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Pět mužů v kuklách vtrhlo k Sergiu Ricovi při večeři. Bývalého gólmana PSG svázali, tchyni přiložili pistoli k čelu

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Pachatelé si vybrali chvíli, kdy seděla u stolu celá rodina a alarm byl vypnutý. Vyšetřovatelé počítají s tím, že dům u Sevilly předem sledovali, a Rico se tak zařadil mezi hráče PSG, na které se zloději v posledních letech zaměřili.
Pět mužů v kuklách vtrhlo k Sergiu Ricovi při večeři. Bývalého gólmana PSG svázali, tchyni přiložili pistoli k čelu

Pět mužů v kuklách vtrhlo k Sergiu Ricovi při večeři. Bývalého gólmana PSG svázali, tchyni přiložili pistoli k čelu

Zdroj: Foto: RCraig09 - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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