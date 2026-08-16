Perfektní zpráva pro všechny české důchodce. Od ledna si polepší a valorizace se může zvednout klidně 2x

Že si čeští senioři od ledna přilepší, je jisté. Valorizace penzí probíhá každý rok automaticky ze zákona, takže vyšší důchod dostane každý. Otevřená zůstává jen jedna otázka, a to o kolik. A právě kolem ní se teď na vládě vede debata, ve které padá i varianta, že by přidání mohlo být zhruba dvojnásobné.
Že si přilepšíte, je jisté. Jde jen o to, o kolik
Podle předběžného propočtu ministerstva práce a sociálních věcí vychází řádná valorizace od ledna 2027 zatím jen na zhruba 300 korun měsíčně. Kdyby to tak zůstalo, šlo by o nejnižší řádné zvýšení penzí od roku 2017.
Průměrný starobní důchod by se z dnešního průměru okolo 21 800 korun dostal zhruba na 22 100 korun. Pro srovnání, v lednu 2026 přidala valorizace v průměru 668 korun. Odhad kolem 300 korun proto řadu seniorů spíš zklamal.
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Za skromným číslem stojí způsob, jakým se valorizace počítá. Rozhoduje hlavně takzvaná důchodcovská inflace, tedy to, jak rychle zdražuje běžný nákup seniorské domácnosti. Ceny se v rozhodném období skoro nehnuly, a tak i lednová valorizace vychází takhle nízko.
Výši lednového přidání určuje hlavně to, jak rychle zdražuje běžný nákup seniorské domácnosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přidání by navíc táhla hlavně základní výměra důchodu, kterou mají všichni ve stejné výši a která se odvíjí od průměrné mzdy. Ať dnes někdo bere podprůměrný, nebo naopak vyšší důchod, na účet by mu tak přišlo zhruba stejně.
Odkud se bere ta dvojnásobná valorizace
Tady přichází ke slovu možnost, kvůli které se o důchodech teď tolik mluví. Zákon dovoluje vládě zvýšit valorizaci vlastním nařízením, a to až do stropu 2,7 procenta celkového zvýšení průměrného důchodu. Zatímco zákonný výpočet teď vychází na 1,4 procenta, plné využití tohoto stropu by znamenalo přidání kolem 600 korun měsíčně, tedy zhruba dvojnásobek.
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„Pokud se na tom domluvíme, tak určitě ano. Osobně jsem pro,“ řekl České televizi ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Na vyšší přidání ale není automatický nárok. Zákon ho vládě umožňuje, ale nenařizuje. Premiér navíc připustil i jednorázovou mimořádnou platbu všem seniorům.
Obě varianty přehledně shrnuje následující tabulka:
Varianta Měsíční přidání Celkové zvýšení průměrného důchodu Řádná valorizace ze zákona zhruba 300 korun 1,4 procenta Plné využití stropu nařízením vlády kolem 600 korun 2,7 procenta Proč rozhodnuto ještě není
Háček je v penězích. Cokoli nad zákonný vzorec zůstane v rozpočtu natrvalo a spolkne miliardy korun každý rok. Koalice se navíc zatím neshodla. Šéfka státní pokladny, která má do konce září připravit rozpočet na rok 2027, se k vyššímu přidání upínat nechce, a část opozice i ekonomů varuje, že by rozpočtový schodek jen narostl a stát se zadlužil ještě víc.
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Nejistá je zatím i samotná zákonná částka. Přesné číslo totiž nikdo nespočítá dřív než v září, kdy stát dopočítá finální statistiku mezd. Právě do konce září 2026 přitom musí vláda podle zákona vydat nařízení, které lednovou valorizaci závazně stanoví.
Kdy padne rozhodnutí
O růstu penzí bude vláda jednat během srpna a září, definitivní slovo tak padne až na podzim. Vedle samotné valorizace míří do Sněmovny i další změny, které se seniorů týkají, a to vyšší penze pro nejstarší důchodce nad 80 let a podpora pracujících penzistů. Ve hře je i přepočet valorizačního vzorce, po kterém by penze citlivěji kopírovaly růst mezd. Na skutečné výši důchodů se to ale znatelně odrazí nejspíš až s několikaletým odstupem.
Jisté je tedy jedno. Od ledna přidají všem. Jestli zůstane u zhruba 300 korun, nebo se přidaná částka přiblíží 600 korunám, potvrdí teprve podzim.
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Zdroje: https://www.hrot24.cz/clanek/valorizace-duchodu-2027-zvyseni-300-korun-juchelka-HHGSv, https://www.echo24.cz/a/HqXeB/zpravy-ekonomika-rust-duchodu-o-dalsi-tri-stovky-celkem-600-korun-duchodci-seniori-2027-juchelka, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.denik.cz/ekonomika/ekonomika-vyssi-duchody-od-ledna-valorizace-seniori-ales-juchelka.html, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-duchodci-si-od-ledna-polepsi-vlada-zvazuje-pridani-na-dvojnasobek-40591818