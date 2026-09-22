Pes vám olizuje bosé nohy a vy si myslíte, že je to láska. Veterináři říkají, že skutečný důvod je úplně jiný

Většina majitelů si scénku přeloží jako psí polibek. Veterinární a behaviorální výzkum ale ukazuje, že za rituálem stojí chemický koktejl na povrchu kůže: sůl v potu, těkavé organické látky, mikrobiální stopy. K tomu se přidává silný naučený mechanismus: pes olízne, člověk zareaguje, a tím celý cyklus zpevní. Náklonnost z rovnice vypadnout nemusí, jenže sama o sobě nevysvětlí, proč čtyřnohý společník míří zrovna na bosá chodidla a proč se zvyk opakuje den za dnem.
Proč je bosé chodidlo pro psí nos tak lákavé
Lidská noha patří mezi místa s nejvyšší produkcí potu. Pot obsahuje sodík a chloridy, tedy sůl, která psovi chutná, a zároveň nese směs těkavých organických sloučenin (VOC), jež fungují jako pachový otisk majitele. Na povrchu kůže se k tomu přidávají stopy mikrobiomu a zbytky prostředí, kterým člověk prošel.
Pro psa je tahle vrstva dat mimořádně bohatá. Zatímco oblečená paže nebo krk nabízejí omezenější pachový profil, bosé chodidlo funguje jako sběrný uzel: pot, kožní bakterie, environmentální rezidua. A pes při kontaktu jazykem zapojuje současně chuťové receptory i čich, takže z jednoho olíznutí extrahuje víc informací najednou.
American Kennel Club v popularizačním veterinárním výkladu připomíná i roli Jacobsonova orgánu, vomeronasálního systému, který propojuje čichovou a chuťovou dráhu a umožňuje psovi zachytit chemické signály, které běžný nos přehlédne.
Po sportu nebo v letních měsících, kdy chodíme víc naboso a víc se potíme, se množství i koncentrace těchto látek na kůži zvyšuje. Pravděpodobně proto se rituál v teplém počasí zintenzivňuje. Přímý behaviorální experiment na tuto souvislost sice chybí, ale fyziologie potu takový závěr silně podporuje.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co všechno pes z vašeho potu vyčte, a co už domýšlíme
Studie publikovaná v
PLOS ONE v roce 2022 prokázala, že psi dokáží rozlišit bazální a akutně stresový pachový vzorek člověka s celkovou úspěšností 93,75 %. Další výzkum z roku 2018 ukázal, že lidské chemosignály strachu vyvolávají u psů vyšší srdeční frekvenci a více stresových projevů. Pach člověka tedy pro psa nenese jen identitu, ale i emoční náboj.
Oblíbená teze, že pes z chodidla „pozná, kde jste byli a co jste jedli“, má ovšem slabší oporu. Strava skutečně mění tělesný pachový podpis (metabolity česneku se například prokazatelně objevují v moči i kožních výparech). Podobně environmentální stopy na kůži mohou psovi naznačit, jakým terénem jste prošli.
Co je dobře podložené:
Slaná chuť – sodík a chloridy v potu fungují jako primární chuťový podnět. Pachový profil majitele – fMRI studie z roku 2015 prokázala, že vůně známého člověka aktivuje u psa oblast kaudátu silněji než jakýkoli jiný pach, včetně pachu jiných psů. Samotná známá vůně má pro zvíře odměňující hodnotu. Stresové markery – změny VOC na kůži při psychickém napětí pes zachytí a reaguje na ně. Mikrobiální a environmentální stopy – kůže nese širší pachový mix, který se mění s aktivitou, prostředím i zdravotním stavem. Jak si pes olizování nechtěně vytrénuje díky vaší reakci
Tady vstupuje do hry operantní podmiňování. Pes olízne chodidlo, majitel sebou trhne, zasměje se, řekne „fuj“, odstrčí ho. Každá z těchto odpovědí je pro psa sociální kontakt, a tedy odměna.
VCA Animal Hospitals výslovně upozorňuje, že i odmítavá reakce může nežádoucí chování zpevňovat.
K tomu se přidává biochemická vrstva na straně samotného zvířete. Lízání uvolňuje endorfiny a působí uklidňujícím způsobem. Při pozitivním fyzickém kontaktu s člověkem navíc u psů stoupá hladina oxytocinu. Vzniká tak dvojitá smyčka: pes se lízáním zklidní a zároveň inkasuje pozornost. Nepravidelná odměna (někdy ho necháte, jindy odstrčíte) chování paradoxně ještě víc upevní, protože občasné posilování je v behaviorální psychologii nejodolnější vůči vyhasínání.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková