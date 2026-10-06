Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pět trsovitých trvalek, které na podzim rozzáří záhon barvami a přitáhnou motýly. Prosperují i v suché a chudé půdě, kde jiné rostliny strádají

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Konec srpna, rozpálený štěrkový záhon u plotu. Levandule dávno odkvetly, třapatky pomalu vadnou a záhon vypadá, jako by se chystal na zimní spánek.
Pět trsovitých trvalek, které na podzim rozzáří záhon barvami a přitáhnou motýly. Prosperují i v suché a chudé půdě, kde jiné rostliny strádají

Pět trsovitých trvalek, které na podzim rozzáří záhon barvami a přitáhnou motýly. Prosperují i v suché a chudé půdě, kde jiné rostliny strádají

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kdo na podzim prořeže jabloň nebo hrušeň, může strom oslabit tak, že nepřežije zimu. A to není jediná chyba, které se dopouštíme
Kdo na podzim prořeže jabloň nebo hrušeň, může strom oslabit tak, že nepřežije zimu. A to není jediná chyba, které se dopouštíme
Stará dvoustovka s Komenským může mít hodnotu statisíců. Stačí podržet ji proti světlu a podívat se na jeden proužek
Stará dvoustovka s Komenským může mít hodnotu statisíců. Stačí podržet ji proti světlu a podívat se na jeden proužek

18. listopadu 2023 padl v pražské aukční síni příklep za 460 000 Kč. Na stole ležela jediná dvousetkorunová...

Černý prášek za pár korun udrží v půdě vodu i živiny celá staletí. Většina zahrádkářů ho přitom vůbec nezná
Černý prášek za pár korun udrží v půdě vodu i živiny celá staletí. Většina zahrádkářů ho přitom vůbec nezná

Představte si materiál, který jednou zamícháte do zeminy a on tam pracuje desítky, stovky, v ideálním...

Dva stejné stříbrné svícny mohou mít ve výkupu stejnou cenu. Na aukci ale jeden přinese tisícovku a druhý sto tisíc. Rozhoduje detail, který vidíte jen lupou
Dva stejné stříbrné svícny mohou mít ve výkupu stejnou cenu. Na aukci ale jeden přinese tisícovku a druhý sto tisíc. Rozhoduje detail, který vidíte jen lupou

Miniaturní razítko na spodku stříbrné misky dokáže vyšroubovat její cenu z pár tisíc korun na dva miliony....

Voňavé žluté plody, které Češi házejí do koše, protože neznají rozdíl mezi kdoulovcem a kdouloní. Jeden druh je přitom poklad
Voňavé žluté plody, které Češi házejí do koše, protože neznají rozdíl mezi kdoulovcem a kdouloní. Jeden druh je přitom poklad

Kdouloň a kdoulovec, dvě různé rostliny, jeden společný osud: jejich plody končí v kompostu, přestože patří...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.