Pešán narval sestavu hvězdami a provedl první změny. Pardubice přesto znovu padly doma a z tribun se ozval pískot

Když klub po mistrovské sezoně přivede Davida Tomáška, Matěje Stránského a Tomáše Noska, očekávání stoupnou na úroveň, kde už se netoleruje ani zaváhání. Filip Pešán to ví. Před čtvrtým extraligovým kolem sezony 2026/27 proto poprvé výrazně přeskládal útočné řady, posunul Noska z druhé do třetí formace, vytáhl Kondelíka na centra k Tomáškovi a Smejkalovi a Vladimíra Sobotku odsunul do čtvrté lajny. Výsledek? Pardubice vedly 2:1, měly přesilovku pět na tři, a přesto prohrály. Podruhé ze tří domácích extraligových zápasů. Tentokrát s Libercem, který do Pardubic přijel s jediným bodem v tabulce a odjel s první výhrou sezony.
Hvězdná soupiska, rozkolísaný výkon
Na papíře vypadá pardubický útok jako sen každého sportovního ředitele v extralize. Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Stránský, Tomášek, Nosek, Sobotka, šest jmen, která by pohodlně naplnila dvě elitní formace kdekoliv v soutěži. Jenže papír neboduje. Červenka si proti Liberci připsal tři asistence, Sedlák gól a nahrávku, Stránský gól a asistenci. Individuální produkce tedy fungovala. Co nefungovalo, byl celek.
Pešán po zápase pojmenoval tři věci: slabé souboje, nevyužitou dlouhou přesilovku a dva góly, na které Dynamo soupeři přímo nahrálo z vlastní hokejky. „Byli jsme slabí v soubojích, narazili jsme na úporného soupeře,“ řekl trenér v pozápasovém hodnocení podle sekundárního přepisu na Banai.cz. Žádné alibi, žádné výmluvy na rozhodčí. Jen konstatování, že detail rozhodl.
Zlomové minuty, které Pardubice ztratily
Průběh zápasu přesně ilustruje, proč je pardubický problém tak frustrující. Dynamo ve druhé třetině otočilo na 2:1 a vzápětí dostalo přesilovku pět na tři, ideální moment k tomu, aby soupeře zlomilo. Jenže v početní výhodě nedalo gól. A Liberec odpověděl bleskově: pouhých 37 sekund po pardubickém obratu srovnal. Psychologický efekt byl devastující. Místo vedení o dva góly najednou remíza a ztráta hybnosti.
Třetí třetina pak patřila hostům. Když Filip Sandberg v 51. minutě zvýšil na 4:2 pro Liberec, z tribun se ozval hlasitý pískot. Kotel fandil dál, ale širší publikum v hale dávalo najevo, co si o výkonu myslí. Pardubice sice ještě snížily, konečný stav 4:5 ale nic nezměnil.
Kontext: ne krize, ale varování
Důležité je zasadit situaci přesně. Pardubice neprohrály doma třikrát v řadě; mezi porážkami s Hradcem (3:5) a Libercem (4:5) porazily Karlovy Vary 5:2. V Lize mistrů navíc doma zvládly obě utkání, Tychy 6:0 a Rögle 1:0. „Domácí krize“ je tedy zatím čistě extraligový motiv.
Jenže právě extraliga je měřítko, které fanoušky zajímá nejvíc. A čísla z tribun mluví vlastní řečí:
- Hradec Králové (3:5): 10 194 diváků
- Karlovy Vary (5:2): 8 972 diváků
- Liberec (4:5): 8 157 diváků
Klesající návštěvnost po pouhých třech domácích zápasech je signál, který vedení klubu nemůže ignorovat. Po čtyřech odehraných kolech stály Pardubice na čtvrtém místě tabulky se šesti body a skóre 15:13, podle iSportu za Třincem s devíti body a Kladnem s osmi. Tabulkový propad to není. Ale rezerva nahoře se tenčí.
Přecpaný útok hledá hierarchii
Pardubický problém nevypadá jako nedostatek kvality. Vypadá jako přebytek ofenzivních ambicí bez jasně usazené hierarchie. Pešán už po třech kolech přestavěl centra i křídla, tempo zásahů, které u týmu s takovou soupiskou překvapí. Proti Hradci mluvil o „okýnkách“ v obraně po otevření hry, proti Liberci o soubojích a detailech. Pokaždé jiný symptom, ale společný jmenovatel: tým ještě neví, kdo kde přesně hraje a co přesně dělá, když přijde tlak.
Zajímavé je, že Pardubice doma neztrácely s rozjetými favority. Hradec po třech kolech figuroval na devátém místě se třemi body. Liberec přijel s jedním. Obhájce titulu tedy padal se soupeři, kteří sami teprve hledali formu, jenže ti hráli kompaktněji.
Co bude dál
Příští domácí zápas přijde až v úterý 29. září proti Motoru České Budějovice. Předtím Dynamo čekají dva venkovní duely, v pátek v Mladé Boleslavi a v neděli v Brně. Dva zápasy mimo enteria arénu, kde tlak tribun nedoléhá. Pešánova pozice podle dostupných zdrojů ohrožená není, ale každá další domácí ztráta posune debatu z „neusazeného startu“ do úplně jiné kategorie. Osm tisíc diváků, kteří přišli na Liberec, si pamatuje, jak vypadal titul. A pamatují si i ten pískot.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka