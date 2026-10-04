Perfektní pomocník v boji proti nachlazení. Skrytou sílu této suroviny znaly již naše babičky

Jedná se o velmi aromatický nápoj, který má spoustu zdravotních výhod. Kolik hřebíčku ale máte do čaje přidat? A můžete pít pouze hřebíček? Nedoporučuje se všem lidem, vyhnout by se mu měli lidé, kteří mají nějaké zdravotní problémy.
Hřebíček jsou vlastně sušená poupata
Aromatický hřebíček jsou sušená poupata, která jsou vytrhaná ze stromu. Květy jsou sbírány, než se vůbec otevřou. Po vyskladnění je nutné je dobře vysušit, obvykle se to provádí dýmáním. Takto připravené se mohou dát do prodeje. Hřebíček má kořeněnou a specifickou chuť. Hodně je spojován s pomeranči a také prázdninami. Stojí však za to pamatovat na hřebíček po celý rok, protože je velmi zdravý.
Stejně zdravá může být infuze z něj. Přidat ho můžete do čaje. Takový čaj bude mít dobré účinky proti bolesti a díky přítomnosti hřebíčku bude fungovat také jako lék na zažívací potíže. Hřebíček dodá čaji pikantní chuť, kterou můžete doplnit ještě trochou pomeranče.
Čaj pomůže proti:
Bolestech v krku Zahřeje Přinese úlevu při nachlazení
Pomůže dokonce zmírnit bolesti zubů. Čaj z hřebíčku je antiseptický a anestetický a můžete do něj přidat také léčivý zázvor. Ten pomáhá imunitnímu systému a také funguje proti bolestem hlavy.
Fotografie: Freepik Můžete přidat také med
Med se ale přidává pouze v případě, že teplota nepřesahuje 40 stupňů Celsia. Recept na čaj s hřebíčkem vám také poradíme. Stačí černý čaj, 6 hřebíčků, čerstvý zázvor, plátek pomeranče a med podle chuti.
Také je velmi snadné připravit si infuzi z hřebíčku. Stačí nalít lžičku celých hřebíčků do 200 ml vroucí vody a vařit asi 7 minut. Po této době dostanete lék, díky kterému vyléčíte zažívací potíže. Infuze se doporučuje při pálení žáhy, plynatosti, pocitu těžkosti a bolesti břicha.
Nejedná se ale o jediné výhody hřebíčku. Pravidelná konzumace čaje podporuje produkci inzulinu a snižuje hladinu cholesterolu. Proto na hřebíček myslete i v jiné období, než jsou Vánoce.
Hřebíček je také přírodní afrodiziakum, takže jeho častá konzumace v tekuté formě pomáhá při problémech s libidem. Hřebíčkový nálev zase využijete při problémech se zuby a dásněmi. Hřebíčkový čaj působí jako dezinfekční a anestetický prostředek.
Kdo by se měl hřebíčku vyhnout?
Hřebíček kromě jiného také osvěžuje dech. Kdo by ho ale neměl užívat? Tady se jedná o těhotné nebo kojící ženy. Také by se mu měli vyhnout lidé, kteří trpí hypertenzí, hypoglykémií a mají problémy se srážlivostí krve.
Fotografie: Freepik
Čerstvý hřebíček poznáte podle toho, že když ho vhodíte do vody, tak bude vzpřímeně plavat. Určitě by měl mít místo ve vaší kuchyni, protože ho využijete nejen do čaje, ale v zimním období také k výrobě svařeného čaje. Používá se také při vaření. Ve vaší kuchyni by rozhodně neměl chybět. Společně s dalším kořením vykouzlí z obyčejného pokrmu neobyčejné jídlo.
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