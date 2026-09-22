Pětibojaři se po skandálu zbavili koní a lezou po kruzích jako v Hrách bez hranic. Čech z nové éry vytěžil titul mistra světa

Pětadvacetiletý závodník z Dukly nevstoupil do finále jako outsider. Na start se postavil jako aktuální světová jednička sezony 2026 a titul potvrdil to, co naznačovaly výsledky celého roku. Jenže váha jeho zlata sahá dál než k jednomu závodu. Lukeš je prvním českým mistrem světa v éře, kdy moderní pětiboj vypadá úplně jinak než sport, ve kterém před čtyřiadvaceti lety zvítězil Michal Sedlecký. Koně zmizeli. Místo nich závodníci ručkují na kruzích, přeskakují stěny a balancují na kladině, na sedmdesátimetrové překážkové dráze, která pojede i na olympiádě v Los Angeles 2028.
Dvacet minut s cizím koněm a konec celé disciplíny
Všechno začalo 6. srpna 2021 v Tokiu. Němka Annika Schleuová dostala losem koně jménem Saint Boy, který odmítal skákat. Záběry plačící závodnice na vzpírajícím se zvířeti obletěly svět. Ještě horší byl verdikt disciplinární komise: německá trenérka Kim Raisnerová byla vyloučena z Her za úder do koně. Mezinárodní federace UIPM o den později vydala prohlášení o traumatu Saint Boye a bezpečnosti zvířat.
Celý systém přitom stál na absurdním principu: závodník dostal neznámého koně a měl pouhých dvacet minut na to, aby si s ním porozuměl. Tokijský skandál jen brutálně obnažil riziko, které sport roky přehlížel.
Už 4. listopadu 2021 UIPM otevřela oficiální konzultaci k náhradě jezdectví. V květnu 2022 vybrala z více než šedesáti návrhů disciplínu Obstacle. V listopadu téhož roku ji kongres federace schválil hlasováním s 83% podporou. A 16. října 2023 MOV potvrdil moderní pětiboj na programu Los Angeles 2028, už v novém formátu.
Sedmdesát metrů, osm překážek, žádné magnézium
Přirovnání k Hrám bez hranic je novinářská zkratka, ale vizuálně sedí. Oficiální terminologie UIPM mluví o „sprintové překážkové dráze ve formátu soubojů“. Závodníci běží vedle sebe na paralelních drahách, každá dlouhá sedmdesát metrů. Překážky mají pevné pořadí:
- Schody (Steps)
- Velké kolo (Big Wheel)
- Kruhy (Rings, ručkování bez rukavic)
- Přelezení, podlezení a průlez (Over-Under-Through)
- Kola (Wheels)
- Kladina (Balance Beam)
- Opičí dráha (Monkey Bars)
- Závěrečná stěna (Finish Wall)
Celá sekvence trvá desítky sekund. Kdo spadne, vrací se a opakuje překážku. Žádné magnézium, žádné rukavice, jen holé ruce, úchop a výbušnost. Medailisté z prvních závodů nové éry shodně popisují, jak moc disciplína zatěžuje horní polovinu těla. Ukrajinec Vladyslav Čekan to po Světovém poháru 2025 shrnul jednou větou: „Je to mnohem lepší, protože všechno záleží jen na vás.“
Reforma přitom neskončila u výměny koně za překážky. V roce 2026 UIPM zkrátila plavání z 200 na 100 metrů a do laser runu přidala pátou střeleckou položku. Dnešní pětiboj je šerm, překážky, plavání a laser run, kompletní přestavba, ne kosmetická úprava.
Lukešův titul není náhoda ani přechodová kuriozita
Kdo by chtěl Lukešovo zlato zlehčovat jako výsledek „zjednodušeného“ sportu, narazí na fakta. Seniorské mistrovství světa 2026 v Kuej-jangu bylo plnohodnotný šampionát UIPM, hraný ve formátu, který je identický s olympijským programem pro Los Angeles. Testovací fáze skončila; překážky jsou od roku 2025 permanentní součástí sportu na všech úrovních, od mládežnických kategorií po elitní seniorské závody.
Sami závodníci novou disciplínu přijali. Průzkum UIPM z testovací fáze v roce 2022 ukázal 88% spokojenost účastníků. Po pařížské olympiádě 2024, kde se ještě jelo s koňmi naposledy, většina elitních pětibojařů deklarovala zájem pokračovat. Srovnatelnost výkonů napříč érami je samozřejmě jen institucionální: Sedlecký v roce 2002 vyhrával ve sportu s jezdectvím, Lukeš v jiném technickém profilu. Ale titul mistra světa má v obou případech stejnou formální váhu.
Česko má víc než jedno jméno
Lukešův úspěch nevyrostl ve vzduchoprázdnu. Český svaz moderního pětiboje provozuje jedenáct center a klubových základen s mládežnickým systémem pro věk dvanáct až jednadvacet let. Na Světovém poháru v Budapešti 2026 startovalo pět českých žen a sedm mužů. V evropské top desítce se v nové éře objevují i Matouš Tůma a Marek Grycz.
Česká pětibojařská tradice je přitom bohatší, než si většina fanoušků uvědomuje. Před reformou sbírali medaile Sedlecký, David Svoboda se dvěma stříbry z MS, Libor Capalini či Jan Kuf. Lukeš na ně navazuje, jen v jiném sportu se stejným názvem.
Kde to sledovat
Závody moderního pětiboje v nové podobě vysílá UIPM TV a semifinále i finále mistrovství světa byla k dispozici zdarma na YouTube. Kdo si chce udělat vlastní názor na kruhy a stěny místo koní, má to nejsnazší cestu právě tam.
Moderní pětiboj prošel za pět let proměnou, jakou žádný olympijský sport v historii nezažil. Lukeš stojí na jejím začátku s titulem, který má plnou váhu, a s olympiádou v Los Angeles za necelé dva roky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta