Pět funkcí One UI 8.5, které vám Samsung při prvním zapnutí neukáže. S nimi ovládáte telefon na méně klepnutí

Jde o Soukromé album v Galerii, nahrávání jen vybraného výřezu displeje, editor Quick panelu, modul Home Up v aplikaci Good Lock a tvorbu tapet pomocí AI v Creative Studiu. Každá z nich sídlí jinde. Jedna je v Galerii, dvě ve stažené liště a zbylé dvě v samostatných aplikacích. Nejvíc času přitom ušetří právě ty dvě ze stažené lišty, které s umělou inteligencí vůbec nesouvisejí.
Nejvíc času ušetří dvě funkce schované ve stažené liště
Nahrávání obrazovky v One UI 8.5 umí zachytit jen vybraný kus displeje. Stáhnete Quick panel, klepnete na Záznam obrazovky a v dialogu, který se objeví na začátku, zvolíte „část obrazovky“. Na displeji se objeví rámeček. Jeho velikost můžete upravit ručně, nebo vybrání oblasti přenecháte systému. Hotové video pak obsahuje jen to, co bylo uvnitř rámečku.
Odpadá tím ořezávání v editoru a s ním i nejčastější chyba při sdílení záznamů: ve videu zůstane notifikační lišta nebo jiný obsah, který jste ukazovat nechtěli. Samsung tuto možnost uvádí s podmínkou, že musí být na daném zařízení dostupná. Že ji máte, poznáte až podle toho, jestli vám dialog volbu nabídne.
Druhá funkce se týká samotného Quick panelu. Po stažení lišty stačí klepnout na ikonu tužky a otevře se editor. V něm lze přepínače přesouvat, přidávat nové a u některých prvků měnit pořadí. Když si nahoru dáte třeba hotspot a režim Nerušit a Bluetooth odsunete dolů, nemusíte při každém zapnutí procházet další nabídky.
Soukromé album v Galerii zablokuje i snímky obrazovky
Fotky a videa, které nechcete mít na očích při běžném listování, teď přesunete do Soukromého alba přímo v Galerii. Najdete ho v menu Galerie. Konkrétní snímky do něj dostanete tak, že je označíte, klepnete na tři tečky a zvolíte „Přesunout do soukromého alba“. Album chrání zámek zařízení a Samsung v něm nedovolí pořizovat snímky obrazovky. Kdo vám album otevře přes rameno, si jeho obsah nevyfotí.
Starší způsob, Secure Folder, stojí na platformě Knox a umí oddělit do samostatného kontejneru soubory i celé aplikace. Soukromé album žádný oddělený prostor nevytváří. Je to jednodušší vrstva soukromí uvnitř Galerie. Pro schování fotek před zvědavým okem tedy stačí, kdo potřebuje izolovat aplikace, zůstane u Secure Folderu. Apple podobnou situaci řeší skrytým albem, které od iOS 16 vyžaduje ověření uživatele. Podle oficiálního návodu Samsungu funguje Soukromé album na vybraných zařízeních Galaxy s One UI 8.5.
Kde hledat volné rozmístění ikon, když ho Nastavení nenabízí
Ikony, widgety a složky mimo běžnou mřížku v systémovém Nastavení nenajdete. Potřebujete aplikaci Good Lock, v ní modul Home Up a v něm režim DIY Home Screen. Po jeho zapnutí můžete aplikacím, widgetům i složkám měnit velikost a polohu v rozsahu, který Home Up dovoluje, a rozmisťovat je volněji. Good Lock dřív nebyl dostupný ve všech zemích. V Česku funguje a stáhnete ho z Galaxy Store.
Aplikace ani její moduly nemají českou lokalizaci. U nástroje, který Samsung nabízí právě pro nejhlubší úpravy vzhledu, je to slabé místo, protože názvy voleb si bez češtiny musí každý vyložit sám.
Generování tapet dřív vedlo přes Tapeta a styl, Změnit tapetu a Generativní, kde jste vybrali šablonu a napsali zadání. One UI 8.5 tuto funkci přidává i do Creative Studia. Je to samostatný nástroj, který podle modelu najdete v Edge panelu nebo v seznamu aplikací. Kromě tapet umí vytvářet nálepky a upravovat existující snímky a pracuje s různými typy vstupů. Mít kreativní nástroje pohromadě je praktické. Cesta k tapetě ale vede mimo nastavení pozadí, kde by ji většina lidí hledala, a na některých zařízeních je nutné aplikaci nejdřív aktualizovat z Galaxy Store. Které funkce a jazyky Creative Studio podporuje, se liší podle zařízení a regionu.
Na které telefony One UI 8.5 dorazilo a který ho má z výroby
Samsung ČR v květnu 2026 oznámil, že One UI 8.5 rozšiřuje na řady Galaxy S25 a S25 FE, S24 a S24 FE, skládací Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6 a Z Flip6 a na tablety Galaxy Tab S11 a Tab S10. Galaxy A57 5G se v Česku začal prodávat rovnou s One UI 8.5. Ve verzi s 8 GB operační paměti a 128 GB úložiště stojí 12 999 Kč.
Stejná verze systému ještě neznamená stejnou výbavu. Samsung opakovaně upozorňuje, že dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle modelu a regionu. U záznamu části obrazovky i u Soukromého alba to uvádí výslovně. Jestli máte všech pět funkcí, ověříte jen tak, že je na svém telefonu postupně vyhledáte na místech popsaných výše.