Pětiletý zázrak motokár dostal roční zákaz startů. Její otec obviňuje svaz ze lží a nerovného zacházení

Na okruhu South Garda v Lonatu u Gardského jezera se v polovině května 2026 jelo úvodní kolo série Tillotson T4 Euro Cup. V kategorii Bambino startovala i pětiletá Švýcarka, kterou na sociálních sítích sleduje téměř 300 000 lidí: Emily, známá jako F1emy. Víkend skončil ceremoniálem vítězů. Ten se o čtyři měsíce později stal klíčovým důkazem. Disciplinární komise Auto Sport Schweiz 15. září zveřejnila rozhodnutí, podle kterého dívka přichází o licenci, novou nedostane do 31. prosince 2027 a suspendace platí po celém světě. V tomtéž textu svaz uvádí, že Emily v pěti letech neumí číst ani chápat řády, a hlavní odpovědnost připisuje otci Markusi Brunovi. Trest však nese ona.
Holčička, kterou sleduje Verstappen
Emily pochází z kantonu Lucern a za volant motokáry poprvé usedla ve třech letech. Magazín Touring švýcarského autoklubu TCS ji loni popsal jako instagramovou hvězdu, jejíž videa, včetně prvního driftu, sledují i Usain Bolt, Max Verstappen a Lando Norris. Trénuje na dráze v Lyss a Kappelen a doma na simulátoru. Otec jí podle serveru Watson vyrobil speciální bezpečnostní sedačku s vyšší opěrkou hlavy, aby mohla bezpečně jezdit i v tak útlém věku.
Motorsport má rodina v krvi. Dědeček Walter Brun byl jezdec a majitel stáje Brun Motorsport, která v roce 1986 vyhrála pohár týmů ve světovém šampionátu sportovních vozů. Jeho krátké angažmá ve formuli 1 se stájí EuroBrun se naopak zapsalo hlavně finančními ztrátami. Nic nenasvědčuje tomu, že by slavné jméno rozhodnutí svazu jakkoli ovlivnilo. Pomáhá ale vysvětlit, proč se o případu tolik mluví.
Kolem dítěte stojí i propracovaný byznys. Už ve čtyřech letech podepsala Emily smlouvu se španělskou manažerskou agenturou. Oficiální web F1emy hlásí přes 150 milionů zhlédnutí a prodává fanouškovský balíček zhruba za 1 700 Kč. Markus Brun podle převzatého rozhovoru pracuje jako dceřin manažer na plný úvazek a rodina žije ze sponzorů a sociálních sítí. Nabídku velké čínské firmy prý odmítla, protože na prvním místě má zůstat karting. Otec tvrdí, že bez sítí a sponzorů nejde tak drahý sport financovat. Takový model bývá u dětských sportovců častý.
Licence, která na závod nestačí
Celý spor se točí kolem jediné licenční kartičky. Emily měla tréninkovou licenci Puffo s číslem 504008. Švýcarské licenční schéma NSK 2026 ji určuje dětem od čtyř do osmi let a nevyžaduje žádnou kvalifikaci. V kolonce účelu ale stojí jen „trénink a demonstrace v kartingu“. Podle svazu opravňuje licence Puffo výhradně k ukázkovým a tréninkovým jízdám s technikou kategorie Puffo. Účast v závodech je výslovně vyloučena.
Komise proto akci v Lonatu posoudila podle definice soutěže v Mezinárodním sportovním řádu FIA. Na základě dokumentů a ceremoniálu vítězů ji označila za závod. Emily navíc podle verdiktu jela s výrazně výkonnější motokárou, než jaké rámec Puffo připouští.
V mezinárodním srovnání stojí švýcarská licence Puffo výjimečně nízko:
|Země / organizace
|Nejmladší kategorie
|Věk
|Švýcarsko (Puffo)
|jen trénink a demonstrace
|4 až 8 let
|Švýcarsko (K-Club, K-NAT)
|první závodní licence
|od 8 až 10 let
|Velká Británie (Motorsport UK)
|závodní Bambino
|6 až 8 let
|Německo (DMSB, National A)
|nejmladší ročník 2017
|zhruba 9 let
|FIA (licence ITG)
|mezinárodní Karting Junior
|11 až 14 let
Z tabulky plyne jedno: pětileté dítě se pohybuje čistě v národním dětském prostoru. Do světa mezinárodního závodního kartingu by se podle pravidel FIA mohlo dostat nejdříve za šest let.
Trest pro dítě, vina na otci
Výčet sankcí zní jako z disciplinárky dospělého profesionála: odebrání licence s okamžitou platností, zákaz vydání jakékoli další licence Auto Sport Schweiz do konce roku 2027, suspendace uložená u FIA s celosvětovou platností, pokuta zhruba 52 000 Kč a náklady řízení přibližně 39 000 Kč. Svaz případ označuje za „závažné porušení reglementu v kartingu“ a tvrdí, že jednal podle platných řádů a na ochranu nezletilých.
Proč tedy dopadl trest na dítě, když za start podle svazu odpovídal otec? Odpověď je formální. Markus Brun nemá licenci Auto Sport Schweiz a komise proti němu proto nemůže vést sportovněprávní řízení. Mezinárodní sportovní řád podle svazu nezná úlevu pro nezletilé. Postižitelná zůstala jediná osoba v systému: držitelka licence.
Podle nás je v tom největší paradox celého případu. Systém se odvolává na ochranu dítěte, ale nejsnáze dokáže potrestat právě dítě, nikoli dospělého, který o startu rozhodl. Samotná licenční pravidla nejsou sporná, děti ve výkonných strojích bez dozoru nechce nikdo. Zaráží nás ale nepoměr mezi pětiletou holčičkou a jazykem verdiktu o „závažném porušení“. Podle dostupných veřejných zdrojů působí případ výjimečně; srovnatelnou celosvětovou suspendaci tak malého dítěte se nám dohledat nepodařilo.
Otcova verze: nebyl to závod
Markus Brun se proti rozhodnutí ohradil v rozhovoru pro švýcarský tisk, který převzal server Headtopics. Původní text se nám dohledat nepodařilo, jeho námitky jsou ale jasné. Zpochybňuje tři body.
- Povaha akce: Organizátor ji podle něj prezentoval jako nezávodní událost, pro kterou licence není potřeba. Rodina si to prý předem ověřovala.
- Výkonnější motokára: Emily podle otce běžně trénuje v Lyss i se strojem o výkonu deseti koní (zhruba 7,5 kW), nešlo tedy o nebezpečné překročení jejích možností.
- Dvojí metr: Bez licence švýcarského svazu startovaly podle Bruna i děti dvou jeho známých a postih nedostaly.
Svaz k poslednímu bodu podle citované odpovědi uvádí, že ostatní švýcarští jezdci měli podle italského promotéra řádné licence italské federace. Brun to odmítá s tím, že mu rodiče dalších dětí řekli, že o žádné licenci nevěděli. Bez dokumentu promotéra nelze rozhodnout, kdo má pravdu.
Otcovu verzi ovšem komplikují materiály samotného okruhu. South Garda vedl akci v kalendáři jako Tillotson T4 Euro Cup se sekcí výsledků. Dubnová pozvánka k registraci mluvila o prvním kole evropské série, „závodním formátu“, pronájmu motokár od zhruba 19 500 Kč na tři dny a kategorii T4 Bambino pro děti od šesti let. Emily bylo pět.
Nejasné zůstává, kdy a jak se rodina o problému dozvěděla. Z verdiktu plyne jen to, že svaz akci právně kvalifikoval jako závod dodatečně. Na řádné odvolání měl otec 96 hodin. Odvolání ale nepodal, protože by musel složit zálohu přibližně 117 000 Kč, kterou si podle svých slov nemohl jen tak dovolit. Obrátil se prý na FIA, ale neuspěl.
Co si z případu vzít v Česku
Princip, který Emily připravil o licenci, platí i pro české děti. Jezdec s licencí spadá pod pravidla svého národního svazu a za hranicemi musí řešit, co po něm chce pořadatel i hostitelská federace. Ročenka automobilového sportu Autoklubu ČR 2026 stanoví, že mistrovství republiky v kartingu se mohou účastnit jen jezdci s platnou národní nebo mezinárodní kartingovou licencí států zóny střední Evropy. Zahraniční jezdci navíc potřebují povolení startu od své mateřské federace. Vypsané třídy jsou MINI 60, BABY 60, OKJ, OK-N a KZ2. Přesný věkový práh pro nejmladší české kategorie z otevřených pasáží ročenky jednoznačně nevyplývá; rodiče by si ho měli ověřit přímo u Autoklubu.
Před startem dítěte v zahraničí se vyplatí:
- nechat si od pořadatele písemně potvrdit, zda jde o trénink, ukázku, nebo soutěž,
- zjistit u hostitelské federace, jakou licenci akce vyžaduje,
- ověřit u české federace, zda licence dítěte platí pro zahraničí a daný typ akce,
- zkontrolovat, že motokára odpovídá třídě, na kterou licence zní.
Lonato ukazuje, že slovo pořadatele nestačí. Rozhoduje, jak akci posoudí svaz, a to i zpětně.
Emily může dál jezdit. O tom, kdo smí na soukromou trať, rozhodují její provozovatelé, a zákaz se týká licencovaných startů. Kolečka v Lyss tedy točit nepřestane. Startovní číslo ale podle verdiktu znovu dostat nemůže dřív než v lednu 2028, kdy jí bude sedm let.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta