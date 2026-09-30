Pět finále, pět porážek. Jakmile Davidovich Fokina jednou vyhrál, přestal ve finále prohrávatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pět finále, pět porážek. Jakmile Davidovich Fokina jednou vyhrál, přestal ve finále prohrávat
Článek byl publikován 30.09.2026 11:00
Nová sezona NHL odstartovala pěti zápasy. Vancouver přežil velký návrat Edmontonu a vyhrál 6:5 v...
Česko prohrálo s Anglií 0:2 a od 23. minuty hrálo bez vyloučeného Pavla Šulce. Přesto až do poločasu...
Nezávislá komise Premier League uznala Manchester City vinným ze závažného porušování finančních pravidel...
Buffalo Sabres během několika dní přišlo o oba hlavní brankáře. Alex Lyon odstoupil ze čtvrteční přípravy s...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Ariel Helwani chválí OKTAGON 94. Vyzdvihl přes 57 tisíc diváků
- Flick vyšachoval hvězdu Barcelony. Balde dostal za celou sezonu pouhých 12 minut, tři velké kluby už čekají
- Stirling si utahuje z Procházky. Před duelem trénuje jako „samuraj“
- Souboje s Kanem jsou důvod, proč hraju fotbal, říká Krejčí. Porážka s Anglií ho nezlomila, spíš nakopla