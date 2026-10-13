Perníkové řezy s kakaovým těstem a jemnou polevou: Vůně skořice a hřebíčku, která k podzimu prostě patří

jsem dlouho nebrala úplně vážně. Perníkové řezy Litý perník? V hlavě mi seděl někde mezi rychlým koláčem na plech a jednodušší verzí poctivého perníku, který se hněte, odpočívá a vůbec se kolem něj dělá víc práce. Jenže pak přišlo jedno listopadové odpoledne, venku tma skoro hned po třetí, času málo a chuť na sladké dost neodbytná. Pekla jsem je spíš z nouze. Od té doby se k nim vracím častěji, než bych byla čekala. Tmavý měkký korpus vonící hřebíčkem a kardamomem, uprostřed nakyslá , nahoře hladká čokoláda. Na stole vypadají skoro rybízová marmeláda svátečně, přitom práce je s nimi překvapivě málo.
Aby litý
neskončil jen jako perník „ke kávě, když doma nic není“, pomůžou hlavně dvě věci. rychlý moučník První: namíchat si vlastní perníkové koření a nesypat do těsta automaticky hotovou směs ze sáčku. Vůně je nesrovnatelně výraznější. Druhá: přidat část žitné mouky. Těstu dá trochu pevnější stavbu, ale nezabije jeho vláčnost.
Můj tip zní: Koření drtím až těsně před přidáním do těsta. Stačí hmoždíř, pár hřebíčků, nové koření, kardamom, špetka pepře a kousek badyánu. Zabere to minutu, možná dvě, ale rozdíl ucítíte hned. Jak se koření rozdrtí, uvolní se éterické oleje a kuchyně začne vonět úplně jinak než po běžné směsi z papírového sáčku. Recept na vláčné perníkové řezy s rybízovou marmeládou a čokoládovou polevou
Z jednoho plechu o velikosti přibližně
30 × 40 cm vyjde dost porcí i pro návštěvu. Celkem: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě
Těsto: 200 g hladké mouky 80 g žitné mouky 40 g holandského kakaa 150 g krupicového cukru 2 lžíce povidel 2 vejce (pokojová teplota) 200 ml mléka (pokojová teplota) 100 ml slunečnicového oleje 1 sáček prášku do pečiva čerstvě namletá směs koření: hřebíček, nové koření, kardamom, špetka pepře, badyán
Mazání a polevu: 200 g rybízové marmelády (ideálně s kousky ovoce) 150 g hořké čokolády (min. 55 %) 50 ml smetany ke šlehání 20 g másla Postup přípravy perníkových řezů s čokoládovou polevou
1. Troubu předehřejte na
170 stupňů, u horkovzduchu bude stačit 155 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem. Vejce a mléko vytáhněte z lednice včas, aby nebyly studené. Těsto se pak lépe spojí a korpus nebude zbytečně těžký a hutný.
2. V hmoždíři podrťte
koření: hřebíček, nové koření, semínka z kardamomových tobolek, trochu pepře a vnitřky hvězdiček badyánu. Množství si můžete upravit podle chuti. Perník ale výraznější koření snese, bez něj je to spíš jen tmavý moučník.
3. Do větší mísy nasypte suché suroviny:
hladkou mouku, žitnou mouku, kakao, cukr, prášek do pečiva a čerstvě rozdrcené koření. Krátce je promíchejte metlou. Hlavně kakao má ve zvyku držet se v malých hrudkách, takže se vyplatí ho trochu rozrušit.
4. V jiné nádobě prošlehejte
vejce s olejem a mlékem, potom vmíchejte povidla. Tekutou část nalijte k moučné směsi a míchejte jen do chvíle, kdy vznikne hladké těsto bez suchých míst. Dlouhé míchání mu neprospěje, po upečení by mohl být korpus tužší.
5. Těsto přelijte na připravený plech a stěrkou ho roztáhněte do rovnoměrné vrstvy. Pečte
25 až 30 minut. Upečeno je ve chvíli, kdy špejle nebo párátko zapíchnuté doprostřed vyjde čisté. Povrch by měl být spíš matný, ne mokře lesklý. Mezitím si připravíme polevu
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1. Upečený perník nechte na plechu chladnout asi
15 až 20 minut. Pak ho opatrně rozřízněte vodorovně na dvě podobně silné části. Nejlépe se na to hodí dlouhý ostrý nůž se zoubky; s krátkým nožem to bývá zbytečné trápení a drobky jsou všude.
2. Spodní plát potřete
rybízovou marmeládou. Tady se nemusí šetřit, vrstva má být v řezu dobře znát. Nakyslý rybíz stáhne sladkost čokolády a celý moučník pak nepůsobí tak těžce. Přiklopte druhým plátem a zlehka přitlačte.
3. Na polevu nasekejte
čokoládu a rozpusťte ji se smetanou a máslem. Můžete použít vodní lázeň, případně mikrovlnnou troubu v krátkých, zhruba 30sekundových intervalech. Po každém ohřátí promíchejte. Máslo polevu zjemní, dodá jí lesk a při krájení nebude tolik praskat.
4. Čokoládovou polevu nalijte na perník a rozetřete stěrkou. Nechte ji při pokojové teplotě tuhnout
20 až 30 minut, potom plech přesuňte do lednice. Krájejte až ve chvíli, kdy je poleva pevná. Nejhezčí řezy uděláte ostrým nožem namočeným v horké vodě a otřeným dosucha. Foto: Cooky.cz, Perníkové řezy s kakaovým těstem a jemnou polevou: Vůně skořice a hřebíčku, která zaplní celý byt Tipy redakce: Žitná mouka: Když část hladké mouky nahradíte žitnou, perník zůstane měkký i třetí den. Samotná pšeničná mouka má tendenci vysychat o něco rychleji. Rybíz a zdraví: Rybízová marmeláda není v řezech jen kvůli chuti. Černý rybíz patří podle Healthline mezi ovoce s vysokým obsahem vitamínu C a antioxidantů, takže výčitky se dají na chvíli odložit stranou. Koření: Pokud nemáte hmoždíř, nasypte celé koření do pevného sáčku a několikrát ho přejeďte válečkem. Není to nejuhlazenější metoda, ale funguje. A pořád je lepší než stará mletá směs, která v komoře leží od minulých Vánoc. Poleva nepraskne: Máslo v čokoládě není jen na lesk. Polevu trochu změkčí a omezí praskání, které bývá vidět hlavně při krájení dobře vychlazených řezů. Skladování: Řezy uchovávejte v lednici, zakryté fólií. Vláčné vydrží 4 až 5 dní. Před podáváním jim nechte asi 10 minut při pokojové teplotě; studená čokoláda je tvrdší a koření za chladu tolik nevoní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline