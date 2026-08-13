Pět gepardích mláďat drží Praha mimo oči návštěvníků. Rozhodují první týdny jejich života

Když pražská zoo v polovině července oznámila, že se jí podařilo odchovat gepardí paterčata, nešlo o běžnou novinku z kategorie „roztomilý přírůstek“. Šlo o zprávu, kterou chovatelský tým formuloval s viditelnou opatrností. Žádné slavnostní fotky, žádné datum pro veřejnost, žádný slib, že všech pět mláďat kritické období přežije. Jen konstatování, že samice porodila ve venkovním výběhu, že mláďata zatím žijí a že je zoo neukazuje záměrně. Důvod je prostý a tvrdý: v evropských zoo v průměru třetina gepardích mláďat nepřežije první měsíc života.
Třicet procent: číslo, které vysvětluje zavřené dveře
Údaj pochází z chovatelských standardů EAZA, tedy organizace sdružující evropské zoologické zahrady. Přibližně 30 % gepardích mláďat narozených v lidské péči uhyne během prvních čtyř týdnů. Standardy zároveň doporučují po porodu minimalizovat jakékoli vyrušování, omezit přístup ošetřovatelů, oddělit samici od ostatních gepardů, nechat ji s mláďaty v klidu.
Přesně to Praha dělá. Mláďata zůstávají v neveřejném zázemním výběhu, kam nemají přístup návštěvníci ani většina personálu. Zoo sama v tiskové zprávě z 16. července uvedla, že paterčata „kritické období ještě zdaleka nepřekonala“. K 11. srpnu novější potvrzení, že všech pět bezpečně přežilo, v otevřených zdrojích chybí.
Venkovní porod, bouřky a vylizovaná srst
Samice neporodila v boudě ani v interiéru. Porod proběhl přímo ve venkovním výběhu, což je řešení bližší přirozenosti, ale zároveň rizikovější. Zoo jako konkrétní hrozby jmenuje letní bouřky, promoknutí a následné pneumonie. Při jednom z lijáků samice mláďata sušila vylizováním vody ze srsti. Každý takový moment je test.
Příběh samice přitom začal daleko od Prahy a daleko od ideálu. Do Troji dorazila z Francie ve špatném fyzickém i psychickém stavu. Od jara 2023 se její kondice postupně zlepšovala. V roce 2025 poprvé zabřezla, ale porodila mrtvé mládě. Letošní paterčata jsou jejím prvním životaschopným vrhem v Praze.
Osm let ticha a čtvrtinový pokles
Poslední gepardí paterčata se v pražské zoo narodila 14. června 2017. Osmileté čekání není náhoda; EAZA výslovně uvádí, že chov a rozmnožování gepardů „není přímočarý úkol“. Vyžaduje citlivé seznamování samce a samice, správnou sociální strukturu podobnou přírodě, vhodné sousední expozice a minimum stresu. Splnit všechno najednou je logisticky i biologicky náročné.
Kontext je ještě naléhavější. Podle Zoo Praha klesl počet gepardů v evropských zoo od roku 2020 o čtvrtinu. Za poklesem pravděpodobně stojí kombinace faktorů:
- Malá a fragmentovaná populace v lidské péči
- Obtížné párování a nízká reprodukční úspěšnost
- Vysoká mortalita mláďat v prvních týdnech
- Omezený počet zařízení, která gepardy skutečně úspěšně odchovávají
V tomto rámci nejde pražský vrh měřit jako rutinní přírůstek. Jde o test, zda jedna z nejstarších evropských gepardích chovných linií (Praha drží gepardy od roku 1933 a první mláďata odchovala už v roce 1972 jako jedno z prvních zařízení na světě) dokáže fungovat proti nepříznivému trendu.
Kdy se paterčata ukážou veřejnosti
Poslední oficiální vyjádření mluví o druhé polovině srpna 2026, „pokud vše půjde dobře“. Přesné datum zoo nezveřejnila. Speciální vstupenka ani příplatek oznámeny nebyly, platí standardní vstupné a srpnová otevírací doba od 9 do 19 hodin. Kdo chce vývoj mláďat sledovat průběžně, nejspolehlivější cestou jsou oficiální kanály zoo: web, Facebook, Instagram a newsletter.
Co je teď v sázce
Podle nás Praha v tuto chvíli dělá přesně to, co by měla: neprodává atrakci, ale chrání šanci. Pět živých gepardích mláďat v době, kdy evropská populace klesá a třetina vrhů končí úhynem, má vyšší hodnotu než jakákoli fotogenická premiéra. Jestli se všech pět dožije veřejného výběhu, bude to jeden z nejvýznamnějších chovatelských úspěchů pražské zoo za poslední dekádu. Jestli ne, bude to připomínka toho, proč jsou zavřené dveře někdy tím nejlepším, co zoo může nabídnout.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková