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Pes vám olizuje bosé nohy a vy si myslíte, že je to láska. Veterináři říkají, že skutečný důvod je úplně jiný

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Bosé chodidlo po večerní procházce, nohy na gauči a pes je u nich okamžitě. Jazyk pracuje metodicky, od paty po prsty, a zastavit ho vyžaduje víc než jedno „nech toho“.
Pes vám olizuje bosé nohy a vy si myslíte, že je to láska. Veterináři říkají, že skutečný důvod je úplně jiný

Pes vám olizuje bosé nohy a vy si myslíte, že je to láska. Veterináři říkají, že skutečný důvod je úplně jiný

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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