Pět mužů v kuklách vtrhlo k Sergiu Ricovi při večeři. Bývalého gólmana PSG svázali, tchyni přiložili pistoli k čelu

Podle policejního záznamu bylo 21:54, když v pondělí 19. října 2026 vešli ozbrojení muži hlavními dveřmi do domu ve čtvrti La Juliana v obci Bollullos de la Mitación. Do Sevilly je to odtud zhruba dvacet minut autem. Všichni měli kukly, rukavice a zbraně. U stolu právě večeřel Sergio Rico s manželkou Albou Silvou, oběma dětmi, Albinou matkou a pracovnicí domácnosti. Alarm nikdo nezapínal, protože doma byli všichni.
Co všechno pachatelé odnesli a kam rodinu na konci zavřeli
Jako první o přepadení informoval pořad Vamos a ver televize Telecinco. Podle něj se rodina po vpádu pokusila utéct do jiné části domu, ale nestihla to. Magazín Y ahora Sonsoles na Anteně 3 popsal, že pachatelé gólmana přivázali ke židli. Na ženy křičeli a vyhrožovali jim. Televize Mediaset přidala nejhorší detail celého večera: jeden z mužů měl Albině matce přiložit pistoli k čelu. Dvouletá Carla a čtyřměsíční Sergio zůstali po celou dobu uvnitř. Fyzicky se jich podle dostupných informací nikdo nedotkl.
Pachatelé si odnesli peníze, šperky, hodinky a další cennosti. Podle Mediasetu „vzali úplně všechno“, i věci, které měli lidé v domě zrovna na sobě. Antena 3 uvádí, že rodinu pak zamkli ve sklepě. Cestou ven ohrozili ještě strážného rezidenční čtvrti a podle rozhlasové stanice Onda Cero odjeli Ricovým autem.
Délka přepadení zůstává nejasná, manželé podle deníku La Voz del Sur nedokázali odhadnout, kolik času pachatelé v domě strávili. Hodnotu ukradených věcí zatím nikdo nezveřejnil.
Rico sám vyvrací zprávy o brutálním zbití
Do nemocnice nemusel nikdo. Lékaři i psychologové ošetřili rodinu přímo doma. Zdroje blízké Ricovým popisují její psychický stav slovy „velmi špatně“ a o Albě Silvě říkají, že je „zdrcená“.
Rico vlastní prohlášení v plném znění nevydal. Prostřednictvím lidí ze svého okolí ale odmítl zprávy o „brutálním zbití“, které se rychle rozšířily a vyděsily příbuzné i známé. Podle Onda Cero trval na tom, že šlo o zastrašování, nikoliv o surové fyzické násilí. Pistole u hlavy tchyně v domě, kde je čtyřměsíční dítě, je přitom násilí i bez jediné rány.
Rico vyrostl v Seville, vyhrál s ní Evropskou ligu a přes anglický Fulham se dostal do Paříže, kam v září 2020 po hostování přestoupil natrvalo. Později chytal za katarskou Al-Gharafu. Čeští fanoušci ho mohou znát ze španělského kádru na Euru 2016, do zápasu s Českem ale nezasáhl. Pro gólmana jde o druhou těžkou ránu během několika let: v květnu 2023 se vážně zranil při nehodě s koněm a zotavoval se dlouhé měsíce.
Mrtvý úhel kamer: kudy se pachatelé mohli dostat do střežené čtvrti
Vyšetřovatelé podle Mediasetu a Onda Cero předpokládají, že útok byl cílený a připravený předem. Média píšou o předchozím sledování domu a o tom, že pachatelé znali jeho dispozice i denní režim rodiny. Jejich postup označují za „profesionální“.
La Juliana má ostrahu i kamerový systém. Onda Cero uvádí, že pachatelé mohli proniknout zezadu místem, které kamery nepokrývají. Vyšetřovatelé proto procházejí záznamy a vyslýchají strážné. Stejná stanice zmiňuje i „bandu z východu“ s možným vojenským výcvikem. Guardia Civil tuto informaci nepotvrdila, a dokud se to nestane, je potřeba verzi o cizinecké skupině brát s velkou rezervou.
Pokud se sledování potvrdí, pachatelé si vybrali přesně tu část dne, kdy rodina zabezpečení vypíná sama, protože sedí doma u jídla. Trestní oznámení podali Ricovi na stanici Guardia Civil v Sanlúcar la Mayor. Ke 22. říjnu žádný veřejný zdroj neuváděl zadržení podezřelého a o totožnosti pachatelů nebyly zveřejněny žádné oficiální závěry.
Zloději si na hráče z Paříže došlapují už od roku 2018
Deník L’Équipe v roce 2023 sečetl, že od roku 2018 se terčem vloupání nebo přepadení stalo osm hráčů PSG či jejich rodin. Patří k nim Thiago Silva, Ángel Di María, Marquinhos, Eric Maxim Choupo-Moting a Dani Alves.
Ricovi jsou nejblíž dva případy dalších gólmanů. Gianluigiho Donnarummu přepadli v Paříži v červenci 2023, když byl doma s partnerkou. Pachatelé ho svázali, vyhrožovali zbraní a lehce ho zranili. Škodu stanice RTL odhadla zhruba na 12,5 milionu korun. Alexandre Letellier zažil v prosinci 2023 v okolí Paříže útok, při kterém pachatelé udeřili jeho partnerku. Děti fyzicky nenapadli. Policie krátce po činu zadržela tři ze čtyř podezřelých.
Ricův případ se stal ve Španělsku, dlouho poté, co z PSG odešel. Pachatelé u něj navíc nevyčkávali na zápas ani na reprezentační sraz, kdy je jisté, že hráč doma chybí, a přišli ve chvíli, kdy byla doma celá rodina. Mírnější podobu téhož znají i čeští hráči. Bývalému sparťanovi Miloši Lačnému letos v březnu vykradli dům, zatímco byl v zahraničí, a sám řekl, že pachatelé museli vědět, že bude dům týden prázdný. Antonínu Barákovi se zloději vloupali do domu ve Florencii v den, kdy Fiorentina hrála s Plzní.
Volat 158 až ve chvíli, kdy je to bezpečné
Ozbrojené přepadení obydleného domu je v Česku vzácné. Doporučení policie a ministerstva vnitra se ale dají použít i pro takovou situaci a jejich základem je dát přednost lidem před majetkem. Ozbrojený pachatel ve stresu může zbraň použít, takže hodinky ani šperky nestojí za to, aby se s ním někdo pouštěl do sporu. Děti je dobré držet u sebe a co nejdál od pachatelů. Na linku 158 nebo 112 má smysl volat teprve tehdy, když to nikoho neohrozí.
Po odchodu pachatelů platí nic neuklídit a nesahat na stopy, dokud nepřijede policie. Kdo se vrací domů a má podezření na vloupání, neměl by podle Ministerstva vnitra ČR vcházet dovnitř zbrkle, protože tam ještě někdo může být.
Policie ČR k prevenci doporučuje bezpečnostní dveře, kvalitní zámky, kamery, alarmy a světelné senzory. Ministerstvo vnitra upozorňuje, že sdílet na sociálních sítích, kdy je člověk pryč, je riskantní, a radí neschovávat cennosti na jedno předvídatelné místo. Nejdražší věci podle něj patří do trezoru nebo bankovní schránky a jejich soupis má být doplněný fotografiemi.