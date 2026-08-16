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Perfektní zpráva pro všechny české důchodce. Od ledna si polepší a valorizace se může zvednout klidně 2x

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Že si čeští senioři od ledna přilepší, je jisté. Valorizace penzí probíhá […]
Perfektní zpráva pro všechny české důchodce. Od ledna si polepší a valorizace se může zvednout klidně 2x

Perfektní zpráva pro všechny české důchodce. Od ledna si polepší a valorizace se může zvednout klidně 2x

Zdroj: Spotřebitelov.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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