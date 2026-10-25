Pes není pouze věrným přítelem člověka. Jeho přítomnost v domácnosti může mít překvapivý vliv na zdraví

O tom, že je pes nejlepší přítel člověka, není žádných pochyb. Podívejte se však, jaké pozitivní přínosy přichází s jeho vlastnictvím.
Čas strávený se psími společníky může dělat zázraky, a to ve formě bezpodmínečné lásky, oddanosti a poslušné společnosti. Nejnovější výzkumy ukazují, že vlastnictví psa je pro člověka
dobré jak po fyzické, tak i emociální stránce. Psi nás totiž činí šťastnějšími, zdravějšími a pomáhají nám zvládat krize. Je však toto poznání založeno na pocitu, nebo je v tom něco jiného? Podívejte se na tyto vědecky podložené výhody vlastnictví psa. Díky psům se budete cítit méně osamělí
Psi tu pro vás mohou být, i když lidé ne. Nabízejí bezpodmínečnou lásku, emociální podporu a neustálé mazlení, které pomáhá odvrátit sociální izolaci.
Malá australská studie zjistila, že vlastnictví psa snižuje osamělost. Celostátní průzkum mezi majiteli a nemajiteli domácích mazlíčků zjistil, že 85 % respondentů se domnívá, že interakce s domácími mazlíčky snižuje osamělost. Většina z nich se také shoduje na tom, že interakce mezi lidmi a domácími mazlíčky může pomoci řešit sociální izolaci. Fotografie: Freepik Psi vás dělají šťastnějšími
Je dokázané, že už jen pohled na psa vám umí zvednout náladu. Jedna japonská studie z roku 2009 zjistila, že pohled do psích očí
zvyšuje hladinu oxytocinu, látky, která je známá také jako „hormon lásky“. Kromě obecných zdravotních výhod, které vlastnictví psa přináší, jsou psi přirozeným zlepšovačem nálady. Podle další studie z roku 2017 trpí osoby s AIDS o dost méně depresemi, pokud vlastní domácího mazlíčka.
Vlastnictví psa prospívá vašemu srdci
Vlastnictví psa vám může pomoci žít déle. Z komplexní přehledu studií publikovaných v letech 1950–2019 bylo zjištěno, že majitelé psů disponují nižším rizikem úmrtí. Studie naznačují, že
majitelé psů mají nižší hladinu krevního tlaku a lépe zvládají stresové situace. Dokonce i u lidí, kteří v minulosti prodělali koronární příhody, se riziko úmrtí snížilo ještě více. Výzkumy dospěly k závěru, že pouto mezi lidmi a psy snižuje stres, který je hlavní příčinou kardiovaskulárních problémů. Fotografie: Freepik Psi vám pomohou odstranit stres
Váš psí společník vám může nabídnout útěchu a zmírnit vaše starosti. Četné studie ukazují, že normální a terapeutičtí psi pomáhají zmírnit stres a úzkost. I pouhé pohlazení známého psa
snižuje krevní tlak, srdeční tep, zklidňuje dýchání a uvolňuje svalové napětí. Vědci z Washingtonské státní univerzity zjistili, že pouhých 10 minut hlazení psa může mít pro váš organismus významný vliv. U účastníků studie došlo k výraznému snížení hladiny kortizolu, hlavního stresového hormonu. Psi vás neustále povzbuzují k pohybu
Ty dlouhé túry po chodnících a pěších stezkách se sčítají. Z britské studie z roku 2019 vyplývá, že majitelé psů mají téměř čtyřikrát
větší pravděpodobnost, že splní doporučenou každodenní fyzickou aktivitu, než ti, kteří žádného domácího mazlíčka nevlastní. Majitelé psů stráví totiž každý týden téměř tři sta minut procházkami se svými psími mazlíky, což je o dvě stě minut chůze více, než u lidé bez nich.
Zdroj: American Kennel Club
The post
Psí miláček v domácnosti není jen nejlepším přítelem. Má také výrazný vliv na zdraví, což málokdo ví appeared first on BydlímeÚtulně.cz.