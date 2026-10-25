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Pes není pouze věrným přítelem člověka. Jeho přítomnost v domácnosti může mít překvapivý vliv na zdraví

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O tom, že je pes nejlepší přítel člověka, není žádných pochyb. Podívejte se však, jaké pozitivní přínosy přichází s jeho vlastnictvím.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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