Na roládě se mi líbí, že v ní netvoří jen náplň schovanou uprostřed. Tady jsou základem celého moučníku.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková