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Pět finále, pět porážek. Jakmile Davidovich Fokina jednou vyhrál, přestal ve finále prohrávat

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Alejandro Davidovich Fokina porazil ve finále turnaje v Čcheng-tu Huberta Hurkacze 6:4, 7:6 a získal druhý titul ATP kariéry. Prvních pět finálových zápasů přitom prohrál. První trofej získal až letos v červnu na Mallorce – a od té chvíle má ve finále bilanci 2:0.
Pět finále, pět porážek. Jakmile Davidovich Fokina jednou vyhrál, přestal ve finále prohrávat

Pět finále, pět porážek. Jakmile Davidovich Fokina jednou vyhrál, přestal ve finále prohrávat

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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