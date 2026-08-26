Pervitin za půl milionu vyráběl doma. Muže z Novojičínska drží policie ve vazbě

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Pervitin za půl milionu vyráběl doma. Muže z Novojičínska drží policie ve vazběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kriminalisté z Novojičínska obvinili šestačtyřicetiletého muže z výroby a distribuce pervitinu. Podle policie vyrobil a prodal více než půl kilogramu drogy v hodnotě přesahující…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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