Pět trsovitých trvalek, které na podzim rozzáří záhon barvami a přitáhnou motýly. Prosperují i v suché a chudé půdě, kde jiné rostliny strádají

Právě tady vstupují na scénu rozchodníkovce, rod, který většina zahrádkářů stále zná pod starším jménem Sedum. Jejich ploché, hustě nabalené květní štíty se otevírají v odstínech bílé, růžové i temně malinové a drží barevnost klidně do října. Navíc přitahují motýly, včely a pestřenky v období, kdy jiných zdrojů nektaru rapidně ubývá. A co je na tom nejlepší? Čím chudší a sušší stanoviště, tím pevnější a kompaktnější trsy vyženou.
Proč rozchodníkovce září tam, kde jiné trvalky selhávají
Klíč k pochopení jejich síly spočívá v původu. Rozchodníkovce pocházejí ze suchých, kamenitých strání, kde se půda v létě proměňuje v prach. Dužnaté listy fungují jako zásobárna vody, takže rostlina přečká i týdny bez deště. Plné slunce, propustná písčitá nebo štěrkovitá zemina, neutrální až zásaditá reakce: to jsou podmínky, v nichž se jim daří nejlépe. Přehnojená, těžká hlína nasáklá vodou naopak způsobuje měkký, přebujelý růst a stonky se pod vahou květenství hroutí k zemi.
Podle
RHS patří rozchodníkovce mezi nejspolehlivější pozdně kvetoucí trvalky pro problematická stanoviště. Mrazuvzdornost dosahuje minimálně -20 °C, u řady kultivarů i níže; čeští prodejci uvádějí odolnost do -24 °C, což bez potíží pokrývá zóny 5 a 6, kam spadá většina tuzemských zahrad. Zimní přikrývku nepotřebují. Potřebují drenáž. Čtyři kultivary, čtyři charaktery: od bílé po purpur
Každý z doporučených kultivarů přináší do záhonu jiný tón a jinou výšku, takže je lze kombinovat vedle sebe i rozptýlit po celé ploše.
Kultivar Výška Barva květů Barva listů Doba květu „Matrona“ cca 60 cm světle růžová šedozelená s purpurovým okrajem srpen–září „Brilliant“ 45–60 cm sytě růžová šedozelená srpen–říjen „Herbstfreude“ („Autumn Joy“) cca 60 cm zelenorůžová → sytě růžová → hnědavá ojíněně zelená srpen–říjen „Iceberg“ cca 40 cm bílá světle šedozelená srpen–září
„Matrona“ vyniká purpurově podbarveným listem, který zdobí záhon už od května. „Brilliant“ upoutá nejintenzivnějším růžovým odstínem; v české nabídce bývá jedním z nejprodávanějších rozchodníkovců vůbec. „Herbstfreude“, známý i pod anglickým obchodním jménem „Autumn Joy“, fascinuje postupnou proměnou barvy: poupata startují nazelenale, přecházejí do růžové a v říjnu dozrávají do rezavě hnědého tónu, který drží strukturu záhonu hluboko do zimy. „Iceberg“ pak vnáší do kompozice světlo; bílé květy kontrastují se stříbřitými partnery a rozjasní i monotónní výsadbu.
Všechny čtyři kultivary jsou v českých zahradnictvích běžně dostupné, převážně pod starším označením Sedum. Botanicky přitom rod
Hylotelephium uznává jako platné jméno databáze Kew, zatímco Sedum telephium vede jako synonymum. Přejmenování odráží morfologické i genetické odlišnosti od nízkých kobercových rozchodníků: širší ploché listy, složená chocholičnatá květenství a vzpřímený habitus.
VIDEO Magnet na opylovače v době, kdy jich zahrady nejvíc potřebují
Ploché, hustě seskupené okolíky drobných hvězdicovitých kvítků fungují jako přistávací plošina pro desítky opylovačů najednou. Včely, pestřenky i motýli nacházejí na rozchodníkovcích nektar právě v období, kdy letní zdroje vysychají a podzimní ještě nenabíhají. Kdo ponechá odkvetlé stonky přes zimu, získá navíc úkryt pro slunéčka sedmitečná a zlatoočky, přirozené nepřátele mšic.
Největší devíza rozchodníkovců nespočívá v exotickém vzhledu, ale ve spolehlivosti. Zatímco jiné pozdně kvetoucí druhy vyžadují bohatou zálivku nebo přihnojení, rozchodníkovce podávají stabilní výkon rok co rok, aniž by zahradník musel cokoli řešit.
Jak pěstovat rozchodníkovce: řez, množení a kombinace do záhonu
Péče se omezuje na dva zásahy ročně. V pozdním květnu lze nové výhony zkrátit zhruba o polovinu, takzvaný Chelsea chop zpevní stonky a zabrání pozdějšímu rozpadání trsu. Na jaře, jakmile se u báze objeví čerstvé růžice, se odstraní loňské suché stvoly těsně u země.
Rozmnožování zvládne i naprostý začátečník. Nejsnazší cestou je jarní dělení trsů: vyzvednout celou rostlinu, rozdělit na díly s několika výhony a znovu zasadit. Alternativou jsou měkké řízky z nekvetoucích stonků v časném létě.
Co se kombinací týče, rozchodníkovce skvěle ladí s dalšími suchomilnými druhy:
Plesnivka (Anaphalis), stříbřitý list, bílé květy Čistec vlnatý (Stachys byzantina), plstnatě šedý koberec u paty trsu Okrasné trávy, například kavyl nebo kostřava, které přidají záhonu pohyb a lehkost
Všechny zmíněné kultivary se hodí i do nádob na terase či balkonu. Podmínkou zůstává propustný substrát, dostatečný odtok a střídmá zálivka; krátké vyschnutí substrátu rozchodníkovci nevadí, dlouhodobé přemokření ano.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková