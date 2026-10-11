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Pětiminutová jablečná roláda ke kávě s vůní skořice: Rychlá a šťavnatá, ze stolu mizí rychlostí blesku

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Když potřebuji rychle upéct něco ke kávě a nechci vytahovat půl spíže, sahám po této jablečné roládě. Je z pár běžných surovin, těsto je hotové během několika minut a právě vrstva nastrouhaných jablek se skořicí jí dává šťavnatost, kvůli které u nás doma mizí ještě ten den.
Obrázek k receptu s názvem Jedna nikdy nestačí: Pěti-minutová jablečná roláda si získá každého u stolu

Obrázek k receptu s názvem Jedna nikdy nestačí: Pěti-minutová jablečná roláda si získá každého u stolu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jedna nikdy nestačí: Pěti-minutová jablečná roláda si získá každého u stolu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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