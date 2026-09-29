Pes při výcviku najednou přestane poslouchat a čuchá zem. Většina majitelů ho plísní, přitom jim dává jasný signál

Představte si scénu: štěně v parku vykoná povel několikrát za sebou, při dalším opakování skloní hlavu k zemi a začne intenzivně čuchat trávu. Majitel zvýší hlas nebo zatáhne za vodítko, pes pokračuje v čichání. Co vypadá jako vzdor, bývá ve skutečnosti signál, že mozek mladého zvířete dosáhl kapacity a potřebuje přestávku.
Proč pes čuchá zem místo plnění povelu
Náhradní chování funguje jako psychický ventil: při přílivu podnětů — nový prostor, cizí psi, hluk ulice nebo opakovaný povel — pes přesměruje napětí jinam. Čichání země je běžné, protože čich je pro psa dominantní smysl a návrat k němu má uklidňující efekt. VCA Animal Hospitals řadí čichání mezi náhradní chování a AKC upozorňuje, že na prvních lekcích nebo v novém prostředí je čichání podlahy či okolí obzvlášť časté.
Vedle čichání se objevují další subtilní stresové projevy: zívání mimo únavu, olizování pysků, rychlé mrkání, zalehnuté boltce, přenesení váhy na zadní tlapky nebo ztuhnutí celého těla. Rozhodující je kontext a souběh signálů — samotné jedno zívnutí nemusí nic znamenat, ale zívání doprovázené odvrácením hlavy a odmítáním pamlsku už vypráví jasný příběh.
Proč majitelé jemné stresové signály přehlížejí
Studie Chiary Mariti a kolegů publikovaná v Journal of Veterinary Behavior zkoumala odpovědi 1 190 majitelů a ukázala, že lidé spolehlivěji zaznamenávají zjevné projevy stresu (třes, kňučení, schovávání), zatímco jemné signály, jako odvracení pohledu, olizování nosu nebo zívání, jim často unikají. AVSAB upozorňuje, že trestání v takových situacích vychází z mylného předpokladu, že pes přesně ví, co se od něj žádá, a záměrně odmítá spolupracovat.
Kdy pes „najednou neposlouchá“ a co za tím stojí
Častý okamžik frustrace nastává, když pes doma plní povely bez problémů, ale v rušném prostředí jako park se chová, jako by nic neslyšel. AKC vysvětluje, že chování bylo natrénováno v kontextu s nízkou mírou rušivosti a přesun do složitějšího prostředí je velký skok v obtížnosti. K tomu se přidává mentální únava: VCA uvádí, že duševní práce může psa vyčerpat srovnatelně s dlouhou fyzickou aktivitou, a další opakování v tomto momentu vede k „vypnutí“ — čichání, bloumání nebo odpojení od člověka.
Kolik minut výcviku mladý pes skutečně zvládne
- Jednotlivý cvik: 2–5 minut u štěněte, pak změna aktivity nebo pauza.
- Celý tréninkový blok: maximálně 5–10 minut, u začátečníků spíše kratší konec rozpětí.
- Frekvence: raději několik krátkých bloků rozložených přes den než jedna dlouhá lekce.
- Nácvik na vodítku: 5–10 minut podle doporučení AKC, poté volný pohyb.
Klíčové pravidlo: skončit dřív, než pes „odpadne“. Ideální je ukončit blok tak, aby zvíře splnilo jednoduchý, dobře známý úkol, dostalo odměnu a odešlo s pocitem úspěchu.
Jak reagovat, když pes začne čuchat místo práce
- Snížit nárok — přejít na jednodušší verzi cviku, kterou pes bezpečně ovládá.
- Změnit prostředí — ustoupit o pár kroků od rušivého místa nebo se otočit zády k dění.
- Vyžádat jednu snadnou odpověď a odměnit — pes získá zpět pocit kompetence.
- Sledovat, co následuje — pokud se objeví zívání, odmítání pamlsku, ztuhnutí nebo bloumání, blok ukončit.
Po ukončení náročného bloku pomáhá dekompresní procházka: volné čichání na delším vodítku bez požadavků, které psa zklidní a často zlepší následné soustředění, jak uvádí AKC.
V českém prostředí se problematika stresových signálů při výcviku dostává do popředí: Moravskoslezský kynologický svaz ve svých materiálech pracuje s kategorií stresových signálů a uvádí, že chování projevující strach či napětí znehodnocuje cvik. Specializované kurzy, které se věnují varovným, stresovým i uklidňujícím signálům, nabízí například Psí univerzita.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková