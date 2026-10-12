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Pes zaseknutý v trampolíně i papoušek vysoko na stromě. Hasiči se nenudili

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Dennívýzva
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Netradiční záchrannou akci mají na svém kontě hasiči ze Stráže u Tachova. Volali jim zoufalí majitelé psa plemene šeltie. Tento malý, ale velmi aktivní pes se při dovádění na zahradě nešťastně zasekl v trampolíně. Naopak hasiči v Dobřanech museli šplhat do výšin pro uvízlého papouška.
Pes zaseknutý v trampolíně i papoušek vysoko na stromě. Hasiči se nenudili

Pes zaseknutý v trampolíně i papoušek vysoko na stromě. Hasiči se nenudili

Zdroj: JSDH Stráž, JSDH Dobřany
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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