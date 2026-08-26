Pětatřicet let spolu a on jí zkazil každou jedinou dovolenou. Po návratu pak přátelům říká, jak bylo krásně

Každý rok si paní Adamová slibuje, že na dovolenou pojede sama a manžela nechá doma. Jenže když přijde na věc, nechá se zlomit a cítí se provinile. Přesvědčí ho, aby jel s ní a poté toho hořce lituje. Je totiž mrzutý a protivný, na vše si stěžuje a jeho nespokojenost je zničující. Po poslední dovolené se naše čtenářka rozhodla zaslat do redakce dopis, v němž popisuje své trápení a přemýšlí, zda se na manžela úplně nevykašle.
Nakonec manžela vždy vezme s sebou
Paní Markéta Adamová žije se svým manželem už téměř pětatřicet let. Stále pracují, bydlí již sami, jejich dospělé děti se odstěhovaly a založily vlastní rodiny. Jak žena napsala, nejsou špatný pár, doma spolu v pohodě vycházejí, ale na dovolené je vše jinak. Nechápe, proč tomu tak je. Nikdy si jejich společnou dovolenou neužila, vždy domů odjíždí vyčerpaná a smutná, nikoli odpočatá a spokojená, jak to u většiny ostatních lidí bývá.
Už při vybírání destinace a samotného hotelu začíná peklo. Její manžel stále říká, že nikam nechce jet, ale manželku samotnou nepustí. Jednou v životě – už dávno – jela se svou kamarádkou, ale po návratu domů ji čekala tichá domácnost a mužovo trucování. Od té doby raději jezdí jen s ním. Nakonec muž s jejím výběrem souhlasí, ale po příjezdu na dovolenou začne peklo.
Za vše může ona
„Pokaždé je něco špatně. Pokoj je moc malý, špatně umístěný, hrozný výhled, žádné pořádné televizní programy nebo voda v koupelně špatně odtéká,“ popisuje mužovo stěžování si paní Adamová. Když mu řekne, aby šel problémy vyřešit na recepci, nikdy nejde. Poté si musí žena vyslechnout, jaký odpad to zase vybrala, že kvůli ní promarnil dovolenou a zbytečně utratil peníze. Přestože jezdí do opravdu kvalitních hotelů, vše je podle něj špatně a za vše může ona.
„Vidět jeho výraz a snášet jeho trucování a nespokojenost je pro mě děsivé,“ svěřuje se paní Adamová. Zajímavé je, že její manžel poté svým přátelům vypráví, v jak skvělém hotelu byli a jak perfektní dovolenou měli. Nechápe jeho chování. Myslí si, že na dovolené nemá kam utéct, a tak si na ní muž léčí své životní frustrace a snaží se ji co nejvíce zdeptat. Po poslední dovolené už toho má ale dost. Neví, zda se na něj nevykašlat úplně, nebo ho jen na příští zájezd prostě nevzít a jet sama. Nyní je každopádně zklamaná a smutná… zase…
Zdroj: DámskýDeník.cz
Autor: Tereza Kuchyňková