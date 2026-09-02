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Pes žere trávu a pak zvrací. Většina lidí to řeší špatně, říká odborník. Kdy volat veterináře

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Pokud váš pes neustále žere trávu, nemusíte se tolik obávat. Se vší pravděpodobností se potřebuje jen pročistit nebo hledá živiny.
Pes žere trávu a pak zvrací. Většina lidí to řeší špatně, říká odborník. Kdy volat veterináře

Pes žere trávu a pak zvrací. Většina lidí to řeší špatně, říká odborník. Kdy volat veterináře

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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