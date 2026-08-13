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Pět gepardích mláďat drží Praha mimo oči návštěvníků. Rozhodují první týdny jejich života

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Pět gepardích mláďat se narodilo 18. června 2026, poprvé po osmi letech. Teď bojují o přežití za zavřenými dveřmi.
Pět gepardích mláďat drží Praha mimo oči návštěvníků. Rozhodují první týdny jejich života

Pět gepardích mláďat drží Praha mimo oči návštěvníků. Rozhodují první týdny jejich života

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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