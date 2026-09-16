Pětikoruna za 153 000 Kč vypadá jako každá jiná. Odhalí ji magnet, protože nikl nahradil stříbro až v roce 1937 jako zkušební ražba

Totéž uvidíte na niklové pětikoruně z roku 1938, kterou katalog oceňuje na 20 až 90 korun. Jenže u ročníku 1937 se orientační ceny pohybují od 40 000 Kč ve stavu VF přes 80 000 Kč v EF až po 170 000 Kč v nekrouženém stavu. Propastný cenový rozptyl uvnitř prakticky identického typu, to je příběh, který stojí za rozebrání.
Proč právě rok 1937 dělá z obyčejné mince raritu
Československo razilo stříbrné pětikoruny od roku 1928 do roku 1932. Pak přišla hospodářská krize, přehodnocení měnové soustavy a hledání levnějšího materiálu pro drobné nominály. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu z roku 1938, dochovaná v
archivu Poslanecké sněmovny, uvádí jako hlavní argumenty pro nikl jeho tvrdost, stálý vzhled a stabilnější cenu oproti stříbru. Než ale mohla masová emise odstartovat, musela mincovna ověřit, jak se čistý nikl chová v praxi. Výsledkem byla zkušební série datovaná rokem 1937, podle Aurey přibližně 8 000 exemplářů. Část posloužila k zátěžovým testům, do oběhu proniklo jen minimum. O rok později už šla do výroby standardní emise 1938 v milionových nákladech, a tím se ročník 1937 proměnil v uzavřenou kapitolu s velmi omezeným počtem přeživších kusů. Domácí ověřovací checklist: pět kroků, které zvládnete i bez lupy
Kdo chce předběžně posoudit, zda drží v ruce vzácnou pětikorunu 1937, nepotřebuje laboratoř. Stačí pět jednoduchých kontrol:
Letopočet – hledejte výhradně ražbu 1937, nikoli 1938 ani starší stříbrné ročníky. Magnetická reakce – přiložte neodymový magnet. Nikl se přitáhne, stříbrné pětikoruny 1928–1932 zůstanou lhostejné. Pozor: i běžná pětikoruna 1938 reaguje stejně, takže samotný magnet nestačí. Průměr – 27 milimetrů. Odchylka o víc než půl milimetru signalizuje problém. Hmotnost – přibližně 8 gramů. Kuchyňská váha s přesností na gram poslouží jako první filtr. Hrana – hladká s ornamentem vtlačeným do hloubky. Rýhovaná nebo zcela hladká hrana ukazuje na jiný typ.
Teprve souběh všech pěti znaků dává důvod k dalšímu odbornému posouzení.
Kolik skutečně stojí a kde se prodává za nejvyšší částky
Červnový výsledek 153 000 Kč na Aukru potvrzuje stabilně silnou poptávku, ale rozhodně nejde o strop. Veřejně dohledatelné prodeje téhož typu vykreslují širší obraz:
Platforma Datum Realizovaná cena Aukro září 2023 205 000 Kč Aukro květen 2024 199 998 Kč Aurea, 118. sálová aukce 2025 130 000 Kč Aurea, 119. sálová aukce květen 2026 200 000 Kč Aukro červen 2026 153 000 Kč
Rozptyl od 130 do 205 tisíc korun odráží především zachovalost konkrétního exempláře. Pro srovnání: stříbrné pětikoruny 1928–1932 se podle
online katalogu pohybují v rozmezí 70 až 1 700 Kč podle ročníku a stavu. Cenový skok mezi „obyčejnou“ niklovou pětikorunou 1938 za desítky korun a zkušební ražbou 1937 za desítky až stovky tisíc korun tak patří k nejdramatičtějším v celé prvorepublikové numismatice. Co s mincí rozhodně nedělejte, a kam se obrátit
Pokušení vyčistit zašlý povrch bývá silné. Odolat se vyplatí. Certifikační autorita PCGS výslovně upozorňuje, že nešetrně ošetřená mince získá označení „Cleaned“ a její tržní hodnota klesne pod úroveň stejného číselného stupně zachovalosti. U pětikoruny 1937 to v praxi může znamenat propad z pásma 170 000 Kč (UNC) do oblasti 80 000 Kč (EF) nebo ještě níž, tedy ztrátu přesahující polovinu hodnoty.
Správný postup vypadá jinak: minci odložte stranou, vyfotografujte obě strany i hranu, zvažte ji a změřte průměr. S těmito údaji se obraťte na pobočku České numismatické společnosti, případně na profesionální aukční domy jako Aurea nebo Macho & Chlapovič. U kusů v hodnotě nad sto tisíc korun je certifikace v holderu NGC či PCGS už téměř standardem.
Kolik vzácných pětikorun 1937 ještě přežilo
Oborové odhady hovoří o 2 000 až 3 000 dochovaných exemplářích v jakémkoli stavu. Ve špičkové sběratelské kvalitě se počítá s pouhými desítkami kusů. Každý další prodej v šesticiferné částce tak posiluje pozici ročníku 1937 jako jedné z nejžádanějších československých oběžných mincí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková