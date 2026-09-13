Peřina se nevejde do pračky? Zkušená hospodyňka ji složí jedním trikem tak, že se vejde i ta největší duchna

Celý trik stojí na geometrii. Když duchnu rozložíte na čistou podlahu, přeložíte napůl a vzniklý pruh harmonikově poskládáte do tvaru písmene S, získáte kompaktní balík, který zabírá v bubnu výrazně méně místa než chaoticky nacpaná koule textilu. Mezi vrstvami zůstanou mezery, kudy proudí voda i prací prostředek, a peřina se skutečně propere, místo aby se jen namočila zvenku. Výrobce praček Beko popisuje základ postupu přímo v návodu k programu Duvet: sundat povlak, přeložit napůl, vložit tak, aby textil neležel na manžetě ani na skle dvířek. Harmonikové skládání do „S“ či „Z“ je námi dohledaný doplněk, který tento princip rozvíjí o krok dál.
Jak správně složit syntetickou peřinu, aby se vešla do bubnu
Rozložte přikrývku na rovný, čistý povrch. Přeložte ji podélně na polovinu, z obdélníku 200 × 140 cm vznikne pruh zhruba 100 × 140 cm. Teď ten pruh skládejte harmonikově: jednu třetinu přeložte nahoru, druhou dolů, jako byste skládali dopis. Výsledný balík by měl volně projít otvorem pračky a po vložení zabírat maximálně tři čtvrtiny objemu bubnu.
Klíčové je slovo „volně.“ Peřina potřebuje prostor k pohybu, aby se v ní voda a detergent rovnoměrně rozptýlily. LG ve svém návodu k plnění praček upozorňuje, že přecpaný buben zhoršuje výsledek praní a zvyšuje opotřebení stroje. Pokud musíte přikrývku do otvoru tlačit silou, buben je příliš malý.
Kde končí domácí pračka a začíná velkokapacitní buben
Beko u programu Duvet stanovuje strop na jednu dvojitou syntetickou peřinu 200 × 200 cm. Bosch ve svém nákupním průvodci doplňuje, že duchna king size vyžaduje minimálně devítikilový buben; šesti- až sedmikilový stroj se při takovém nákladu přetíží. Český výrobce SCANquilt u přikrývek z dutého vlákna požaduje pračku s kapacitou alespoň sedm kilogramů, třetinovou dávku pracího prostředku, přidané máchání a nejnižší možné otáčky odstřeďování.
Pro běžnou jednolůžkovou syntetickou peřinu má skládací fígl silnou šanci, kupuje domácímu stroji pár rozhodujících centimetrů prostoru. U francouzských rozměrů 240 × 200 cm nebo u partnerských přikrývek s extra nadýchanou výplní ale domácí buben zpravidla kapituluje. Tady se vyplatí přepnout do jiného režimu.
Rozhodovací strom vypadá takto:
Etiketa říká „lze prát v pračce“ a peřina se po složení vejde volně → domácí pračka, program pro lůžkoviny nebo šetrný syntetický cyklus, 60 °C, snížené otáčky. Peřina se vejde jen silou, nebo etiketa chybí → ruční praní ve vaně jako nouzové řešení, pravidelné větrání a lehké vysávání jako odklad plného praní. Rozměr přesahuje kapacitu bubnu → samoobslužná prádelna s 18kg pračkou. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Kolik stojí velký buben v české samoobslužné prádelně
Velkokapacitní samoobslužné prádelny fungují v Praze, Brně, Českých Budějovicích i menších městech. Cenový rozptyl za osmnáctikilový cyklus se pohybuje mezi 200 a 240 Kč, sušení v pětadvacetikilové sušičce přijde na dalších 100 až 150 Kč za dvacet až pětadvacet minut. Kompletní vyprání a usušení peřiny tak vychází orientačně na 300 až 390 Kč a časově zabere zhruba hodinu.
Služba Orientační cena Doba ABK Laundry Praha, 18kg pračka 200 Kč cca 40 min Samoobslužná prádelna Brno, 18kg pračka 200 Kč cca 40 min Speed Queen Kolín, 18kg pračka 225 Kč cca 40 min Sušení (25kg sušička, 20–25 min) 100–150 Kč 20–25 min Čistírna Žehlík, peřina jednolůžko 399 Kč do 72 hodin Čistírna Žehlík, peřina dvoulůžko 499 Kč do 72 hodin
Většina samoobslužných provozoven automaticky dávkuje prací prostředek i aviváž, takže si s sebou nemusíte nosit nic. Profesionální čistírna vyjde na podobnou nebo vyšší částku a trvá řádově dny.
Sušení bez hrudek a vlhkosti: kritický krok po vyprání
Vyprání duchny je polovina práce. Druhá, podceňovaná polovina spočívá v důkladném proschnutí výplně. Samsung doporučuje sušit lůžkoviny na nízkou teplotu, během cyklu přikrývku přerovnat a po vyjmutí ji ještě den až dva nechat odvětrat na sušáku. SCANquilt varuje, že příliš vysoká teplota může duté vlákno poškodit; horní hranice u péřových přikrývek činí 80 °C, u syntetiky platí analogická opatrnost.
CDC u lůžkovin zdůrazňuje nutnost úplného vysušení: mokrý textil ponechaný déle než 24 až 48 hodin se stává živnou půdou pro plísně. Kdo nemá sušičku, měl by peřinu rozložit na rovný sušák na dobře větraném místě a průběžně ji obracet, aby se vlhkost nekoncentrovala v jedné vrstvě.
Jak často prát a proč záleží na etiketě víc než na radách z internetu
Frekvence praní závisí na materiálu a zdravotním stavu spáče. SCANquilt u syntetických přikrývek z dutých vláken při běžném používání doporučuje plné praní jednou za dva až tři roky s průběžným větráním. Sleep Foundation uvádí interval jednou za dva až tři měsíce. CDC u alergiků radí prát lůžkoviny každý týden a sušit do úplného proschnutí.
Z toho vychází použitelný rámec: povlečení měňte a perte často, samotnou přikrývku sezonně nebo při viditelném znečištění, u alergiků a po nemoci výrazně častěji. A vždy se řiďte všitou etiketou, ta má poslední slovo. Beko svůj návod vztahuje výhradně na syntetické peřiny označené jako „lze prát v pračce“, SCANquilt totéž zdůrazňuje u každého typu výplně zvlášť.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha