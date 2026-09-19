Perfektní trik francouzkých seniorek se rozšířil do Česka. Nosí tenhle 1 kus oblečení a vizuálně omládnout o 10 let

Leží složený ve spodní zásuvce skoro v každé domácnosti a většina žen ho roky nevytáhne. Francouzky po šedesátce na něm přitom staví celý svůj vzhled a mezi Češkami se teď vrací do hry. Stačí dvě minuty před zrcadlem.
Řeč je o šátku. Francouzská módní média ho označují za symbol pařížské elegance a u starších Francouzek bývá jediným výrazným kouskem na jinak obyčejném oblečení.
Proč se rozdíl pozná hned
Zázrak od kousku látky čekat nemusíte. Funguje tu jednoduchý princip. O tom, jak svěže tvář působí, rozhoduje barva nejblíž u obličeje.
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S přibývajícími roky se kontrast obličeje zjemňuje, protože blednou rty, světlá obočí a pleť ztrácí jas. Tmavé a studené odstíny pod bradou tenhle rozdíl ještě smažou, takže stíny pod očima vyniknou víc a tvář působí unaveně.
Šátek to vyřeší během chvilky. V černém kabátě, který máte roky rádi, klidně zůstaňte. Jen k obličeji přidáte barvu.
Foto: Freepik.com Smaragdová, malinová, meruňková
Nejlépe fungují teplejší a středně syté tóny. Vyzkoušejte smaragdovou, malinovou, vínovou nebo tlumenou tyrkysovou. K světlému kabátu se hodí meruňková a korálová, k tmavému kabátu petrolejová.
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Velmi světlé pastely naopak obličej spíš rozmažou a neonové barvy zvýrazní každou nerovnost pleti.
Postavte se k zrcadlu bez líčení, přikládejte si k obličeji různé šátky a sledujte oči. Když se rozzáří, jste na správné cestě.
Foto: Freepik.com Tři uvázání na dvě minuty
Nejjednodušší je podvléknout šátek pod límeček košile a nechat cípy volně viset, případně je zavázat jako dámskou kravatu.
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Druhá možnost je volný trojúhelník. Čtvercový šátek přeložte přes roh, střed položte na přední část krku a konce veďte dozadu. Látku pak uvolněte, ať se skládá do měkkých vln.
Třetí variantou je mašle. Šátek obtočte kolem krku nad límečkem, zavažte na obyčejný uzel a domotejte mašli. „Je ideálním doplňkem k úplně jednoduchým outfitům, pokud je toužíte rozzářit,“ uvedla pro Marianne.cz módní návrhářka Zuzana Kubíčková.
Tři chyby, kterých se vyvarovat
První je utažený uzel pod bradou. Krk pak působí kratší, takže nechte látce trochu prostoru.
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Druhou chybou je souboj vzorů. Vzorovaný kabát a k tomu pestrý šátek se navzájem přebíjejí. Když je svršek klidný, může být šátek výrazný.
Třetí je snaha nakombinovat víc sytých barev najednou. Pravidlo zní jeden nápadný prvek a zbytek v tlumených tónech. A až vás šátek kolem krku omrzí, uvažte si ho do vlasů nebo na ucho kabelky.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/francie-moda-zeny-60-nenucena-elegance/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barvy-obleceni-ktere-pridavaji-roky/, https://moramo.cz/blogs/moda/jak-vazat-satky-kolem-krku, https://www.marianne.cz/moda/satek-navrharka-zuzana-kubickova-radi-jak-ho-nosit-7a440, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/tato-barva-vas-omladi-ale-jen-pokud-ji-nosite-spravne-jak-nosit-vyrazne-barvy-po-50-aby Přečtěte si také: Nejhorší zimní čepice pro seniorky. Pořád je nosí a neví, že kvůli nim vypadají jak z minulého století