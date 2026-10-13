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Pětiletý zázrak motokár dostal roční zákaz startů. Její otec obviňuje svaz ze lží a nerovného zacházení

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Švýcarský svaz odebral pětileté Emily licenci až do konce roku 2027. Sám přitom v rozhodnutí přiznává, že dívka pravidla chápat nemůže.
Pětiletý zázrak motokár dostal roční zákaz startů. Její otec obviňuje svaz ze lží a nerovného zacházení

Pětiletý zázrak motokár dostal roční zákaz startů. Její otec obviňuje svaz ze lží a nerovného zacházení

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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