Vůně medu a perníkového koření se drží v kuchyni ještě dlouho po vytažení posledního plechu. Perníkové řezy s povidly a čokoládou ale potřebují před podáváním trochu trpělivosti. Mezi tmavými pláty se ukrývá jemný krupicový krém a švestková povidla, od kterých těsto během odležení postupně zvláční. K odpolední kávě pak nabídnete měkký moučník, ve kterém sladkost medu vyvažuje ovocná chuť a vrstva hořké čokolády.
Perník má za sebou dlouhou řemeslnou tradici a kdysi býval vzácnou pochoutkou. Med a dovážené koření patřily k drahým surovinám, takže si ho nemohl dopřát každý. Zajímavou stopu jeho původu nese i název, který se odvozuje od někdejšího „peprníku“ a pepře používaného k ochucení těsta. Perníkáři si své směsi střežili a pečivo často tvarovali v dřevěných vyřezávaných formách. Dnešní vrstvené řezy jsou jiným moučníkem, na spojení medu a voňavého koření ale navazují.
Právě perníkové koření určuje, jak budou pláty vonět. Směsi se složením liší, vedle skořice v nich bývá hřebíček, anýz, badyán nebo zázvor. Výraznější med jejich chuť ještě podpoří, jemný květový ji nechá více vyniknout. Švestková povidla přidávají ovocnou hloubku a příjemně vyvažují sladkost krému. Nejlépe se hodí hustá, která na plátu drží a nevytékají po stranách. Krupicová náplň pak všechny výrazné chutě zjemní, aniž by je přehlušila.
Řezy připravte s předstihem a dopřejte jim dostatek času v lednici. Po odležení se budou lépe krájet a jednotlivé vrstvy zůstanou pěkně pohromadě. Na menší pohoštění je nakrájejte na úzké obdélníčky, ke kávě můžete nabídnout větší čtverce. Hořká čokoláda na povrchu příjemně doplní sladký krém i medové těsto. Při krájení pomůže nahřátý a osušený nůž, kterým nejprve jemně proříznete polevu, aby zbytečně nepraskala.
Do menšího hrnce dejte máslo, med, cukr, kakao a perníkové koření. Na mírném ohni za průběžného míchání zahřívejte, až se máslo rozpustí a vše se spojí. Směs nevařte a nesnažte se dlouhým zahříváním rozpustit každý krystalek cukru. Odstavte a nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
Do mísy prosejte mouku a důkladně ji promíchejte s jedlou sodou. Přidejte vejce, mléko a vychladlou medovou směs. Nejprve suroviny spojte vařečkou a potom rukama vypracujte hladké, stejnoměrné těsto. Rozdělte ho na 3 stejně velké díly.
Troubu předehřejte na 180 °C s horním a dolním ohřevem. Každý díl těsta vyválejte na samostatném pečicím papíru na obdélník o rozměrech přibližně 24 × 35 cm. Pro snadnější válení můžete těsto přikrýt druhým listem papíru, který před pečením odstraníte. Pláty vyválejte rovnoměrně, aby se tenčí okraje nepřipalovaly dříve než střed.
První plát přeneste i s pečicím papírem na plech a pečte přibližně 12–14 minut. Stejným způsobem postupně upečte zbývající 2 pláty. Po vytažení budou ještě měkké, proto je nechte zpevnit na plechu a teprve potom opatrně přesuňte na rovnou podložku. Při chladnutí ztvrdnou, což je u tohoto těsta běžné.
Do hrnce nalijte mléko na krém, přisypte cukr a krupičku a promíchejte metličkou. Za stálého míchání pozvolna přiveďte k mírnému varu. Vařte přibližně 5–8 minut podle jemnosti krupičky, dokud nevznikne hustá kaše. Odstavte, vmíchejte vanilkový extrakt a povrch zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se kaše přímo dotýkala. Nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
Změklé máslo vyšlehejte do světlé a nadýchané pěny. Po lžících přidávejte vychladlou krupicovou kaši a každou dávku krátce zašlehejte. Máslo i kaše by měly mít podobnou pokojovou teplotu, aby se krém nesrazil. Pokračujte, dokud nevznikne hladká, stejnoměrná náplň.
První vychladlý plát vložte do formy vyložené pečicím papírem. Opatrně ho potřete 1/2 povidel a na ně rozetřete 1/2 krupicového krému. Přiklopte druhým plátem a stejným způsobem přidejte zbývající povidla i krém. Navrch položte poslední plát a lehce ho přitlačte.
Povrch zakryjte pečicím papírem a položte na něj rovné prkénko, které moučník lehce a rovnoměrně zatíží. Nepřidávejte těžká závaží, aby se krém nevytlačil po stranách. Formu zakryjte a uložte přes noc do lednice. Během odležení pláty postupně změknou a spojí se s náplní. Čokoládovou polevu naneste až po odstranění prkénka a papíru.
Čokoládu nasekejte nadrobno a dejte do suché misky. Smetanu zahřejte těsně pod bod varu, nalijte na čokoládu a nechte přibližně 2 minuty stát. Potom pomalu míchejte do hladké polevy a rovnoměrně ji rozetřete na odleželý moučník. Uložte přibližně na 30 minut do lednice, aby poleva zpevnila. Řezy krájejte nahřátým a osušeným nožem, který mezi jednotlivými řezy otřete.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová